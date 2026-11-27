Warum ist die Grifols-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Grifols-Aktie stieg um 1,32 Prozent und setzte den Anstieg nach der Dividendenankündigung vom Donnerstag fort.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Grifols-Aktie?

Die ISIN lautet ES0171996087, die WKN A2ABUQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OZTA gehandelt, in den USA unter GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie).

Wie stark ist die Grifols-Aktie am Freitag gestiegen?

Die Grifols-Aktie schloss bei 11,55 Euro und damit 1,32 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,40 Euro).

Wann zahlt Grifols die Dividende?

Die Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie wird am 4. Dezember gezahlt. Letzter Handelstag mit Anspruch ist der 1. Dezember, ab dem 2. Dezember notiert die Aktie ex Dividende.