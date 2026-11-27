Warum ist die Hannover Rück Aktie heute DAX Verlierer?

JPMorgan und Barclays bleiben trotz höherer Kursziele bei „Underweight“, zudem bevorzugen Anleger derzeit zyklische Werte.

Welche ISIN und WKN hat die Hannover Rück Aktie?

Die ISIN lautet DE0008402215, die WKN 840221, das Handelssymbol HNR1. In den USA wird ein ADR außerbörslich unter HVRRY gehandelt.

Welchen Gewinn erwartet Hannover Rück für 2027?

Einen Konzernüberschuss von mindestens 2,9 Milliarden Euro.