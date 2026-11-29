Die Harmonic Drive Aktie ist am Freitag in Tokio um 8,5 Prozent auf 3.973 Yen gesprungen. Das Unternehmen baut keine Roboter, sondern das, was in ihren Gelenken steckt: Präzisionsgetriebe. Die Jahresprognose wurde gerade angehoben, der Auftragseingang lag im jüngsten Quartal 87 Prozent über dem Vorjahr. Vom 52-Wochen-Hoch bei 9.150 Yen, erreicht am 6. Juli, ist das Papier trotzdem 57 Prozent entfernt.
Harmonic Drive Aktie: Aufträge plus 87 Prozent, Prognose rauf, Kurs 57 Prozent unter dem Hoch – der stille Zulieferer der Roboter-Gelenke
Die Harmonic Drive Aktie springt am Freitag in Tokio um 8,5 Prozent. Der japanische Hersteller von Präzisionsgetrieben für Robotergelenke meldet 87 Prozent mehr Aufträge und hebt die Gewinnprognose um ein Fünftel an. Trotzdem notiert die Harmonic Drive Aktie 57 Prozent unter ihrem Juli-Hoch. Die große Analyse: was das Unternehmen baut, woher die Aufträge kommen und wann das Geschäft mit humanoiden Robotern wirklich beginnt.
Das Produkt
Ein Getriebe, das sich verbiegt
Harmonic Drive Systems wurde 1970 gegründet und hat sich auf eine Technik spezialisiert: das Wellgetriebe. Dabei wird ein dünnwandiges, verzahntes Metallteil gezielt elastisch verformt, um die Drehung eines Motors stark zu untersetzen – spielfrei und auf engstem Raum. Das brauchen Roboterarme, die sehr genau positionieren sollen. Die Getriebe stecken in Industrierobotern, in Anlagen für die Chipfertigung und in Medizinrobotern.
Für Anleger ist das Unternehmen deshalb eine Wette auf die Stückzahl: Ein Roboter mit vielen Gelenken braucht viele Getriebe. Allein ist Harmonic Drive in diesem Markt allerdings nicht. Vor allem in China bieten Hersteller eigene Wellgetriebe für humanoide Roboter an.
Die Zahlen
Prognose rauf, Aufträge fast verdoppelt
Am 11. November legte Harmonic Drive die Halbjahreszahlen vor. Im zweiten Quartal bis Ende September erreichte der Auftragseingang 26,3 Milliarden Yen, 87 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und mehr als die geplanten 24 Milliarden Yen. Darin stecken rund 2 Milliarden Yen an Großaufträgen für Medizinroboter. Der Umsatz stieg laut Morningstar um 36 Prozent auf 19,4 Milliarden Yen, die operative Marge lag bei 12,2 Prozent.
Für das Geschäftsjahr bis März 2027 erwartet das Unternehmen jetzt 78,0 Milliarden Yen Umsatz statt 74,5 Milliarden Yen, ein Plus von 31 Prozent zum Vorjahr. Der operative Gewinn soll 10,2 statt 8,5 Milliarden Yen erreichen, fast das Vierfache des Vorjahreswerts. Die Zwischendividende steigt von 10 auf 12 Yen je Aktie.
Die Harmonic Drive Aktie legte am Tag der Zahlen kräftig zu – und gab die Gewinne in den Tagen darauf wieder ab. Erst am Freitag kam die Gegenbewegung.
Harmonic Drive wettet nicht auf einen Roboterbauer, sondern auf die Zahl der Gelenke.
Die Humanoiden
Die große Welle kommt erst 2028
Der Kurs der vergangenen zwölf Monate ist ohne die Fantasie um humanoide Roboter nicht zu erklären. Ein Humanoider hat deutlich mehr Gelenke als ein Industrieroboter, entsprechend groß wäre der Bedarf. Das Management dämpft aber die Erwartungen an das Tempo. Auf der Analystenkonferenz am 19. November hieß es, die Massenfertigung humanoider Roboter werde ab dem Geschäftsjahr 2028 erwartet. Für das Geschäftsjahr 2030 peilt Harmonic Drive in diesem Feld 13 Milliarden Yen Umsatz an.
Was heute die Bücher füllt, sind Chipanlagen und Medizintechnik. Das Unternehmen selbst weist darauf hin, dass ein Teil davon Vorbestellungen sind. Wie viel vom Auftragseingang bereits auf Humanoide entfällt, legt Harmonic Drive nicht offen. Gemessen an der eigenen Prognose von 76 Yen Gewinn je Aktie kommt die Harmonic Drive Aktie auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 52. Die Zukunft ist also weiterhin eingepreist – nur nicht mehr so großzügig wie im Juli.
Stammdaten: Harmonic Drive Systems – ISIN JP3765150002, WKN 912928, Handelssymbol K3R, Tokio-Kürzel 6324, US-Handelssymbol HSYDF.
Häufige Fragen zur Harmonic Drive Aktie
Was macht Harmonic Drive Systems?
Das japanische Unternehmen baut Präzisionsgetriebe und Antriebe für Robotergelenke, Chipanlagen und Medizintechnik.
Warum ist die Harmonic Drive Aktie am Freitag gestiegen?
Roboter-Aktien legten in Asien zu. Eine neue Unternehmensmeldung gab es nach unserer Recherche nicht. Fundamental stützen die Mitte November angehobene Prognose und der starke Auftragseingang.
Wann profitiert Harmonic Drive von humanoiden Robotern?
Das Management erwartet die Massenfertigung humanoider Roboter ab dem Geschäftsjahr 2028 und peilt für 2030 in diesem Feld 13 Milliarden Yen Umsatz an.
Wo wird die Harmonic Drive Aktie gehandelt?
Heimatbörse ist Tokio unter dem Kürzel 6324. In Deutschland wird die Aktie unter dem Symbol K3R gehandelt.
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