Die Karten sind gut gemischt: Goldman-Sachs-Analyst Stephen Laszczyk bestätigt seine „Buy“-Empfehlung für die Hasbro-Aktie mit einem Kursziel von 126 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 120,55 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 5 Prozent. Der Konzern hinter Monopoly, Transformers und Magic: The Gathering hat im dritten Quartal kräftig zugelegt und die Jahresprognose angehoben.
Hasbro-Aktie: Goldman-Sachs-Analyst Stephen Laszczyk bleibt bei „Buy“ – Kursziel 126 Dollar, Magic zaubert weiter
Goldman-Sachs-Analyst Stephen Laszczyk bestätigt die Kaufempfehlung für die Hasbro-Aktie mit einem Kursziel von 126 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 120,55 US-Dollar sind das rund 5 Prozent Potenzial. Das Kartenspiel Magic: The Gathering treibt den Spielzeugkonzern zu Rekordgewinnen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hasbro, Inc.
- Handelssymbol
- HAS (Nasdaq)
- Analyst
- Stephen Laszczyk
- Bank
- Goldman Sachs
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 126 US-Dollar
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Goldman Sachs zur Hasbro-Aktie
Spielzeug war gestern – Laszczyk setzt auf das Spielegeschäft
Stephen Laszczyk ist seit Längerem optimistisch für die Hasbro-Aktie. Im Februar 2026 lag sein Kursziel noch bei 114 US-Dollar.
Inzwischen hat er es auf 126 US-Dollar angehoben und bestätigt dieses Ziel nun. Die Aktie ist dem Ziel bereits recht nahe gekommen.
Kern der Aktienanalyse von Goldman Sachs ist die Sparte Wizards of the Coast mit Magic: The Gathering und digitalen Spielen. Sie wächst schneller und ist deutlich profitabler als das klassische Spielzeuggeschäft.
Die Argumente von Stephen Laszczyk
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Goldman-Sachs-Analyst Stephen Laszczyk stützt:
Starkes Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 15 Prozent auf 1,595 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 73 Prozent auf 2,90 US-Dollar – erwartet waren 1,86 US-Dollar.
Magic als Motor
Magic: The Gathering setzte 616 Millionen US-Dollar um, ein Plus von 34 Prozent. Wizards of the Coast wuchs insgesamt um 31 Prozent.
Höhere Prognose
Hasbro erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent für das Gesamtjahr.
Mehr Rückkäufe
Das Ziel für Aktienrückkäufe wurde auf 400 Millionen US-Dollar verdoppelt.
Nicht alles ist wiederholbar
Das Quartal enthielt Sondereffekte: Hasbro verbuchte 55 Millionen US-Dollar aus Zollerstattungen, zudem wurden Lieferungen von rund 40 Millionen US-Dollar aus dem vierten Quartal vorgezogen.
Das klassische Spielzeuggeschäft wuchs mit 4 Prozent deutlich langsamer. Für das wichtige Weihnachtsquartal kommt es darauf an, wie stark die Konsumenten bei Spielwaren zugreifen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Goldman Sachs & Co. LLC, Analyst Stephen Laszczyk. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 126 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.gs.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hasbro, Inc. (HAS): Kaufen, Kursziel 126,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Analyst Stephen Laszczyk). Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:20 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:20 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Analyst Stephen Laszczyk).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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