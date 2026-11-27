Die Hannover Rück Aktie (Xetra: HNR1, ISIN: DE0008402215) gibt am Freitagmittag nach: Gegen Mittag notiert das Papier bei 295,20 Euro, ein Minus von 0,81% nach 297,60 Euro am Vortag. Damit gehört die Hannover Rück-Aktie zu den größten DAX Verlierern am Mittag. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach dem Investorentag vom Mittwoch und neuen Analystenstimmen bleibt der Rückversicherer unter Druck.
Hannover Rück Aktie: DAX Verlierer am Mittag - Gewinnziel 2027 steht, doch der Preisdruck bleibt
Die Hannover Rück Aktie ist am Freitagmittag DAX Verlierer: minus 0,81% auf 295,20 Euro. Das Gewinnziel 2027 liegt bei mindestens 2,9 Mrd. Euro, doch Analysten bleiben skeptisch.
Der Auslöser
Warum die Hannover Rück Aktie fällt - Ziele nahe am Konsens
Das neue Gewinnziel überrascht nicht, und der Preisdruck in der Rückversicherung bleibt das beherrschende Thema.
Auf dem Investorentag in London stellte Hannover Rück am Mittwoch für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Mrd. Euro in Aussicht, rund 7% mehr als das Ziel von 2,7 Mrd. Euro für 2026. Die Aktie gab daraufhin nach. Vorstand Sven Althoff betonte, der Fokus liege vor allem auf dem Preis im Schaden- und Katastrophengeschäft. Barclays-Analyst Ivan Bokhmat bewertet die Ziele als nahe am Konsens und sieht wenig Spielraum bei der Eigenkapitalrendite.
Ziele nahe am Konsens
Das Gewinnziel 2027 von mindestens 2,9 Mrd. Euro liegt laut Barclays dicht an den Markterwartungen, positive Überraschungen blieben aus.
Preisdruck
Hannover Rück setzt auf Profitabilität vor Volumen. Für das Schaden-Rückversicherungsgeschäft ist ein währungsbereinigtes Bruttoumsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich geplant.
Höheres Großschadenbudget
Für 2027 setzt der Konzern einen Erwartungswert von 2,5 Mrd. Euro an, nach 2,3 Mrd. Euro für 2026.
Skeptische Analysten
Barclays und JPMorgan stehen beide auf Underweight, JPMorgan sieht eine überzogene Bewertung.
Die Fundamentaldaten
Rekordgewinne bis 2029 - bei bestätigter Dividendenpolitik
Vorstandschef Clemens Jungsthöfel erwartet auch bis 2029 weiter steigende Gewinne. Für den Strategiezyklus 2027 bis 2029 strebt Hannover Rück eine jährliche Eigenkapitalrendite von mindestens 18% an. Die Dividendenpolitik wurde bestätigt. Die Aktie hatte am 5. November mit 309,20 Euro ein Rekordhoch erreicht und war am Tag darauf nach der JPMorgan-Abstufung um 4% auf 294,20 Euro gefallen.
Die Analysten
Underweight dominiert - Kursziele unter dem Kurs
|Haus
|Datum
|Einstufung
|Kursziel
|Barclays
|26.11.2026
|Underweight
|279 Euro (zuvor 271)
|JPMorgan
|26.11.2026
|Underweight
|275 Euro (zuvor 270)
Alle Einstufungen und Kursziele sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung der Redaktion.
Quelle: Barclays, JPMorgan via dpa-AFX
Die Marken
Hannover Rück Aktie: 295 Euro im Blick
Charttechnisch bewegt sich die Hannover Rück Aktie knapp unter dem Vortagesschluss von 297,60 Euro. Die erste Unterstützung liegt bei 294,20 Euro, dem Kurs nach der JPMorgan-Abstufung vom 6. November. Fällt die Aktie darunter, wäre der Rücksetzer nach dem Rekordhoch noch nicht beendet. Nach oben muss sie zunächst 297,60 Euro zurückerobern, bis zum Rekord von 309,20 Euro fehlen rund 5%.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Warum ist die Hannover Rück Aktie heute DAX Verlierer?
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach dem Investorentag mit Zielen nahe am Konsens und skeptischen Analystenstimmen bleibt die Aktie unter Druck.
Welche ISIN und WKN hat die Hannover Rück Aktie?
Die ISIN lautet DE0008402215, die WKN 840221, das Handelssymbol HNR1.
Welches Gewinnziel hat Hannover Rück für 2027?
Der Konzerngewinn soll 2027 mindestens 2,9 Mrd. Euro erreichen, nach einem Ziel von 2,7 Mrd. Euro für 2026.
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