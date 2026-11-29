Es war eine Woche mit zwei Gesichtern. Am Mittwoch fiel der Goldpreis auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten, der Terminkontrakt rutschte zeitweise auf rund 3.425 Dollar je Feinunze. Zwei Handelstage später war davon kaum noch etwas zu sehen. Am Freitag schloss Gold in New York bei 3.653,53 Dollar, ein Tagesplus von 2,43 Prozent und ein Wochenplus von 3,25 Prozent. Es war der erste Wochengewinn seit drei Wochen. Noch kräftiger erholte sich Silber: Der Preis stieg am Freitag um 5,32 Prozent auf 43,75 Dollar und gewann in der Woche 6,30 Prozent.
Goldpreis: Vom 15-Monats-Tief zum Comeback – Silber springt in einer Woche um 6 Prozent, obwohl die Fed die Zinsen erhöhen dürfte
Am Mittwoch fiel Gold auf den tiefsten Stand seit 15 Monaten, am Freitag gelang die beste Erholung seit Wochen. Silber legte sogar noch stärker zu. Und das, obwohl Zinsen und Dollar eigentlich gegen Edelmetalle sprechen. Die große Analyse: was hinter dem Comeback steckt, wie belastbar es ist und welche Marken jetzt zählen.
Das Paradox
Warum Gold trotz Zinserhöhung steigt
Eigentlich spricht vieles gegen Gold. Die US-Notenbank dürfte am 9. Dezember die Zinsen erhöhen, die Wahrscheinlichkeit dafür lag laut CME FedWatch zuletzt bei 94,4 Prozent. Die Inflation stieg im Oktober auf 3,8 Prozent, die Renditen von Staatsanleihen sind hoch, und der Dollar notiert laut Reuters nahe seinem höchsten Stand seit 22 Monaten. Steigende Zinsen machen zinslose Anlagen wie Gold weniger attraktiv, ein starker Dollar verteuert sie für Käufer außerhalb der USA. Genau diese Faktoren hatten den Goldpreis in den beiden Vorwochen gedrückt.
Die Erholung kam deshalb nicht von den großen Rahmendaten, sondern vom Markt selbst. Nach dem Rutsch auf das 15-Monats-Tief griffen Käufer zu, zugleich deckten Spekulanten ihre Wetten auf fallende Preise ein. Unsere Lesart: Die Zinserhöhung ist so gut wie sicher und damit im Preis enthalten. Neue Belastung kann nur von einer größeren Anhebung oder einem Signal für weitere Schritte im Jahr 2027 kommen. Bemerkenswert ist, dass Gold am Freitag zusammen mit Aktien stieg, während Anleger aus Staatsanleihen flüchteten. Edelmetalle werden derzeit eher als Rohstoff gehandelt denn als sicherer Hafen.
Silber und Minen
Wer vom Comeback am meisten profitiert
Silber reagiert traditionell stärker als Gold, nach oben wie nach unten. Das Verhältnis von Gold- zu Silberpreis lag zum Wochenschluss bei 85,3. Ein Wert in dieser Höhe zeigt, dass Silber im Vergleich zu Gold weiterhin günstig ist, und bietet Spielraum für eine Aufholjagd. Auch Platin stieg am Freitag um 3,25 Prozent auf 1.329,88 Dollar. Am stärksten profitierten die Goldminen: Die Aktie des weltgrößten Goldproduzenten Newmont gewann in der Woche 12,9 Prozent. Minenaktien wirken wie ein Hebel auf den Goldpreis, weil ihre Kosten weitgehend fest sind und jeder zusätzliche Dollar beim Goldpreis direkt den Gewinn erhöht.
Einordnung der Redaktion: Die Woche zeigt, wie schnell sich die Stimmung bei Edelmetallen drehen kann. Fundamental hat sich wenig geändert: Die Fed erhöht die Zinsen, der Dollar ist stark, die Inflation hoch. Dass Gold trotzdem kräftig stieg, spricht dafür, dass die schlechten Nachrichten nach dem Rutsch auf das 15-Monats-Tief weitgehend eingepreist waren. Ob daraus eine Trendwende wird, entscheiden der Zinsentscheid am 9. Dezember und die Botschaft der Fed für 2027. Bis dahin bleibt das Comeback eine Erholung in einem schwierigen Umfeld.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell?
Gold schloss am Freitag, dem 27. November 2026, in New York bei 3.653,53 Dollar je Feinunze. In der Woche gewann der Preis 3,25 Prozent.
Warum ist Gold trotz der erwarteten Zinserhöhung gestiegen?
Nach dem Rutsch auf das 15-Monats-Tief griffen Schnäppchenjäger zu, und Spekulanten deckten Wetten auf fallende Preise ein. Die Zinserhöhung im Dezember gilt als bereits eingepreist.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktie?
Newmont: ISIN US6516391066, WKN 853823, deutsches Handelssymbol NMM, US-Handelssymbol NEM (NYSE).
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