Die Hansol-Technics-Aktie (ISIN: KR7004710000, KRX-Kürzel: 004710) zählt am Freitag, 27. November 2026, zu den KOSPI Composite Index Gewinnern. Das Papier des Zulieferers für Stromversorgungsmodule, Elektronikbauteile und Solarmodule schloss in Seoul bei 5.570 Won und damit 13,67 Prozent über dem Vortag.
Hansol-Technics-Aktie KOSPI Composite Index Gewinner: Plus 13,67 Prozent – Elektronikzulieferer holt auf
Die Hansol-Technics-Aktie gehört am Freitag zu den KOSPI Composite Index Gewinnern: Der Elektronik- und Solarzulieferer steigt um 13,67 Prozent auf 5.570 Won. Technologie- und Energiewerte führten die Erholung in Seoul an. Eine eigene Meldung gab es nicht.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum der KOSPI Composite Index Gewinner Hansol Technics heute steigt
Eine Unternehmensmeldung als Auslöser haben wir nicht gefunden. Der Kurssprung passt zum Tagesbild in Seoul: Technologiewerte führten die Erholung an, Samsung Electronics gewann 4,55 Prozent. Für Zulieferer aus dem Umfeld des Konzerns ist das ein direkter Stimmungsimpuls. Gefragt waren zudem Titel rund um Stromversorgung, Energiespeicher und Solar. Der KOSPI Composite Index schloss bei 4.915,68 Punkten, ausländische Investoren kauften netto für rund 1,13 Billionen Won.
Häufige Fragen zur Hansol-Technics-Aktie
Warum ist die Hansol-Technics-Aktie heute ein KOSPI Composite Index Gewinner?
Die Hansol-Technics-Aktie stieg um 13,67 Prozent auf 5.570 Won. Eine eigene Meldung gab es nicht, Technologie- und Energiewerte waren insgesamt gefragt.
Wie lautet die ISIN der Hansol-Technics-Aktie?
Die ISIN lautet KR7004710000, das Kürzel an der Korea Exchange 004710.
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