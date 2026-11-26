Grand City Properties Aktie: SDAX Gewinner am Abend – dritter starker Tag bringt weitere 5 Prozent

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Grand City Properties Aktie steigt am Donnerstag um 5,09 Prozent auf 8,46 Euro und bleibt unter den SDAX Gewinnern. Der Wohnungskonzern legt seit Mittwoch ohne erkennbare Meldung zu.

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Die Serie hält: Die Grand City Properties Aktie gewinnt am Donnerstag 5,09 Prozent auf 8,46 Euro und ist siebtgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Schon am Mittwochabend und am Donnerstagmorgen gehörte das Papier zu den stärksten Werten im Index. Am Nachmittag lag das Plus zeitweise bei gut 5,5 Prozent. Schlusskurs der Grand City Properties Aktie 8,46 € Tagesgewinn, Platz 7 der SDAX Gewinner +5,09 % Kursgewinn zum Vortag +0,41 € Xetra-Tagesumsatz 1,80 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; finanzen.ch Der Auslöser Warum steigt die Grand City Properties Aktie heute? Eine Meldung des Unternehmens ist nicht bekannt. Auffällig ist, dass die Grand City Properties Aktie in zwei völlig verschiedenen Marktphasen stieg: am Mittwoch, als der Dax auf den tiefsten Stand seit Juli fiel, und am Donnerstag, als er um 2,08 Prozent zulegte. Das spricht für gezielte Käufe in dem Titel und gegen einen reinen Markteffekt. Ein möglicher Hintergrund: Immobilienaktien reagieren empfindlich auf Zinserwartungen. Die Sorge vor steigenden Zinsen hatte den Sektor zuletzt belastet. Lässt dieser Druck nach, erholen sich hoch verschuldete Bestandshalter besonders schnell. Belegt ist dieser Zusammenhang für den SDAX Gewinner vom Donnerstag nicht. Der Hintergrund Wohnungen in Metropolen, Aroundtown im Rücken Grand City Properties hält Wohnimmobilien in deutschen Ballungsräumen wie Berlin, Nordrhein-Westfalen und Dresden/Leipzig sowie in London. Das Geschäftsmodell: Bestände mit Leerstand und Mietrückstand kaufen, sanieren, vermieten. Größter Aktionär ist der Gewerbeimmobilienkonzern Aroundtown. Wie die gesamte Branche notiert die Grand City Properties Aktie deutlich unter dem ausgewiesenen Substanzwert. Was für die Grand City Properties Aktie spricht Kursgewinne an einem schwachen und an einem starken Markttag

Wohnraum in Metropolen ist knapp, Mieten steigen

Abschlag zum Substanzwert lässt Spielraum Was Anleger bedenken sollten Der Auslöser der Käufe ist nicht bekannt

Steigende Zinsen verteuern die Refinanzierung

Der dominierende Großaktionär begrenzt den Einfluss freier Aktionäre Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Grand City Properties Aktie Warum ist Grand City Properties heute SDAX Gewinner?

Eine Nachricht fehlt. Die Aktie steigt den dritten Handelsabschnitt in Folge, der Grund ist nicht belegt. Was macht Grand City Properties?

Der Konzern kauft, saniert und vermietet Wohnungen in deutschen Großstädten und in London. Grand City Properties Aktie: ISIN LU0775917882, WKN A1JXCV, Börsenkürzel GYC. Fazit zur Grand City Properties Aktie Die Grand City Properties Aktie ist am Donnerstag erneut SDAX Gewinner. Dass sie unabhängig von der Marktrichtung steigt, ist bemerkenswert. Solange der Auslöser fehlt, bleibt offen, wie tragfähig die Bewegung ist.

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