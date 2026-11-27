Die Grifols-Aktie (ISIN: ES0171996087, WKN: A2ABUQ, deutsches Handelssymbol: OZTA, US-Handelssymbol: GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie)) gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Gegen 9:19 Uhr notierte sie bei 11,535 Euro und damit 1,18 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Im Ranking des spanischen Leitindex belegt Grifols damit Platz 15. Am Donnerstag hatte Grifols nach der Ankündigung einer Dividende 3,03 Prozent zugelegt.
Grifols-Aktie IBEX 35 Gewinner: Plasmaspezialist setzt Erholung fort – Dividende vor der Tür
Die Grifols-Aktie gehört am Freitagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Mit einem Plus von 1,18 Prozent auf 11,535 Euro setzt der Plasmaspezialist den Anstieg nach der Dividendenankündigung fort. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Zweiter Tag der Erholung: Inflation sinkt, Asien zieht an
Die Dividende wirkt nach: Die Grifols-Aktie gehört erneut zu den Gewinnern im IBEX 35.
Der IBEX 35 knüpft am Freitag an die Erholung vom Vortag an. Am Donnerstag hatte der spanische Leitindex 2,26 Prozent auf 19.057,90 Punkte zugelegt, alle 35 Werte schlossen im Plus. Am Freitag eröffnete der Index laut der Nachrichtenagentur EFE 0,61 Prozent höher bei rund 19.198 Punkten, um 9:34 Uhr lag er 0,88 Prozent im Plus bei 19.225,20 Punkten. Rückenwind kommt aus Asien: In China zogen Technologiewerte kräftig an, nachdem Peking weitere Maßnahmen zur Stützung des Kapitalmarkts angekündigt hatte. Auch die US-Terminkontrakte legten nach dem Thanksgiving-Feiertag zu. Dazu kamen Inflationsdaten aus Spanien: Laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE sank die Teuerung im November von 4,9 auf 4,1 Prozent, den niedrigsten Stand seit Juli. Hauptgrund waren günstigere Kraftstoffe. Die Kerninflation ging auf 2,6 Prozent zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Grifols-Aktie heute zulegt
Grifols setzt den Anstieg vom Donnerstag fort. Am Vortag hatte der Konzern eine Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie angekündigt, die am 4. Dezember gezahlt wird. Ab dem 2. Dezember notiert die Aktie ex Dividende. Nach unserer Einschätzung kaufen Anleger noch vor dem Stichtag. Dazu kommt die gute Marktstimmung.
Dividende angekündigt
0,15 Euro je Aktie, Zahlung am 4. Dezember.
Kauf vor dem Stichtag
Wer bis 1. Dezember kauft, erhält die Dividende.
Gute Marktstimmung
Der IBEX 35 setzt die Erholung fort.
Das Unternehmen
Grifols: weltweit führend bei Plasmaprodukten
Grifols mit Sitz in Sant Cugat del Vallès bei Barcelona stellt Medikamente aus Blutplasma her und gehört zu den führenden Anbietern weltweit. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Nettogewinn um 28,4 Prozent auf 390 Millionen Euro. Der Umsatz legte um 4,6 Prozent zu, das EBITDA um 5 Prozent.
Die Wall Street handelt am Freitag wegen des Black Friday nur verkürzt. Am Sonntag, 29. November, wählt Spanien ein neues Parlament. Analysten haben vor allem Banken, Versorger, erneuerbare Energien und Immobiliengesellschaften im Blick, weil ein Regierungswechsel Steuern und Regulierung verändern könnte. Für den 9. Dezember erwarten Anleger zudem eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 0,25 Prozentpunkte.
Häufige Fragen zur Grifols-Aktie
Warum ist die Grifols-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Grifols-Aktie steigt um 1,18 Prozent und setzt den Anstieg nach der Dividendenankündigung vom Donnerstag fort.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Grifols-Aktie?
Die ISIN lautet ES0171996087, die WKN A2ABUQ. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel OZTA gehandelt, in den USA unter GRFS (Nasdaq, ADR der B-Aktie).
Wie stark steigt die Grifols-Aktie am Freitagmorgen?
Gegen 9:19 Uhr notierte die Grifols-Aktie bei 11,535 Euro und damit 1,18 Prozent über dem Schlusskurs vom Donnerstag (11,40 Euro).
Wann zahlt Grifols die Dividende?
Die Bruttodividende von 0,15 Euro je Aktie wird am 4. Dezember gezahlt. Letzter Handelstag mit Anspruch ist der 1. Dezember, ab dem 2. Dezember notiert die Aktie ex Dividende.
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