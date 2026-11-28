Hasbro-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Spielzeugkonzern verliert – was hinter dem Minus von 3 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Hasbro-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,95 Prozent bleibt der Spielzeughersteller zum Start der Weihnachtssaison in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Die Hasbro-Aktie (ISIN: US4180561072, WKN: 859888, Handelssymbol: HAS) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,95 Prozent, am Freitag 1,35 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 7,81 Prozent. HAS HAS — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HAS — — — Hasbro-Wochenminus -2,95 % Hasbro am Freitag -1,35 % Hasbro auf Monatssicht -7,81 % Hasbro auf Jahressicht +31,96 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Gegen den Markttrend Zum Start der Weihnachtssaison gab Hasbro nach. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Hasbro gehörte zu den wenigen Werten im Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Schwacher Monat Rund 8 Prozent Minus. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Relative Schwäche, offene Ursache Auf Jahressicht liegt die Aktie mit knapp 32 Prozent im Plus. Was für die Hasbro-Aktie spricht Marken: Starke Spielwaren- und Spielemarken.

Jahresbilanz: Plus von knapp 32 Prozent. Was die Hasbro-Aktie belasten kann Monatsverlust: Knapp 8 Prozent Minus.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Hasbro-Aktie Unternehmen: Hasbro, Inc.

ISIN: US4180561072 · WKN: 859888

Handelssymbol: HAS (Nasdaq)

Branche: Spielwaren, Unterhaltung Häufige Fragen zur Hasbro-Aktie Warum ist die Hasbro-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 2,95 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US4180561072, WKN 859888, Handelssymbol HAS. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Hasbro Die Hasbro-Aktie bleibt in der Rekordwoche zurück. Die Ursache ist offen.

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