Warum ist die Granite REIT Aktie heute S&P/TSX Verlierer?

Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,82 Prozent auf 30,30 kanadische Dollar. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um, und die erwartete Zinserhöhung in den USA belastet Immobilienaktien.

Warum ist der Kurs der Granite REIT Aktie so viel niedriger als früher?

Granite hat seine Anteile im Verhältnis drei zu eins geteilt. Der Kurs je Anteil ist dadurch gesunken, die Zahl der Anteile entsprechend gestiegen.