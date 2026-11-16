Magic wirkt: J.P.-Morgan-Analyst Christopher Horvers bleibt bei „Overweight“ für die Hasbro-Aktie und hebt das Kursziel von 111 auf 145 US-Dollar an. Zum Schlusskurs von 120,55 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 20 Prozent. Der Spielwarenkonzern hatte im dritten Quartal die Erwartungen weit übertroffen.
Hasbro-Aktie: J.P.-Morgan-Analyst Christopher Horvers bleibt bei „Overweight“ – Kursziel springt auf 145 Dollar
J.P.-Morgan-Analyst Christopher Horvers bleibt bei „Overweight“ für die Hasbro-Aktie und hebt das Kursziel kräftig von 111 auf 145 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 120,55 US-Dollar sind das rund 20 Prozent Potenzial. Magic: The Gathering treibt den Spielwarenkonzern.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hasbro, Inc.
- Handelssymbol
- HAS (Nasdaq)
- Analyst
- Christopher Horvers
- Bank
- J.P. Morgan
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 145 US-Dollar (zuvor 111 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
J.P. Morgan zur Hasbro-Aktie
Kräftiger Sprung – Horvers wird noch optimistischer
Christopher Horvers hebt sein Kursziel um fast ein Drittel an. Im Frühjahr lag es bei 125 US-Dollar, im Juli hatte er es auf 111 US-Dollar gesenkt.
Mit 145 US-Dollar liegt das Ziel der Aktienanalyse von J.P. Morgan nun auch deutlich über dem Frühjahrswert von 125 US-Dollar.
Treiber ist die Sparte Wizards of the Coast mit dem Sammelkartenspiel Magic: The Gathering und digitalen Spielen. Sie wächst schneller und ist profitabler als das klassische Spielzeuggeschäft.
Die Argumente von Christopher Horvers
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von J.P.-Morgan-Analyst Christopher Horvers stützt:
Starkes Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 15 Prozent auf 1,595 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 73 Prozent auf 2,90 US-Dollar – erwartet waren 1,86 US-Dollar.
Magic als Motor
Magic: The Gathering setzte 616 Millionen US-Dollar um, ein Plus von 34 Prozent. Wizards of the Coast wuchs insgesamt um 31 Prozent.
Höhere Prognose
Hasbro erwartet nun ein währungsbereinigtes Umsatzplus von 7 bis 9 Prozent für das Gesamtjahr.
Mehr Rückkäufe
Das Ziel für Aktienrückkäufe wurde auf 400 Millionen US-Dollar verdoppelt.
Nicht alles ist wiederholbar
Das Quartal enthielt Sondereffekte: Hasbro verbuchte 55 Millionen US-Dollar aus Zollerstattungen, zudem wurden Lieferungen von rund 40 Millionen US-Dollar aus dem vierten Quartal vorgezogen.
Das klassische Spielzeuggeschäft wuchs mit 4 Prozent deutlich langsamer. Im Weihnachtsquartal kommt es darauf an, wie stark die Konsumenten bei Spielwaren zugreifen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Christopher Horvers. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 145 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Hasbro, Inc. (HAS): Kaufen, Kursziel 145,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Christopher Horvers, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:54 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:54 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Christopher Horvers, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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