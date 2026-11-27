Der Goldpreis hat sich am Black Friday kräftig zurückgemeldet: Um 13:00 Uhr MEZ kostete die Feinunze Gold 3.673,60 US-Dollar, ein Plus von 2,98 Prozent (wallstreet-online). Damit steuert das Edelmetall laut BullionVault auf das erste Wochenplus seit drei Wochen zu. Am Mittwoch war Gold noch auf rund 3.430 bis 3.450 Dollar gefallen, den tiefsten Stand seit August 2025. Die Erholung ist deutlich, macht den Absturz aber nicht ungeschehen: Gold liegt laut StoneX, zitiert von FinanceFeeds, rund 39 Prozent unter dem Hoch vom Januar.
Goldpreis: Erstes Wochenplus nach drei Verlustwochen – trägt die Erholung über 3.650 Dollar?
Der Goldpreis steuert auf das erste Wochenplus seit drei Wochen zu: Nach dem Mittwochs-Tief auf dem niedrigsten Stand seit August 2025 kostet die Feinunze wieder über 3.650 US-Dollar. Zinsangst, Dollar und ein Börsenschub aus China entscheiden, ob die Erholung bei Gold und Silber hält.
Goldpreis heute
Warum springt der Goldpreis ausgerechnet jetzt?
Der Auslöser ist weniger ein einzelnes Ereignis als ein Stimmungswechsel an den Märkten. Nach dem Tech-Ausverkauf der Vorwoche kehren Anleger in Aktien zurück, die Nasdaq-100-Futures lagen vorbörslich rund 3 Prozent im Plus (TMGM, FinanceFeeds). Gleichzeitig legte der US-Dollar eine Pause ein: Der Dollar-Index notierte morgens bei rund 103,7 bis 103,8 Punkten, nach einem 20-Monats-Hoch von 104,53 am Montag. Ein schwächerer Dollar macht Gold für Käufer außerhalb der USA günstiger.
Hinzu kommt China. Laut BullionVault sagte der chinesische Staatsrat dem heimischen Aktienmarkt Unterstützung zu, der Index CSI 300 sprang um 4,2 Prozent von einem 17-Monats-Tief. Gold und Silber zogen mit: In Shanghai legte Silber an einem Tag um 8,2 Prozent zu. Zur Einordnung: Die anderen gelesenen Marktberichte nennen China nicht als Treiber, die Redaktion wertet es daher als einen möglichen Faktor unter mehreren.
Das große Bild
Wie stark belasten Zinsen und Dollar den Goldpreis?
Gold zahlt keine Zinsen. Wenn die Renditen sicherer Anleihen steigen, wird das Halten des Edelmetalls teurer. Genau diese Rechnung drückt seit Wochen auf den Goldpreis: Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag morgens bei 4,918 Prozent (CNBC, 06:44 Uhr GMT), die Inflation gemessen am PCE-Index bei 3,3 Prozent im Oktober. Die Märkte rechnen mit einer weiteren Zinserhöhung der Fed am 8. und 9. Dezember; nach CME FedWatch, zitiert von FinanceFeeds, liegt die Wahrscheinlichkeit für ein Plus von 25 Basispunkten bei 99,4 Prozent.
Das erklärt, warum die Erholung am Markt mit Vorsicht gelesen wird. Bleiben Zinsen und Dollar hoch, bleibt der Gegenwind bestehen. Auf der anderen Seite stützen die Zentralbanken weiter: Der World Gold Council meldet für das dritte Quartal Nettokäufe von 321 Tonnen, deutlich über dem Fünfjahresschnitt von 227 Tonnen (FinanceFeeds, zitiert nach FXEmpire). Zahlen zu ETF-Zuflüssen lagen der Redaktion für den heutigen Tag nicht vor.
Silber, Platin und Co.
Was bedeutet die Rally für Silberpreis und Edelmetalle?
Silber legte mit rund 6 Prozent stärker zu als Gold und kostete zuletzt etwa 44 Dollar (FinanceFeeds, wallstreet-online). Das Gold-Silber-Verhältnis fällt damit auf rund 83: Für eine Unze Gold braucht es gerechnet etwa 83 Unzen Silber, eine eigene Berechnung auf Basis der genannten Kurse. Platin notierte je nach Quelle zwischen rund 1.327 und 1.370 Dollar; die Angaben zu Palladium widersprechen sich, die Redaktion nennt hier daher keinen Preis.
Für Rohstoff-Aktien ist die Lage hebelstark: Steigt der Goldpreis um 3 Prozent, bewegen sich die Kurse der Minenbetreiber oft deutlich stärker, weil die Förderkosten je Unze weitgehend fix sind. Newmont, Barrick und Agnico Eagle gehören zu den größten börsennotierten Goldproduzenten, ihre Aktien reagieren am Freitag entsprechend auf den Goldpreis. Auch Silberwerte wie Pan American Silver und First Majestic stehen im Fokus.
|Metall
|Kurs
|Veränderung
|Gold
|3.673,60 $
|+2,98 %
|Silber
|44,11 $
|+5,6 %
|Platin
|ca. 1.370 $
|+5,1 %
Kurse je Feinunze in US-Dollar. Gold und Silber 13:00 Uhr MEZ (wallstreet-online), Platin laut TMGM ohne Uhrzeit. Quellen weichen teils um einige Dollar ab.
Quelle: wallstreet-online, TMGM, FinanceFeeds
Termine
Was entscheidet in der kommenden Woche?
Der Fahrplan ist dicht. Am Dienstag stehen laut TMGM die JOLTS-Daten und der ISM-Index für die Industrie an, am Donnerstag der ISM-Index für Dienstleister, am Freitag folgt der US-Arbeitsmarktbericht. Am 8. und 9. Dezember tagt die Fed. Jede Überraschung bei Arbeitsmarkt oder Inflation kann Zinserwartungen und damit den Goldpreis bewegen.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Um 13:00 Uhr MEZ lag der Goldpreis bei 3.673,60 US-Dollar je Feinunze (wallstreet-online). Andere Quellen nannten am Morgen rund 3.650 Dollar (Swissquote, 06:45 Uhr GMT).
Warum ist der Goldpreis zuletzt so stark gefallen? Steigende Renditen, ein starker Dollar und die Aussicht auf weitere Zinserhöhungen der Fed belasteten das Edelmetall. Am Mittwoch fiel Gold auf den tiefsten Stand seit August 2025.
Wie hängen Goldpreis und Silberpreis zusammen? Beide Edelmetalle reagieren auf Zinsen und Dollar, Silber schwankt aber meist stärker. Das Gold-Silber-Verhältnis liegt aktuell bei rund 83.
Wie wirkt der Goldpreis auf Rohstoff-Aktien? Minenbetreiber haben hohe Fixkosten, deshalb schlagen Goldpreisbewegungen oft stärker auf Gewinne und Kurse durch. Das gilt in beide Richtungen.
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