Die Hasbro-Aktie (ISIN: US4180561072, WKN: 859888, Handelssymbol: HAS) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,60 Prozent auf 108,81 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
Hasbro-Aktie S&P 500 Verlierer: Spielwarenkonzern gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt
Die Hasbro-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,60 Prozent auf 108,81 US-Dollar gibt der Spielwarenhersteller am Black Friday im starken Markt nach.
HASHAS
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Die Gründe für den Kursverlust
Konsumwert im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Konsumwerte wie Hasbro bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
Hasbro hängt stark am Weihnachtsgeschäft. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur Hasbro-Aktie
Warum ist die Hasbro-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,60 Prozent auf 108,81 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US4180561072, WKN 859888, Handelssymbol HAS.
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