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Hannover Rück Aktie: Kursziel jetzt bei 279 Euro - Stößt die Eigenkapitalrendite an ihre Grenze?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 19:05 2 Min.

Barclays hebt das Kursziel für Hannover Rück auf 279 Euro an – und liegt damit noch 6,25% unter dem Schlusskurs.

Bild: Hannover Rück SE

Die Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker: HNR1) schloss am 26. November um 17:35 Uhr MEZ bei 297,60 Euro. Das war ein Plus von 2,40 Euro oder 0,81%. Auch Barclays setzt den Wert der Aktie höher an als bislang. Doch selbst nach der Anhebung von 271 auf 279 Euro liegt das Kursziel von Analyst Ivan Bokhmat noch 18,60 Euro unter dem Schlusskurs. Das entspricht einem rechnerischen Abstand von 6,25%. Warum bleibt Barclays trotz des höheren Kursziels vorsichtig? In seiner Hannover Rück-Aktienanalyse vom 25. November verweist Ivan Bokhmat auf die Ziele des Rückversicherers für 2027. Diese lägen nahe an dem, was Analysten im Durchschnitt ohnehin erwarten. Wer auf eine positive Überraschung gesetzt habe, finde in den Zielen selbst also wenig Anlass, seine Schätzungen anzuheben. Besonders achtet Ivan Bokhmat auf die Eigenkapitalrendite. Sie zeigt, wie viel Gewinn Hannover Rück im Verhältnis zum eingesetzten Eigenkapital erwirtschaftet. Hier sehe der Barclays-Analyst kaum Spielraum für eine weitere Steigerung. Genau darin liegt der Unterschied zwischen einem höheren Kursziel und einer optimistischeren Empfehlung: Barclays setzt die Zielmarke um acht Euro herauf, hält die Aussichten für die Aktie im Branchenvergleich aber weiterhin für unterdurchschnittlich. Damit bleibt das Urteil der Hannover Rück-Aktienanalyse von Barclays eindeutig: Kursziel 279 Euro, Rating "underweight". Ivan Bokhmat hält am Rating "underweight" fest, während die Aktie zum Handelsschluss nur noch 2,40 Euro von der 300-Euro-Marke entfernt ist. Teilt den Artikel mit euren Freunden – falls im Börsenchat wieder jemand meint, ein höheres Kursziel sei automatisch eine Kaufempfehlung, seid ihr schon rückversichert. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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