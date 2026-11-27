Hasbro-Aktie S&P 500 Verlierer: Spielwarenkonzern gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 1 Min.

Die Hasbro-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,60 Prozent auf 108,81 US-Dollar gibt der Spielwarenhersteller am Black Friday im starken Markt nach.

Die Hasbro-Aktie (ISIN: US4180561072, WKN: 859888, Handelssymbol: HAS) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,60 Prozent auf 108,81 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. HAS HAS — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HAS — — — Hasbro im laufenden Handel -1,60 % Kurs im laufenden Handel 108,81 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Konsumwert im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Konsumwerte wie Hasbro bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht Hasbro hängt stark am Weihnachtsgeschäft. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die Hasbro-Aktie spricht Bekannte Marken: Breites Spiele- und Spielwarenportfolio.

Weihnachtsgeschäft: Saisonale Nachfrage. Was die Hasbro-Aktie belasten kann Saisonabhängigkeit: Schwaches Weihnachtsgeschäft träfe den Konzern.

Rotation: Konsumwerte weniger gefragt. Steckbrief der Hasbro-Aktie Unternehmen: Hasbro, Inc.

ISIN: US4180561072 · WKN: 859888

Handelssymbol: HAS (Nasdaq)

Branche: Spielwaren, Unterhaltung Häufige Fragen zur Hasbro-Aktie Warum ist die Hasbro-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,60 Prozent auf 108,81 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US4180561072, WKN 859888, Handelssymbol HAS. Fazit: Der S&P 500 Verlierer Hasbro ohne Nachricht Die Hasbro-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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