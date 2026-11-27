Welches Gewinnziel hat die Hannover Rück für 2027?

Mindestens 2,9 Milliarden Euro.

Was sagen Analysten?

Jefferies nennt 325 Euro, Barclays 279 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.

Wie hoch war die Dividende?

Für 2025 zahlte die Hannover Rück 12,50 Euro je Aktie.

Welche ISIN und WKN hat die Hannover Rück Aktie?

ISIN DE0008402215, WKN 840221, Handelssymbol HNR1, US-Handelssymbol HVRRY.