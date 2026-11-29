Für deutsche Anleger ist Gotion High-Tech kein Unbekannter: Volkswagen ist der größte Einzelaktionär des Batterieherstellers aus Hefei. Die Gotion High-Tech Aktie schloss am Donnerstag in Shenzhen bei 20,30 Yuan, dem tiefsten Stand der vergangenen Wochen. In 20 Handelstagen hat sie gut 10 Prozent verloren, vom 52-Wochen-Hoch bei 49,83 Yuan ist sie rund 59 Prozent entfernt. Der Auslöser des jüngsten Rutsches war ein Quartalsbericht, der zwei völlig verschiedene Geschichten erzählt.
Gotion High-Tech Aktie: Umsatz plus 75 Prozent, erster Quartalsverlust – Aktiengeschäfte kosten Volkswagens Batteriepartner den Gewinn
Die Gotion High-Tech Aktie ist in Shenzhen auf 20,30 Yuan gefallen, rund 59 Prozent unter dem Jahreshoch. Der chinesische Batteriehersteller, an dem Volkswagen beteiligt ist, wächst rasant und baut mit den Wolfsburgern Fabriken in Spanien, der Slowakei und Marokko. Doch im dritten Quartal stand erstmals seit dem Börsengang ein Verlust – nicht wegen der Batterien, sondern wegen Kursverlusten im eigenen Aktiendepot. Die große Analyse.
Der Bericht
Die Batterie verdient, das Depot verliert
Am 28. Oktober meldete Gotion für das dritte Quartal 17,66 Milliarden Yuan Umsatz, knapp 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach neun Monaten liegt der Umsatz mit 45,44 Milliarden Yuan bereits über dem des gesamten Jahres 2025. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis stieg im Quartal auf 145 Millionen Yuan, mehr als das Zehnfache des Vorjahreswerts.
Trotzdem stand unter dem Strich ein Verlust von 537 Millionen Yuan, nach 2,17 Milliarden Yuan Gewinn im Vorjahresquartal. Der Grund: Gotion hält Aktien anderer börsennotierter Unternehmen, und deren Kurse fielen im Sommer stark. Die Wertverluste auf diese Finanzanlagen betrugen 891 Millionen Yuan, hinzu kamen Währungsverluste. Im ersten Halbjahr hatten dieselben Beteiligungen den Gewinn noch kräftig aufgebessert. Am Tag nach dem Bericht fiel die Aktie um das Tageslimit von 10 Prozent. Chinesische Medien sprechen von Verlusten aus dem „Aktienhandel“; das Unternehmen selbst verweist auf Bewertungs- und Währungseffekte.
Der Partner
Volkswagen verkauft Aktien und baut mit Gotion Fabriken
Parallel ordnen Volkswagen und Gotion ihre Partnerschaft neu. Am 28. September vereinbarten die Wolfsburger, ihre Batterietochter PowerCo und Gotion drei Gemeinschaftsunternehmen. Im spanischen Valencia übernimmt Gotion für rund 1,1 Milliarden Euro 49 Prozent an der PowerCo-Fabrik, die zum europäischen Zentrum für Lithium-Eisenphosphat-Zellen werden soll. Umgekehrt beteiligt sich PowerCo mit jeweils 49 Prozent an Gotions Zellwerk im slowakischen Šurany und an einem geplanten Werk für Kathodenmaterial in Kenitra in Marokko und bringt dafür bis 2030 rund 470 Millionen Euro ein.
Gleichzeitig verkauft Volkswagen 5,3 Prozent der Gotion-Aktien für rund 2,32 Milliarden Yuan an eine staatliche Investmentgesellschaft der Stadt Hefei. Der Anteil sinkt damit auf knapp 19 Prozent. Der vereinbarte Preis entspricht rechnerisch rund 24 Yuan je Aktie und liegt damit über dem aktuellen Kurs. Die Stimmrechte von Volkswagen und die Sitze im Verwaltungsrat bleiben nach Konzernangaben unverändert.
Die Einordnung
Wachstum mit dünner Marge
Hinter der Gotion High-Tech Aktie steht einer der fünf bis sechs größten Batteriehersteller der Welt. Rund 81 Prozent des Umsatzes stammen aus Batterien für Elektroautos, 13 Prozent aus stationären Speichern. Die Schwäche liegt in der Profitabilität: Die Bruttomarge betrug im dritten Quartal 15,3 Prozent und lag damit unter dem Vorjahr. Der Preiskampf in China lässt wenig übrig, und die Expansion nach Europa und Afrika kostet zunächst Geld.
Häufige Fragen zur Gotion High-Tech Aktie
Warum hat Gotion High-Tech im dritten Quartal Verlust gemacht?
Wegen Wertverlusten von 891 Millionen Yuan auf gehaltene Aktien anderer Unternehmen und wegen Währungseffekten. Das Batteriegeschäft selbst war profitabel.
Wie viel von Gotion gehört Volkswagen?
Nach dem vereinbarten Verkauf von 5,3 Prozent sinkt der Anteil auf knapp 19 Prozent. Volkswagen bleibt damit ein bedeutender Aktionär.
Wie kann man die Gotion High-Tech Aktie in Deutschland handeln?
Über Hinterlegungsscheine (GDR) mit dem Symbol 24U0. Die Stammaktie notiert in Shenzhen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.