Hält die Dollarstärke an?

Zwar hätten überraschend starke US-Arbeitsmarktdaten für etwas höhere Zinserwartungen und damit für Rückenwind für den US-Dollar gesorgt, doch sei die Bewegung am Zinsmarkt insgesamt begrenzt geblieben. Auch die US-Zwischenwahlen würden keine überzeugende Begründung liefern: Der S&P 500 habe anfängliche Gewinne nicht halten können. Plausibler erscheine, dass die robuste US-Konjunktur und die weiterhin attraktive Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes Kapitalzuflüsse in die USA begünstigen würden. Eine allgemeine Euro-Schwäche liege dagegen kaum vor, da die Gemeinschaftswährung gegenüber anderen G10-Währungen zuletzt überwiegend habe zulegen können. Anders hingegen sei der Rückgang des Wechselkurses im September tatsächlich auf eine EUR-Schwäche infolge der Kapriolen in Frankreich zurückzuführen gewesen. Entscheidend bleibe daher, ob die Dollar-Aufwertung nachhaltig sei. Solange die US-Wirtschaft widerstandsfähig bleibe und US-Anlagen internationale Investoren anziehen würden, könne der Greenback unterstützt bleiben. Allerdings fehle dem jüngsten Kursrückgang ein klarer, neuer fundamentaler Impuls. Die Entwicklung dürfte deshalb anfällig für Korrekturen sein, insbesondere falls sich Zinserwartungen wieder abschwächen oder europäische Risiken nachlassen würden. Für den EUR/USD spreche dies kurzfristig für erhöhte Schwankungen, während eine dauerhafte Bewegung unter die jüngsten Niveaus erst durch zusätzliche US-positive oder euro-negative Nachrichten überzeugend begründet werden könne.