Der Auslöser ist weniger ein einzelnes Ereignis als ein Stimmungswechsel an den Märkten. Nach dem Tech-Ausverkauf der Vorwoche kehren Anleger in Aktien zurück, die Nasdaq-100-Futures lagen vorbörslich rund 3 Prozent im Plus (TMGM, FinanceFeeds). Gleichzeitig legte der US-Dollar eine Pause ein: Der Dollar-Index notierte morgens bei rund 103,7 bis 103,8 Punkten, nach einem 20-Monats-Hoch von 104,53 am Montag. Ein schwächerer Dollar macht Gold für Käufer außerhalb der USA günstiger.

Hinzu kommt China. Laut BullionVault sagte der chinesische Staatsrat dem heimischen Aktienmarkt Unterstützung zu, der Index CSI 300 sprang um 4,2 Prozent von einem 17-Monats-Tief. Gold und Silber zogen mit: In Shanghai legte Silber an einem Tag um 8,2 Prozent zu. Zur Einordnung: Die anderen gelesenen Marktberichte nennen China nicht als Treiber, die Redaktion wertet es daher als einen möglichen Faktor unter mehreren.