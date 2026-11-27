Warum ist die Hannover Rück Aktie heute DAX Verlierer?

Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht. Nach dem Investorentag mit Zielen nahe am Konsens und skeptischen Analystenstimmen bleibt die Aktie unter Druck.

Welche ISIN und WKN hat die Hannover Rück Aktie?

Die ISIN lautet DE0008402215, die WKN 840221, das Handelssymbol HNR1.

Welches Gewinnziel hat Hannover Rück für 2027?

Der Konzerngewinn soll 2027 mindestens 2,9 Mrd. Euro erreichen, nach einem Ziel von 2,7 Mrd. Euro für 2026.