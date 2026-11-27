Warum ist die Hansol-Technics-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?

Die Hansol-Technics-Aktie stieg um 13,67 Prozent auf 5.570 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Technologie- und Energiewerte waren insgesamt gefragt.

Wie lautet die ISIN der Hansol-Technics-Aktie?

Die ISIN lautet KR7004710000, das Kürzel an der Korea Exchange 004710.