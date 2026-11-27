Die Freie und Hansestadt Hamburg hat eine Landesschatzanweisung (ISIN: DE000A5JCRV4, WKN: A5JCRV) mit einem Volumen von 750 Millionen Euro begeben, so die Börse Stuttgart.
Hamburg begibt Landesschatzanweisung über 750 Millionen Euro mit 3,375% Kupon
Hamburgs neue Anleihe bietet einen jährlichen Kupon von 3,375%.
Der Kupon betrage 3,375% pro Jahr und werde einmal jährlich ausgezahlt. Ausgegeben worden sei die Anleihe zu 99,589%. Aktuell notiere sie bei rund 99,75% (Stand: 25.11.2026), die Rendite betrage damit etwa 3,43%. Die erste Zinszahlung sei für den 19. November 2027 vorgesehen, die Laufzeit ende am 19. November 2031. Die Stückelung betrage 1.000 Euro. Fitch und Scope gäben Hamburg jeweils die Bestnote AAA. (News vom 26.11.2026)
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