Die Goldman-Sachs-Aktie (ISIN US38141G1040, WKN 920332, Symbol GOS, US-Symbol GS) gehört zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt die Investmentbank um 12,43 US-Dollar beziehungsweise 1,55 % auf 813,46 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 801,03 US-Dollar geschlossen. Vorbörslich hatte das Plus noch 3,60 % betragen.
Goldman-Sachs-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 6: Investmentbank holt auf
Die Goldman-Sachs-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,55 % auf 813,46 US-Dollar. Nach dem Zwölfmonatstief vom 25. November setzt sich die Erholung der Investmentbank fort – vorbörslich war das Plus noch größer.
Dow Jones Gewinner Nr. 6
Warum die Goldman-Sachs-Aktie zulegt
Die Goldman-Sachs-Aktie ist ein Hebel auf die Stimmung an den Finanzmärkten. Wenn Anleger wieder Risiken eingehen, profitiert die Investmentbank überdurchschnittlich.
Rückkehr der Risikobereitschaft
25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. JPMorgan (ISIN US46625H1005, WKN 850628, Symbol CMC, US-Symbol JPM) steigt um 1,91 %. Das hilft Banken mit großem Handels- und Beratungsgeschäft.
Überverkauft nach schwachen Wochen
Yahoo Finance nennt als Belastung Sorgen um die Finanzierung von KI-Projekten, steigende Zinserwartungen und Verkäufe von Hedgefonds. Am 20. November hatte die Aktie an einem Tag 6,71 % verloren.
Starke Zahlen im Rücken
Im dritten Quartal 2026 erzielte Goldman Sachs laut Zacks einen Gewinn von 17,01 US-Dollar je Aktie bei 18,68 Milliarden US-Dollar Umsatz, die Erlöse im Aktiengeschäft stiegen um 72 %.
Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn.
Einordnung
Günstig bewertet, aber im Gegenwind
Mit rund 813 US-Dollar liegt die Goldman-Sachs-Aktie gut 29 % unter ihrem Zwölfmonatshoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Robinhood bei rund 11,5. Der Markt preist Risiken ein: höhere Zinsen, mögliche Kreditausfälle bei KI-Projekten und weniger Aktivität am Kapitalmarkt, falls Technologiewerte weiter fallen.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman-Sachs-Aktie
Warum ist die Goldman-Sachs-Aktie Dow Jones Gewinner?
Anleger gehen nach dem Kursrutsch wieder mehr Risiko ein. Als Investmentbank profitiert Goldman Sachs überdurchschnittlich von steigenden Aktienkursen.
Wie hoch steht die Goldman-Sachs-Aktie?
Laut Indikation bei 813,46 US-Dollar, 1,55 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (801,03 US-Dollar).
Welche ISIN und WKN hat die Goldman-Sachs-Aktie?
ISIN US38141G1040, WKN 920332. Handelssymbol in Deutschland GOS, in den USA GS (NYSE).
Steckbrief
- Unternehmen
- The Goldman Sachs Group, Inc.
- ISIN
- US38141G1040
- WKN
- 920332
- Handelssymbol
- GOS
- US-Handelssymbol
- GS (NYSE)
- Kurs
- 813,46 US-Dollar (+1,55 %)
- Rang im Dow Jones
- Gewinner Nr. 6 am 27.11.2026 (15:32 Uhr)
Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr
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