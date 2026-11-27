HD-Hyundai-Energy-Solutions-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 12,70 Prozent – Solarwert dreht nach oben

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 10:06 1 Min.

Die HD-Hyundai-Energy-Solutions-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Solarmodulhersteller steigt um 12,70 Prozent auf 76.300 Won. Energie- und Speicherwerte waren in Seoul stark gefragt.

Die HD-Hyundai-Energy-Solutions-Aktie (ISIN: KR7322000001, KRX-Kürzel: 322000) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Solarmodulherstellers schloss in Seoul bei 76.300 Won und damit 12,70 Prozent über dem Vortag. 322000 322000 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr 322000 — — — Tagesplus der HD-Hyundai-Energy-Solutions-Aktie +12,70 % Schlusskurs in Seoul 76.300 KRW Kurs-Gewinn-Verhältnis der letzten zwölf Monate 10,2 Quelle : Korea Exchange laut TradingView, Schluss 27.11.2026 Die Gründe für den Kursgewinn Warum der KOSPI Composite Index Gewinner HD Hyundai Energy Solutions heute steigt Eine eigene Meldung haben wir nicht gefunden. Die Aktie stieg mit den Energiewerten: Titel rund um Energiespeicher, Stromversorgung und Batterien gehörten zu den stärksten Gruppen des Tages, weil Anleger auf den Strombedarf von KI-Rechenzentren und den Ausbau erneuerbarer Energien setzen. HD Hyundai Energy Solutions ist die Solartochter der HD-Hyundai-Gruppe und liefert Module, Wechselrichter und Speicherlösungen. Die Aktie hatte im Sommer noch bei mehr als 140.000 Won notiert und seither rund die Hälfte verloren. Im Gesamtmarkt gewann der KOSPI Composite Index 4,34 Prozent. Was den KOSPI Composite Index Gewinner bremsen kann Halbierter Kurs: Vom Sommerniveau ist die Aktie weit entfernt.

Preisdruck: Chinesische Hersteller drücken die Modulpreise.

Kein eigener Auslöser: Der Anstieg folgt der Branche. Häufige Fragen zur HD-Hyundai-Energy-Solutions-Aktie Warum ist die HD-Hyundai-Energy-Solutions-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die HD-Hyundai-Energy-Solutions-Aktie stieg um 12,70 Prozent auf 76.300 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Energie- und Speicherwerte waren insgesamt gefragt. Fazit: Solarwert mit Erholungspotenzial und Risiken Die HD-Hyundai-Energy-Solutions-Aktie gehört zu den KOSPI Composite Index Gewinnern des Tages. Das Unternehmen verdient Geld, die Aktie schwankt aber extrem. Der Tagesanstieg folgt der Branche.

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