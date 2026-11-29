Die Hannover Rück Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 295,20 Euro geschlossen, ein Minus von 0,81 Prozent. Gegenüber dem Schluss vom 20. November bei 293,80 Euro ergibt sich ein Wochenplus von 0,48 Prozent. Ihr Rekordhoch erreichte die Hannover Rück Aktie am 5. November mit 309,20 Euro.
Hannover Rück Aktie: Mindestens 2,9 Milliarden Gewinn für 2027 – warum der Kurs nicht abhebt
Die Hannover Rück Aktie schließt am Freitag bei 295,20 Euro. Auf dem Investorentag stellte der Rückversicherer für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Milliarden Euro in Aussicht. Barclays sieht die Ziele nahe den Markterwartungen.
Hannover Rück SE · ISIN: DE0008402215 · WKN: 840221 · Handelssymbol: HNR1 (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): HVRRF
Der Investorentag
Neue Rekordziele, sinkende Preise
Auf ihrem Investorentag in London am 25. November stellte die Hannover Rück für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Milliarden Euro in Aussicht. Bis 2029 soll der Gewinn weiter steigen. Im Schaden- und Unfallgeschäft strebt der Konzern 2027 eine kombinierte Schaden-Kosten-Quote von unter 85 Prozent an. Für 2026 gilt ein Gewinnziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro, nach neun Monaten waren es 2,1 Milliarden Euro.
Gleichzeitig sinken die Preise in der Rückversicherung seit 2025. Das ist der Grund, warum der Markt die neuen Ziele zurückhaltend aufnimmt.
Barclays-Analyst Ivan Bokhmat sieht die Ziele für 2027 nahe den Markterwartungen. Die Bank hob den Zielwert am 27. November auf 279 Euro an, bleibt aber bei „Underweight“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Hannover Rück verdient so viel wie nie. Die Aktie wartet darauf, wie stark die Preise bei der Erneuerung der Verträge zum Jahreswechsel fallen.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Was ist das Gewinnziel für 2027?
Mindestens 2,9 Milliarden Euro Konzerngewinn.
Wo hat die Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 295,20 Euro, 0,81 Prozent im Minus.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0008402215, WKN 840221, Handelssymbol HNR1.
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