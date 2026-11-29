Am 28. Oktober meldete Gotion für das dritte Quartal 17,66 Milliarden Yuan Umsatz, knapp 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Nach neun Monaten liegt der Umsatz mit 45,44 Milliarden Yuan bereits über dem des gesamten Jahres 2025. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis stieg im Quartal auf 145 Millionen Yuan, mehr als das Zehnfache des Vorjahreswerts.

Trotzdem stand unter dem Strich ein Verlust von 537 Millionen Yuan, nach 2,17 Milliarden Yuan Gewinn im Vorjahresquartal. Der Grund: Gotion hält Aktien anderer börsennotierter Unternehmen, und deren Kurse fielen im Sommer stark. Die Wertverluste auf diese Finanzanlagen betrugen 891 Millionen Yuan, hinzu kamen Währungsverluste. Im ersten Halbjahr hatten dieselben Beteiligungen den Gewinn noch kräftig aufgebessert. Am Tag nach dem Bericht fiel die Aktie um das Tageslimit von 10 Prozent. Chinesische Medien sprechen von Verlusten aus dem „Aktienhandel“; das Unternehmen selbst verweist auf Bewertungs- und Währungseffekte.