Harmonic Drive Systems wurde 1970 gegründet und hat sich auf eine Technik spezialisiert: das Wellgetriebe. Dabei wird ein dünnwandiges, verzahntes Metallteil gezielt elastisch verformt, um die Drehung eines Motors stark zu untersetzen – spielfrei und auf engstem Raum. Das brauchen Roboterarme, die sehr genau positionieren sollen. Die Getriebe stecken in Industrierobotern, in Anlagen für die Chipfertigung und in Medizinrobotern.

Für Anleger ist das Unternehmen deshalb eine Wette auf die Stückzahl: Ein Roboter mit vielen Gelenken braucht viele Getriebe. Allein ist Harmonic Drive in diesem Markt allerdings nicht. Vor allem in China bieten Hersteller eigene Wellgetriebe für humanoide Roboter an.