Goldman-Sachs-Aktie ist Dow Jones Gewinner Nr. 6: Investmentbank holt auf

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 15:59 3 Min.

Die Goldman-Sachs-Aktie steigt zum US-Handelsstart um 1,55 % auf 813,46 US-Dollar. Nach dem Zwölfmonatstief vom 25. November setzt sich die Erholung der Investmentbank fort – vorbörslich war das Plus noch größer.

Bild: Kidfly182, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die Goldman-Sachs-Aktie (ISIN US38141G1040, WKN 920332, Symbol GOS, US-Symbol GS) gehört zum Start der verkürzten Wall-Street-Sitzung zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation Société Générale (comdirect, 27.11.2026, 15:32 Uhr) steigt die Investmentbank um 12,43 US-Dollar beziehungsweise 1,55 % auf 813,46 US-Dollar. Am Mittwoch hatte die Aktie bei 801,03 US-Dollar geschlossen. Vorbörslich hatte das Plus noch 3,60 % betragen. Goldman-Sachs-Aktie, Dow Jones Gewinner Nr. 6 +1,55 % Kurs um 15:32 Uhr 813,46 USD Zwölfmonatstief vom 25.11. 772,74 USD Zwölfmonatshoch der Goldman-Sachs-Aktie 1.153,99 USD Quelle : comdirect Indikation Société Générale, 27.11.2026, 15:32 Uhr; Yahoo Finance; Robinhood Dow Jones Gewinner Nr. 6 Warum die Goldman-Sachs-Aktie zulegt Die Goldman-Sachs-Aktie ist ein Hebel auf die Stimmung an den Finanzmärkten. Wenn Anleger wieder Risiken eingehen, profitiert die Investmentbank überdurchschnittlich. 01 Rückkehr der Risikobereitschaft 25 von 30 Dow-Werten liegen im Plus. JPMorgan (ISIN US46625H1005, WKN 850628, Symbol CMC, US-Symbol JPM) steigt um 1,91 %. Das hilft Banken mit großem Handels- und Beratungsgeschäft. 02 Überverkauft nach schwachen Wochen Yahoo Finance nennt als Belastung Sorgen um die Finanzierung von KI-Projekten, steigende Zinserwartungen und Verkäufe von Hedgefonds. Am 20. November hatte die Aktie an einem Tag 6,71 % verloren. 03 Starke Zahlen im Rücken Im dritten Quartal 2026 erzielte Goldman Sachs laut Zacks einen Gewinn von 17,01 US-Dollar je Aktie bei 18,68 Milliarden US-Dollar Umsatz, die Erlöse im Aktiengeschäft stiegen um 72 %. Wichtig für die Einordnung: Am Black Friday endet der Handel in den USA bereits um 19 Uhr MEZ, das Volumen ist dünn. Einordnung Günstig bewertet, aber im Gegenwind Mit rund 813 US-Dollar liegt die Goldman-Sachs-Aktie gut 29 % unter ihrem Zwölfmonatshoch. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt laut Robinhood bei rund 11,5. Der Markt preist Risiken ein: höhere Zinsen, mögliche Kreditausfälle bei KI-Projekten und weniger Aktivität am Kapitalmarkt, falls Technologiewerte weiter fallen. Was für die Goldman-Sachs-Aktie spricht Rekordnahe Erträge im Aktiengeschäft im dritten Quartal.

Niedrige Bewertung gemessen am Gewinn.

Gut 29 % unter dem Zwölfmonatshoch. Was gegen die Goldman-Sachs-Aktie spricht Sorgen um die Finanzierung von KI-Projekten.

Höhere Zinsen können Geschäft und Bewertungen belasten.

Deutliche Kursschwankungen: zuletzt Tagesverluste von bis zu 6,7 %. FAQ Häufige Fragen zur Goldman-Sachs-Aktie Warum ist die Goldman-Sachs-Aktie Dow Jones Gewinner? Anleger gehen nach dem Kursrutsch wieder mehr Risiko ein. Als Investmentbank profitiert Goldman Sachs überdurchschnittlich von steigenden Aktienkursen.

Wie hoch steht die Goldman-Sachs-Aktie? Laut Indikation bei 813,46 US-Dollar, 1,55 % über dem Schlusskurs vom Mittwoch (801,03 US-Dollar).

Welche ISIN und WKN hat die Goldman-Sachs-Aktie? ISIN US38141G1040, WKN 920332. Handelssymbol in Deutschland GOS, in den USA GS (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 WKN 920332 Handelssymbol GOS US-Handelssymbol GS (NYSE) Kurs 813,46 US-Dollar (+1,55 %) Rang im Dow Jones Gewinner Nr. 6 am 27.11.2026 (15:32 Uhr) Stand: 27.11.2026, Indikation Société Générale, Stand 15:32 Uhr Fazit: Goldman-Sachs-Aktie als Dow Jones Gewinner nach dem Tief Die Goldman-Sachs-Aktie erholt sich vom Zwölfmonatstief, weil Anleger wieder mehr Risiko eingehen. Operativ steht die Bank stark da. Ob die Erholung trägt, hängt an Zinsen und an der Stimmung bei KI-Aktien.

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