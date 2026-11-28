Die Hasbro-Aktie (ISIN: US4180561072, WKN: 859888, Handelssymbol: HAS) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,95 Prozent, am Freitag 1,35 Prozent. Auf Monatssicht steht ein Minus von 7,81 Prozent.
Hasbro-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Spielzeugkonzern verliert – was hinter dem Minus von 3 Prozent steckt
Die Hasbro-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,95 Prozent bleibt der Spielzeughersteller zum Start der Weihnachtssaison in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
HASHAS
|Wertpapier
|1 Monat
|6 Monate
|1 Jahr
|HAS
|—
|—
|—
Die Gründe für den Kursverlust
Gegen den Markttrend
Zum Start der Weihnachtssaison gab Hasbro nach.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Hasbro gehörte zu den wenigen Werten im Minus. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Schwacher Monat
Rund 8 Prozent Minus.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Relative Schwäche, offene Ursache
Auf Jahressicht liegt die Aktie mit knapp 32 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur Hasbro-Aktie
Warum ist die Hasbro-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 2,95 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US4180561072, WKN 859888, Handelssymbol HAS.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.