Warum ist die Grifols-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?

Die Grifols-Aktie steigt um 1,18 Prozent und setzt den Anstieg nach der Dividendenankündigung vom Donnerstag fort.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Grifols-Aktie?

Die ISIN lautet ES0171996087, die WKN A2ABUQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OZTA gehandelt, in den USA unter GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie).

Wie stark steigt die Grifols-Aktie am Freitagmorgen?

Gegen 9:19 Uhr notierte die Grifols-Aktie bei 11,535 Euro und damit 1,18 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,40 Euro).

Wann zahlt Grifols die Dividende?

Die Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie wird am 4. Dezember gezahlt. Letzter Handelstag mit Anspruch ist der 1. Dezember, ab dem 2. Dezember notiert die Aktie ex Dividende.