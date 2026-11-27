Die Grifols-Aktie (ISIN: ES0171996087, WKN: A2ABUQ, deutsches Handelssymbol: OZTA, US-Handelssymbol: GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages. Sie schloss am Freitag bei 11,55 Euro und damit 1,32 Prozent über dem Vortag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Grifols damit Platz 17. Am Donnerstag hatte Grifols nach der Ankündigung einer Dividende 3,03 Prozent zugelegt.
Grifols-Aktie IBEX 35 Gewinner: Plasmaspezialist setzt Erholung fort – Dividende vor der Tür
Die Grifols-Aktie gehört zu den IBEX 35 Gewinnern des Tages: Mit einem Plus von 1,32 Prozent auf 11,55 Euro setzt der Plasmaspezialist den Anstieg nach der Dividendenankündigung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Abend
Starker Wochenausklang: IBEX 35 nur knapp unter 19.400 Punkten
Die Dividende wirkte nach: Die Grifols-Aktie gehörte erneut zu den Gewinnern im IBEX 35.
Der IBEX 35 hat die Woche mit kräftigen Gewinnen beendet. Am Freitag stieg der spanische Leitindex um 1,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, ein Plus von 328,70 Punkten und der höchste Schlussstand der Woche. Auf Wochensicht gewann der Index rund 2,7 Prozent, nachdem er in der Vorwoche 5,73 Prozent verloren hatte. Getragen wurde die Erholung vor allem von zyklischen Werten und Banken. Rückenwind kam von der niedrigeren Inflation in Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November auf 4,1 Prozent, vor allem wegen günstigerer Kraftstoffe. Auch die US-Börsen legten am Freitag nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Mit Ausnahme von Acciona und Rovi schlossen alle Werte im IBEX 35 im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Grifols-Aktie heute zulegt
Grifols setzte den Anstieg vom Donnerstag fort. Am Vortag hatte der Konzern eine Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie angekündigt, die am 4. Dezember gezahlt wird. Ab dem 2. Dezember notiert die Aktie ex Dividende. Nach unserer Einschätzung kaufen Anleger noch vor dem Stichtag. Dazu kam die gute Marktstimmung.
Dividende angekündigt
0,15 Euro je Aktie, Zahlung am 4. Dezember.
Kauf vor dem Stichtag
Wer bis 1. Dezember kauft, erhält die Dividende.
Gute Marktstimmung
Der IBEX 35 schloss auf dem höchsten Stand der Woche.
Das Unternehmen
Grifols: weltweit führend bei Plasmaprodukten
Grifols mit Sitz in Sant Cugat del Vallès bei Barcelona stellt Medikamente aus Blutplasma her und gehört zu den führenden Anbietern weltweit. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 28,4 Prozent auf 390 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 4,6 Prozent zu, das EBITDA um 5 Prozent.
Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Grifols-Aktie
Warum ist die Grifols-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Grifols-Aktie stieg um 1,32 Prozent und setzte den Anstieg nach der Dividendenankündigung vom Donnerstag fort.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Grifols-Aktie?
Die ISIN lautet ES0171996087, die WKN A2ABUQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OZTA gehandelt, in den USA unter GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie).
Wie stark ist die Grifols-Aktie am Freitag gestiegen?
Die Grifols-Aktie schloss bei 11,55 Euro und damit 1,32 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,40 Euro).
Wann zahlt Grifols die Dividende?
Die Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie wird am 4. Dezember gezahlt. Letzter Handelstag mit Anspruch ist der 1. Dezember, ab dem 2. Dezember notiert die Aktie ex Dividende.
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