Die Hannover Rück ist einer der profitabelsten Finanzwerte im DAX – und hat das in diesem Jahr eindrucksvoll bewiesen. Die Aktie erreichte Anfang November ein Allzeithoch, der Gewinn steigt, die Eigenkapitalrendite liegt über 20 Prozent. Doch die Branche spürt Gegenwind: Die Preise in der Rückversicherung sinken. Für die Hannover Rück Aktie stellt sich die Frage, wie stark das 2027 durchschlägt.
Hannover Rück Aktie: Allzeithoch, Gewinnziel 2,7 Milliarden, 21 Prozent Rendite – was bringt der Investorentag?
Gewinn nach neun Monaten plus 6,9 Prozent, Rekordhoch Anfang November, Rekorddividende. Doch die Preise in der Rückversicherung bröckeln. Die Hannover Rück Aktie vor der Frage nach 2027.
Hannover Rück SE · ISIN: DE0008402215 · WKN: 840221 · Handelssymbol: HNR1 · US-Handelssymbol: HVRRY
Die Zahlen
Rekordkurs mit Reservenpolster
Die Hannover Rück steigerte den Nettokonzerngewinn in den ersten neun Monaten 2026 um 6,9 Prozent auf rund 2,1 Milliarden Euro. Das Ziel eines Konzerngewinns von mindestens 2,7 Milliarden Euro für 2026 bestätigte der Rückversicherer. Das Eigenkapital wuchs bis Ende September auf 13,7 Milliarden Euro, der Buchwert je Aktie auf 113,34 Euro. Die annualisierte Eigenkapitalrendite betrug 21,1 Prozent. Mögliche Mehrerträge will der Konzern für zusätzliche Reserven nutzen, statt den Gewinn weiter in die Höhe zu treiben.
Die Hannover Rück baut in guten Zeiten Polster für schlechtere auf. Für die Hannover Rück Aktie ist diese Disziplin ein Qualitätsmerkmal – aber auch ein Hinweis, dass der Höhepunkt des Preiszyklus erreicht sein könnte.
Der Gegenwind
Preise bröckeln
Bei den Vertragserneuerungen seit Anfang 2026 mussten die großen Rückversicherer im Schnitt Preisrückgänge von rund fünf Prozent hinnehmen, wenn man Inflation und veränderte Risiken berücksichtigt. Nach dem Rekordhoch von 309,20 Euro am 5. November gab die Hannover Rück Aktie deshalb nach. Den Ausblick für 2027 und die mittelfristigen Ziele wollte das Management am Investorentag am 25. November vorstellen. Für das Geschäftsjahr 2025 hatte der Konzern eine Rekorddividende von 12,50 Euro je Aktie gezahlt.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Wie hoch war der Gewinn nach neun Monaten?
Rund 2,1 Milliarden Euro, ein Plus von 6,9 Prozent.
Welches Gewinnziel gilt für 2026?
Ein Konzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro.
Wann erreichte die Aktie ihr Rekordhoch?
Am 5. November 2026 mit 309,20 Euro im Xetra-Handel.
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