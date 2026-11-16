Hasbro-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Christopher Horvers bleibt bei „Overweight“ – Kursziel springt auf 145 Dollar

Mit 145 US-Dollar liegt das Ziel der Aktienanalyse von J.P. Morgan nun auch deutlich über dem Frühjahrswert von 125 US-Dollar.

Treiber ist die Sparte Wizards of the Coast mit dem Sammelkartenspiel Magic: The Gathering und digitalen Spielen. Sie wächst schneller und ist profitabler als das klassische Spielzeuggeschäft.