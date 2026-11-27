Die Hannover Rück Aktie (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Handelssymbol: HNR1, US-Handelssymbol: HVRRY) bleibt hinter dem Markt zurück. Am Freitagabend steht das Papier des Rückversicherers bei 295,20 Euro, ein Minus von 0,81 Prozent. Damit gehört Hannover Rück zu den DAX Verlierern am Abend. Vom Rekordhoch bei 309,20 Euro Anfang November hat sich die Hannover-Rück-Aktie damit weiter entfernt.
Hannover Rück Aktie: DAX Verlierer am Abend – Rekordziel für 2027, doch JPMorgan und Barclays bleiben bei Untergewichten, ist der Rückversicherer ausgereizt?
Die Hannover Rück Aktie gehört am Freitagabend zu den DAX Verlierern: Minus 0,81 Prozent auf 295,20 Euro. Trotz des Gewinnziels von mindestens 2,9 Milliarden Euro für 2027 bleiben zwei große Häuser skeptisch, die Versicherer verlieren gegenüber zyklischen Werten an Zugkraft. Was hinter dem Kursrückgang der Hannover Rück Aktie steckt.
Der Auslöser
Skeptische Analysten nach dem Investorentag: warum die Hannover Rück Aktie fällt
Die Ziele sind ambitioniert – doch zwei Großbanken sehen den Kurs schon über dem fairen Wert.
Nach dem Investorentag in London haben zwei große Häuser ihre Kursziele zwar angehoben, bleiben aber skeptisch. JPMorgan erhöhte das Ziel von 270 auf 275 Euro, beließ die Einstufung aber bei „Underweight“. Nach der starken Entwicklung der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif für das kommende Jahr vorsichtig. Barclays hob das Ziel von 271 auf 279 Euro an, ebenfalls mit „Underweight“: Die Ziele für 2027 lägen nahe am Konsens, bei der Eigenkapitalrendite sei das weitere Potenzial begrenzt. Beide Ziele liegen deutlich unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück Aktie. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Zwei Skeptiker
JPMorgan und Barclays bleiben bei „Underweight“.
Ziele unter dem Kurs
Beide Kursziele liegen unter 280 Euro.
Neues Gewinnziel
2027 sollen es mindestens 2,9 Milliarden Euro werden.
Rotation
Anleger bevorzugen derzeit zyklische Werte.
Die Fundamentaldaten
Rekordgewinne und hohe Rendite: das Fundament ist stark
Hannover Rück stellte für 2027 einen Konzernüberschuss von mindestens 2,9 Milliarden Euro in Aussicht. Nach neun Monaten 2026 stieg der Gewinn um 6,9 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro, das Jahresziel von mindestens 2,7 Milliarden Euro wurde bestätigt. Das Eigenkapital wuchs auf 13,7 Milliarden Euro, die Eigenkapitalrendite liegt über 20 Prozent. Nicht alle Häuser sind skeptisch: Die DZ Bank und Jefferies raten zum Kauf, RBC stuft die Aktie mit „Sector Perform“ ein.
Die Marken
Hannover Rück Aktie: 290 Euro als Haltelinie
Charttechnisch bleibt die Hannover Rück Aktie in Reichweite ihres Rekordhochs bei 309,20 Euro. Nach unten bildet die Zone um 290 Euro die erste Unterstützung. Ein Sprung über 300 Euro würde den Weg zu neuen Rekorden öffnen.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Warum ist die Hannover Rück Aktie heute DAX Verlierer?
JPMorgan und Barclays bleiben trotz höherer Kursziele bei „Underweight“, zudem bevorzugen Anleger derzeit zyklische Werte.
Welche ISIN und WKN hat die Hannover Rück Aktie?
Die ISIN lautet DE0008402215, die WKN 840221, das Handelssymbol HNR1. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HVRRY gehandelt.
Welchen Gewinn erwartet Hannover Rück für 2027?
Einen Konzernüberschuss von mindestens 2,9 Milliarden Euro.
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