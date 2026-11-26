Grenke Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Leasingspezialist legt 4,5 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:07 2 Min.

Die Grenke Aktie steigt am Donnerstag um 4,53 Prozent auf 11,54 Euro und bleibt unter den SDAX Gewinnern. Der Leasinganbieter aus Baden-Baden setzt seine Erholung fort.

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Dritter Auftritt in Folge: Die Grenke Aktie gewinnt am Donnerstag 4,53 Prozent auf 11,54 Euro und ist zwölftgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Schon am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen stand der Leasingspezialist auf der Gewinnerseite. Schlusskurs der Grenke Aktie auf Xetra 11,54 € Tagesgewinn, Platz 12 der SDAX Gewinner +4,53 % Kursgewinn zum Vortag +0,50 € Tagesgewinn des SDAX zum Vergleich +2,36 % Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Börse Der Auslöser Warum steigt die Grenke Aktie heute? Eine Meldung aus Baden-Baden gibt es nicht. Die Grenke Aktie profitiert von der Markterholung und von einer besseren Stimmung für Finanzwerte aus der zweiten Reihe. Mit der Deutschen Pfandbriefbank, Hypoport, Mutares und der Deutschen Beteiligungs AG standen am Donnerstag gleich mehrere Finanztitel unter den SDAX Gewinnern. Wie am Mittwoch stieg Grenke dabei stärker als der Index. Wer drei Handelsabschnitte nacheinander vorn liegt, wird offenbar gezielt gekauft. Ein konkreter Anlass ist nicht bekannt. Der Hintergrund Leasing für den Mittelstand Grenke finanziert kleinen und mittleren Unternehmen Bürotechnik, IT, Maschinen und zunehmend auch E-Bikes und Medizintechnik. Die einzelnen Verträge sind klein, die Zahl ist groß. Entscheidend für das Ergebnis sind das Neugeschäft, die Marge und die Ausfälle. In konjunkturell schwachen Phasen steigen die Insolvenzen bei den Kunden, das hatte die Risikovorsorge zuletzt erhöht und die Grenke Aktie belastet. Was für die Grenke Aktie spricht Drei Handelsabschnitte in Folge unter den SDAX Gewinnern

Breite Streuung über viele kleine Verträge

Finanzwerte der zweiten Reihe waren am Donnerstag gefragt Was Anleger bedenken sollten Steigende Firmeninsolvenzen erhöhen die Ausfälle

Kein Unternehmensauslöser für die Kursgewinne

Die Refinanzierungskosten hängen am Zinsniveau Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Grenke Aktie Warum ist Grenke heute SDAX Gewinner?

Die Aktie steigt mit dem Markt und mit anderen Finanzwerten aus dem SDAX. Eine eigene Nachricht fehlt. Was macht Grenke?

Das Unternehmen verleast IT, Bürotechnik und Maschinen an kleine und mittlere Firmen. Grenke Aktie: ISIN DE000A161N30, WKN A161N3, Börsenkürzel GLJ. Fazit zur Grenke Aktie Die Grenke Aktie ist am Donnerstag erneut SDAX Gewinner. Die Serie zeigt Kaufinteresse, der Auslöser bleibt offen. Für eine nachhaltige Erholung zählen Neugeschäft und Schadenquote.

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