Die Hannover Rück Aktie hat nach dem Investorentag zunächst nachgegeben. Am Mittwoch verlor sie 0,9 Prozent auf 295,20 Euro, am Donnerstag erholte sie sich um 0,8 Prozent auf 297,60 Euro. Das 52-Wochen-Hoch bei 309,20 Euro aus dem November ist nur rund 4 Prozent entfernt.
Hannover Rück Aktie: Neues Rekordziel von 2,9 Milliarden für 2027 – warum die Aktie nach dem Investorentag trotzdem schwächelt
Rekordgewinn 2026, noch mehr Gewinn 2027, ambitionierte Ziele bis 2029: Die Hannover Rück liefert auf dem Investorentag in London. Doch die Hannover Rück Aktie gibt erst nach und die Analysten sind gespalten. Die große Analyse.
Die Stammdaten: Die Hannover Rück Aktie trägt die ISIN DE0008402215 und die WKN 840221. In Deutschland lautet das Handelssymbol HNR1, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol HVRRY gehandelt.
Die Ziele
Rekord auf Rekord
Auf dem Investorentag in London setzte sich die Hannover Rück neue Ziele. Für 2026 erwartet der Rückversicherer einen Rekordgewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro, für 2027 sollen es mindestens 2,9 Milliarden Euro werden. Bis 2029 sind weitere Zuwächse geplant.
Die Hannover Rück liefert, was sie verspricht. Die Börse fragt, ob die sinkenden Preise in der Branche die Rekorde bald begrenzen.
Die Analysten
Kaufen, Halten oder Verkaufen
Bei den Analysten herrscht Uneinigkeit. Jefferies bestätigte die Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 325 Euro, Barclays hob das Ziel auf 279 Euro, bleibt aber bei Underweight. Insgesamt raten sechs Analysten zum Kauf, drei zum Halten und fünf zum Verkauf, das durchschnittliche Ziel liegt bei rund 287 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Belastend wirkt der Preisdruck in der Branche. Für die Hannover Rück Aktie spricht die verlässliche Dividende von zuletzt 12,50 Euro.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Welches Gewinnziel hat die Hannover Rück für 2027?
Mindestens 2,9 Milliarden Euro.
Was sagen Analysten?
Jefferies nennt 325 Euro, Barclays 279 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Wie hoch war die Dividende?
Für 2025 zahlte die Hannover Rück 12,50 Euro je Aktie.
Welche ISIN und WKN hat die Hannover Rück Aktie?
ISIN DE0008402215, WKN 840221, Handelssymbol HNR1, US-Handelssymbol HVRRY.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.