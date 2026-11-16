Hasbro-Aktie: Goldman-Sachs-Analyst Stephen Laszczyk bleibt bei „Buy“ – Kursziel 126 Dollar, Magic zaubert weiter

Inzwischen hat er es auf 126 US-Dollar angehoben und bestätigt dieses Ziel nun. Die Aktie ist dem Ziel bereits recht nahe gekommen.

Kern der Aktienanalyse von Goldman Sachs ist die Sparte Wizards of the Coast mit Magic: The Gathering und digitalen Spielen. Sie wächst schneller und ist deutlich profitabler als das klassische Spielzeuggeschäft.