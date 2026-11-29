Die Erholung kam deshalb nicht von den großen Rahmendaten, sondern vom Markt selbst. Nach dem Rutsch auf das 15-Monats-Tief griffen Käufer zu, zugleich deckten Spekulanten ihre Wetten auf fallende Preise ein. Unsere Lesart: Die Zinserhöhung ist so gut wie sicher und damit im Preis enthalten. Neue Belastung kann nur von einer größeren Anhebung oder einem Signal für weitere Schritte im Jahr 2027 kommen. Bemerkenswert ist, dass Gold am Freitag zusammen mit Aktien stieg, während Anleger aus Staatsanleihen flüchteten. Edelmetalle werden derzeit eher als Rohstoff gehandelt denn als sicherer Hafen.