Der Goldpreis hat sich binnen eines Handelstags um rund 180 Dollar vom Mittwochstief erholt: Nach 3.453,80 Dollar im Februar-Kontrakt notierte das Edelmetall am Donnerstagabend New Yorker Zeit bei 3.632,60 Dollar je Feinunze (Bid, Kitco, 23:36 Uhr EST, entspricht Freitag 05:36 Uhr MEZ). Der Silberpreis legte noch stärker zu und stand bei 43,33 Dollar, nachdem der März-Kontrakt am Mittwoch auf 38,42 Dollar gefallen war. Laut Kitco fand die Erholung im dünnen Feiertagshandel nach Thanksgiving statt. Ob daraus ein Boden wird, ist offen.
Goldpreis: Von 3.454 auf rund 3.630 Dollar nach dem 14-Monats-Tief – ist das der Boden vor der Fed-Sitzung?
Der Goldpreis hat sich nach dem Tief vom Mittwoch bei 3.453,80 Dollar auf rund 3.630 Dollar erholt, Silber sprang auf über 43 Dollar. Doch der 20-Tage-Schnitt liegt rund 250 Dollar höher, und die Fed tagt am 8. und 9. Dezember.
Zum Stand: Alle Edelmetallkurse in diesem Artikel beziehen sich auf den Abruf bei Kitco am Donnerstag um 23:36 Uhr New Yorker Zeit. Die Kurse in Euro je Feinunze haben wir nicht belegt und deshalb nicht angegeben.
Goldpreis aktuell
Warum ist der Goldpreis nach dem Tief wieder gestiegen?
Das Bild der vergangenen Tage ist ein klassischer Washout: Der Goldpreis rutschte am Mittwoch, 25. November, auf 3.453,80 Dollar und unterbot damit das Tief vom Freitag zuvor (3.531,60 Dollar) um fast 80 Dollar. Danach drehte der Markt. Am Donnerstagmorgen stand Gold wieder bei 3.592 Dollar, im dünnen Feiertagshandel kletterte es auf 3.634,70 Dollar und damit über die Mittwochshochs von 3.617,80 Dollar. Silber erholte sich von 38,42 Dollar auf 42,52 Dollar, die Mittwochshochs lagen bei 41,77 Dollar.
Phillip Streible, Chief Market Strategist bei Blue Line Futures, hat in einem Kitco-Kommentar vom 26. November eine Checkliste für einen echten Boden aufgestellt. Der Washout sei erfüllt, offen seien ein Schlusskurs über den Mittwochshochs, ein höheres Tief über 3.453,80 Dollar beziehungsweise 38,42 Dollar bei Silber, nachlassende ETF-Abflüsse und die Rückeroberung von 3.700 bis 3.720 Dollar bei Gold. Sein Fazit: Ein Boden ist noch nicht bestätigt, der Markt müsse Anschlusskäufe zeigen.
Das große Bild
Was drückt den Goldpreis überhaupt?
Der Gegenwind kommt aus der Geldpolitik. Nach dem Kitco-Frühbericht vom 24. November rechnet der Terminmarkt zu rund 95 Prozent mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember, rund 5 Prozent sehen sogar 50 Basispunkte. NY-Fed-Präsident John Williams hatte weitere Straffung als Erwartung bekräftigt. Der US-Dollar notierte nahe seinen stärksten Ständen seit April 2025, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag um 4,9 Prozent. Für ein Edelmetall ohne Zinsertrag ist das ein schwieriges Umfeld: Höhere Realzinsen machen Anleihen attraktiver, ein starker Dollar verteuert Gold für Käufer außerhalb der USA.
Der Abstand zum Hoch ist enorm. Nach einem Beitrag auf Yahoo Finance vom 24. November liegt Gold rund 35 Prozent unter seinem Rekord. Kurzfristig steht der Preis rund 250 Dollar unter dem 20-Tage-Durchschnitt von etwa 3.880 Dollar, Silber mehr als 6 Dollar unter seinem Schnitt von etwa 48,15 Dollar (Streible, Kitco). Ein Lichtblick aus Sicht der Nachfrage: Laut Kitco-Schlagzeilen hat Indiens Notenbank 2026 weitere 60 Tonnen Gold zurückgeholt, der Goldanteil an den Devisenreserven sei auf 14,38 Prozent gefallen.
|Metall
|Kurs (Bid)
|Tagesspanne
|Gold
|3.632,60
|3.551,40 – 3.637,70
|Silber
|43,33
|40,70 – 43,86
|Platin
|1.335,00
|1.255,00 – 1.353,00
|Palladium
|894,00
|843,00 – 940,00
Bid-Kurse in US-Dollar je Feinunze. Stand: Donnerstag 26.11.2026, 23:36 Uhr New Yorker Zeit (Freitag 05:36 Uhr MEZ).
Quelle: Kitco
Silber und Co.
Was bedeutet die Erholung für Silberpreis, Platin und Minenaktien?
Silber ist der Hebel im Edelmetallkomplex. Aus dem Verhältnis der Kitco-Kurse ergibt sich ein Gold-Silber-Verhältnis von rund 83 (eigene Rechnung): Eine Unze Gold kostet so viel wie rund 83 Unzen Silber. Platin und Palladium zogen am Donnerstag ebenfalls an, Platin auf 1.335 Dollar, Palladium auf 894 Dollar. Die Minenaktien reagieren traditionell überproportional auf den Goldpreis, in beide Richtungen: Gold-Produzenten wie Newmont und Barrick profitieren von jedem Preisanstieg bei fixen Förderkosten, verlieren aber auch stärker, wenn das Edelmetall fällt.
Termine
Was sollten Anleger beim Goldpreis jetzt beobachten?
8. und 9. Dezember: Fed-Sitzung, laut Terminmarkt mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte als Basisfall (Kitco, Stand 24.11.).
Marken im Chart: 3.700 bis 3.720 Dollar bei Gold und 44,35 bis 44,67 Dollar bei Silber nach oben, die Mittwochstiefs bei 3.453,80 und 38,42 Dollar nach unten.
ETF-Flows: Nachlassende Abflüsse bei Gold-ETFs gelten als Voraussetzung für eine Bodenbildung (Streible, Kitco).
Inflationsdaten und Dollar: Neue US-Daten bestimmen die Zinserwartungen und damit den Preis.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Kitco meldete am Donnerstag um 23:36 Uhr New Yorker Zeit (Freitag 05:36 Uhr MEZ) 3.632,60 Dollar je Feinunze (Bid). Das Tief vom Mittwoch lag bei 3.453,80 Dollar im Februar-Kontrakt.
Warum fällt der Silberpreis stärker als Gold? Silber ist kleiner und stärker von der Industrienachfrage abhängig. Kitco nannte am 24. November Sorgen um die Industrienachfrage, ein fester Dollar und Zinserhöhungserwartungen als Belastung.
Wann tagt die Fed? Am 8. und 9. Dezember 2026. Der Terminmarkt preist laut Kitco zu rund 95 Prozent eine Anhebung um 25 Basispunkte ein.
Wie reagieren Goldminen-Aktien auf den Goldpreis? Die Aktien von Produzenten wie Newmont, Barrick oder Franco-Nevada bewegen sich meist stärker als das Metall selbst, weil die Margen auf einen Preisanstieg überproportional reagieren.
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