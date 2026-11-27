Wie hoch war der Gewinn nach neun Monaten?

Rund 2,1 Milliarden Euro, ein Plus von 6,9 Prozent.

Welches Gewinnziel gilt für 2026?

Ein Konzerngewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro.

Wann erreichte die Aktie ihr Rekordhoch?

Am 5. November 2026 mit 309,20 Euro im Xetra-Handel.