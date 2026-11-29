Auf ihrem Investorentag in London am 25. November stellte die Hannover Rück für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Milliarden Euro in Aussicht. Bis 2029 soll der Gewinn weiter steigen. Im Schaden- und Unfallgeschäft strebt der Konzern 2027 eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von unter 85 Prozent an. Für 2026 gilt ein Gewinnziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro, nach neun Monaten waren es 2,1 Milliarden Euro.

Gleichzeitig sinken die Preise in der Rückversicherung seit 2025. Das ist der Grund, warum der Markt die neuen Ziele zurückhaltend aufnimmt.

Barclays-Analyst Ivan Bokhmat sieht die Ziele für 2027 nahe den Markterwartungen. Die Bank hob den Zielwert am 27. November auf 279 Euro an, bleibt aber bei „Underweight“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.