Höheres Ziel, aber keine Kaufempfehlung: Wells-Fargo-Analyst Anthony Bonadio führt die Hasbro-Aktie mit „Equal Weight“ und hebt das Kursziel von 100 auf 115 US-Dollar. Das liegt rund 4 Prozent unter dem Kurs von 120,32 US-Dollar laut Ratingübersicht. Hasbro verkauft Spielwaren und Spiele wie Monopoly, Nerf und Magic: The Gathering.
Hasbro-Aktie: Wells-Fargo-Analyst Anthony Bonadio bleibt bei „Equal Weight“ – Kursziel 115 Dollar liegt unter dem Kurs
Wells-Fargo-Analyst Anthony Bonadio führt die Aktie von Hasbro mit „Equal Weight“ und hebt das Kursziel von 100 auf 115 US-Dollar. Das liegt rund 4 Prozent unter dem Kurs von 120,32 US-Dollar. Magic: The Gathering treibt den Spielwarenkonzern.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hasbro, Inc.
- Handelssymbol
- HAS (Nasdaq)
- Analyst
- Anthony Bonadio
- Bank
- Wells Fargo
- Rating
- Equal Weight
- Kursziel
- 115 US-Dollar (zuvor 100 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Wells Fargo zur Hasbro-Aktie
Starkes Quartal – Bonadio bleibt neutral
Anthony Bonadio hebt sein Kursziel deutlich an. Die Aktie ist aber schneller gestiegen als sein Ziel.
Wells Fargo nahm Hasbro im März mit „Equal Weight“ in die Abdeckung auf. Damals verwies die Bank auf ein schwieriges Spielwarengeschäft und Marktanteilsverluste in wichtigen Kategorien.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 15 Prozent auf 1,595 Milliarden US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Wells-Fargo-Analyst Anthony Bonadio zu lesen ist:
Magic als Motor
Magic: The Gathering setzte 616 Millionen US-Dollar um, ein Plus von 34 Prozent.
Höhere Prognose
Hasbro erwartet für das Gesamtjahr ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent.
Sondereffekte
Das Quartal enthielt 55 Millionen US-Dollar aus Zollerstattungen und vorgezogene Lieferungen.
Spielzeug schwächer
Das klassische Spielzeuggeschäft wuchs mit 4 Prozent deutlich langsamer.
Weihnachtsgeschäft entscheidet
Wie stark Konsumenten im Weihnachtsquartal bei Spielwaren zugreifen, bleibt offen. Das Spielegeschäft dürfte weiter der wichtigste Treiber sein.
Andere Banken sind deutlich optimistischer als Wells Fargo.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Wells Fargo Securities, LLC, Analyst Anthony Bonadio. Die Einstufung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 115 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.wellsfargo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hasbro, Inc. (HAS): Halten, Kursziel 115,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Anthony Bonadio, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:34 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:34 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Anthony Bonadio, Aktienanalyst, Wells Fargo Securities, LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.