Es war ein kurzes Comeback. Am 30. Oktober war Gold auf 3.869,85 Dollar je Feinunze gefallen, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Dann folgte die beste Woche seit August, am 9. November kostete die Unze wieder rund 4.111 Dollar. Doch die Erholung ist verpufft: Zuletzt notierte Gold bei 3.883,89 Dollar – nur noch rund 14 Dollar über dem Jahrestief und rund 5,5 Prozent unter dem Stand vom 9. November. Vom Rekordhoch bei rund 5.600 Dollar im Januar ist das Edelmetall gut 30 Prozent entfernt. Was ist passiert – und wie geht es weiter?
Goldpreis fällt zurück unter 4.000 Dollar: Das Comeback ist gescheitert – Gold steht wieder am Jahrestief
Die Erholung hielt nur eine Woche: Nach dem Sprung über 4.100 Dollar ist der Goldpreis auf 3.883,89 Dollar je Feinunze zurückgefallen und notiert damit nur knapp über seinem Jahrestief. Die drohende Zinserhöhung der US-Notenbank, nachlassende Kriegsangst und eine schwächere Nachfrage bremsen das Edelmetall. Die große Gold-Analyse: Treiber, Risiken, das große Bild – und welche Marken jetzt entscheiden.
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Die Woche
Vom Sprung über 4.100 Dollar zurück an den Boden
In der ersten Novemberwoche hatte Gold noch um 5 Prozent zugelegt und die Woche bei 4.070,93 Dollar beendet. Der Sprung über 4.100 Dollar am 9. November war der Höhepunkt. Schon am 11. November fiel der Preis um 2,6 Prozent auf 4.031 Dollar, Silber verlor 3,6 Prozent. Danach rutschte Gold unter die psychologisch wichtige Marke von 4.000 Dollar. Gemessen am Schluss vom 6. November ergibt sich ein Minus von rund 4,6 Prozent.
Die Gründe
Warum Gold wieder unter Druck steht
Der wichtigste Gegenwind kommt von der US-Notenbank. Nach überraschend hohen Inflationsdaten gilt eine Zinserhöhung im Dezember als wahrscheinlich, Anfang November lag die Wahrscheinlichkeit je nach Quelle bei 73 bis 79 Prozent. Steigende Zinsen machen zinslose Anlagen wie Gold weniger attraktiv und stützen den Dollar. Gleichzeitig hat die Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten nachgelassen, der Ölpreis ist eingebrochen. Damit fehlt ein wichtiges Motiv für Sicherheitskäufe.
Gold verliert den Kampf gegen die Fed – vorerst.
Das große Bild
Ein extremes Jahr für das Edelmetall
Gold hat ein Jahr der Extreme hinter sich: ein Rekord über 5.000 Dollar im Januar, ein tiefer Fall bis in den Herbst, ein kurzer Erholungsversuch im November.
Die Fundamentaldaten zeigen ein gemischtes Bild. Laut World Gold Council lag die weltweite Goldnachfrage im dritten Quartal bei 1.369 Tonnen, 1 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Für das Gesamtjahr senkte der Verband seine Erwartung für das Wachstum der Investmentnachfrage von 400 auf 200 Tonnen. Stützend wirken die Zentralbanken: Die chinesische Notenbank hat ihre Goldreserven im Oktober erneut aufgestockt und kauft damit seit zwei Jahren ununterbrochen. Zudem sank das Gesamtangebot leicht, weil weniger Altgold recycelt wurde.
Die Marken
Hält der Boden am Jahrestief?
Charttechnisch rückt jetzt das Jahrestief bei 3.869,85 Dollar in den Mittelpunkt. Hält diese Marke, wäre ein doppelter Boden möglich – ein Muster, auf das viele Händler achten. Fällt Gold darunter, hätte das Edelmetall den tiefsten Stand seit einem Jahr erreicht. Nach oben muss Gold zunächst die Marke von 4.000 Dollar zurückerobern. Den nächsten Impuls dürfte das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung in dieser Woche liefern.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell?
Zuletzt kostete eine Feinunze Gold 3.883,89 Dollar und damit wieder weniger als 4.000 Dollar.
Warum fällt der Goldpreis?
Vor allem wegen der erwarteten Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember. Hinzu kommen nachlassende Kriegsangst und eine leicht schwächere Nachfrage.
Wie weit ist Gold vom Rekordhoch entfernt?
Das Rekordhoch lag Ende Januar 2026 bei rund 5.600 Dollar. Gold notiert gut 30 Prozent darunter.
Wo liegt das Jahrestief?
Bei 3.869,85 Dollar, erreicht am 30. Oktober 2026. Der aktuelle Kurs liegt nur rund 14 Dollar darüber.
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