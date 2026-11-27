Harbour-Energy-Aktie CBOE UK 100 Gewinner: Öl- und Gasförderer steigt um 2,3 Prozent – Energiewerte im Plus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:18 1 Min.

Die Harbour-Energy-Aktie gehört am Freitag zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der Kurs basiert auf kleinem Umsatz; ein konkreter Auslöser ist nicht belegt.

Harbour-Energy-Aktie bei Tradegate, 3,076 Euro (14:21 Uhr) +2,26 % Kursgewinn je Aktie +0,07 Euro Handelsumsatz bei Tradegate 3.111 Euro Die Harbour-Energy-Aktie steigt am Freitag bei Tradegate um 2,26 Prozent auf 3,076 Euro und gehört zu den CBOE UK 100 Gewinnern. Der letzte Kurs stammt von 14:21 Uhr, der Umsatz lag bei gut 3.100 Euro. HBR HBR — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr HBR — — — Die Hintergründe Energie im Sog des Marktes Energiewerte waren am Freitag gefragt: BP gewann bei Xetra 1,5 Prozent bis zum Abend und Shell legte bei Tradegate ebenfalls zu. Harbour ist ein britischer Öl- und Gasproduzent mit Schwerpunkt Nordsee. Die Harbour-Energy-Aktie folgt damit dem Sektor; eine Einzelnachricht ist nicht belegt. Was dagegen spricht Das Ergebnis hängt am Öl- und Gaspreis und an Steuerbelastungen.

Der Umsatz ist klein. Steckbrief Unternehmen Harbour Energy plc Symbol London HBR Symbol Deutschland PQQ0 Kurs 3,076 Euro Veränderung +2,26 % Stand: 27.11.2026, Kurs Tradegate, 14:21 Uhr Warum steigt die Harbour-Energy-Aktie?

Wahrscheinlich eine freundliche Stimmung bei Energiewerten. Wie belastbar ist der Kurs?

Wegen des kleinen Umsatzes nur bedingt.

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