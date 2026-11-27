Das Bild der vergangenen Tage ist ein klassischer Washout: Der Goldpreis rutschte am Mittwoch, 25. November, auf 3.453,80 Dollar und unterbot damit das Tief vom Freitag zuvor (3.531,60 Dollar) um fast 80 Dollar. Danach drehte der Markt. Am Donnerstagmorgen stand Gold wieder bei 3.592 Dollar, im dünnen Feiertagshandel kletterte es auf 3.634,70 Dollar und damit über die Mittwochshochs von 3.617,80 Dollar. Silber erholte sich von 38,42 Dollar auf 42,52 Dollar, die Mittwochshochs lagen bei 41,77 Dollar.

Phillip Streible, Chief Market Strategist bei Blue Line Futures, hat in einem Kitco-Kommentar vom 26. November eine Checkliste für einen echten Boden aufgestellt. Der Washout sei erfüllt, offen seien ein Schlusskurs über den Mittwochshochs, ein höheres Tief über 3.453,80 Dollar beziehungsweise 38,42 Dollar bei Silber, nachlassende ETF-Abflüsse und die Rückeroberung von 3.700 bis 3.720 Dollar bei Gold. Sein Fazit: Ein Boden ist noch nicht bestätigt, der Markt müsse Anschlusskäufe zeigen.