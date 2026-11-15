Goldpreis fällt zurück unter 4.000 Dollar: Das Comeback ist gescheitert – Gold steht wieder am Jahrestief

Es war ein kurzes Comeback. Am 30. Oktober war Gold auf 3.869,85 Dollar je Feinunze gefallen, den tiefsten Stand seit einem Jahr. Dann folgte die beste Woche seit August, am 9. November kostete die Unze wieder rund 4.111 Dollar. Doch die Erholung ist verpufft: Zuletzt notierte Gold bei 3.883,89 Dollar – nur noch rund 14 Dollar über dem Jahrestief und rund 5,5 Prozent unter dem Stand vom 9. November. Vom Rekordhoch bei rund 5.600 Dollar im Januar ist das Edelmetall gut 30 Prozent entfernt. Was ist passiert – und wie geht es weiter?