An einem Tag, an dem fast alles steigt, was mit Metallen zu tun hat, stehen Immobilienwerte auf der anderen Seite. Die Granite REIT Aktie (ISIN: CA3874372053, WKN: A40QU6, Handelssymbol Toronto: GRT.UN, Frankfurt: 4I70) gab kurz nach Handelsbeginn in Toronto 0,82 Prozent auf 30,30 kanadische Dollar nach. Der Vermieter von Logistik- und Industrieimmobilien gehört damit zu den S&P/TSX Verlierern des Morgens.
Granite REIT Aktie: S&P/TSX Verlierer am Rohstofftag – Zinsangst bremst den Logistik-Vermieter
Die Granite REIT Aktie verliert am Freitagmorgen 0,82 Prozent auf 30,30 kanadische Dollar und zählt zu den S&P/TSX Verlierern. Während Anleger in Minenwerte strömen, bleiben Immobilienaktien liegen. Der Markt rechnet fest mit einer Zinserhöhung in den USA. Am Unternehmen selbst liegt es nicht.
Die Gründe für den Kursverlust
Geld wandert in Minen – und die Zinsen bleiben das Problem
Eine Unternehmensmeldung gab es am Freitag nicht. Der Rückgang hat zwei Ursachen, die beide vom Gesamtmarkt kommen. Erstens schichten Anleger um: Gold, Silber und Kupfer erholen sich kräftig, und das Kapital dafür stammt zum Teil aus defensiven Titeln. Zweitens hat sich an der Zinserwartung nichts geändert. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher. Für Immobiliengesellschaften ist das doppelt unangenehm, weil höhere Zinsen die Finanzierung verteuern und die Bewertung der Gebäude drücken.
Rotation
Rohstoffwerte ziehen Kapital an, defensive Sektoren geben ab.
Zinserwartung
Die erwartete Zinserhöhung lastet auf allen zinsabhängigen Aktien.
Dünner Handel
Am Tag nach dem US-Feiertag Thanksgiving sind die Umsätze niedrig. Kleine Orders bewegen den Kurs.
Hintergrund
Operativ auf Kurs: mehr Ertrag, Split, höhere Ausschüttung
Das Geschäft von Granite liefert keinen Anlass für Verkäufe. Der Trust mit Sitz in Toronto besitzt Lagerhallen, Logistikzentren und Industriegebäude in Nordamerika und Europa. Mit den Zahlen zum dritten Quartal meldete er höhere Erlöse und einen höheren Gewinn, hob die angestrebte Ausschüttung an und kündigte eine Teilung der Anteile im Verhältnis drei zu eins an. Dadurch ist der Kurs optisch auf rund ein Drittel des früheren Niveaus gesunken, ohne dass sich am Wert der Beteiligung etwas geändert hätte. Granite schüttet monatlich aus.
Häufige Fragen zur Granite REIT Aktie
Warum ist die Granite REIT Aktie heute S&P/TSX Verlierer?
Die Aktie fiel am 27. November 2026 um 0,82 Prozent auf 30,30 kanadische Dollar. Anleger schichteten in Rohstoffwerte um, und die erwartete Zinserhöhung in den USA belastet Immobilienaktien.
Warum ist der Kurs der Granite REIT Aktie so viel niedriger als früher?
Granite hat seine Anteile im Verhältnis drei zu eins geteilt. Der Kurs je Anteil ist dadurch gesunken, die Zahl der Anteile entsprechend gestiegen.
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