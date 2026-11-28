Goldman-Sachs-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 25: Investmentbank legt 2,81 Prozent zu

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:49 2 Min.

Die Goldman-Sachs-Aktie legt in der Woche zum 27. November um 2,81 % zu und ist 25. bester Dow Jones Gewinner der Woche. Auf Monatssicht fehlen noch 10,85 %.

Bild: Kidfly182, Wikimedia Commons, CC BY 4.0

Die Goldman-Sachs-Aktie (ISIN US38141G1040, WKN 920332, US-Symbol GS) ist mit einem Wochenplus von 2,81 % der 25. beste Dow Jones Gewinner der Woche. Laut Wochenübersicht der Dow-Werte (Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr) steht die Aktie auf Monatssicht bei minus 10,85 %, auf Jahressicht bei minus 0,38 % und auf Fünfjahressicht bei plus 108,75 %. Goldman-Sachs-Aktie, Gewinner der Woche Nr. 25 +2,81 % Bilanz auf Monatssicht -10,85 % Bilanz auf Jahressicht -0,38 % Kurs am Freitag, 27.11. 812,87 USD Quelle : Wochenübersicht Dow-Werte, 28.11.2026, 8:37 Uhr; Dow-Analyse aktiencheck.de Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 25 Warum die Goldman-Sachs-Aktie in der Woche zulegt Eine neue Unternehmensmeldung haben wir für die Woche nicht gefunden. Die Goldman-Sachs-Aktie erholt sich nach einem schwachen Monat. 01 Gegenbewegung Am 9. November lag der Kurs laut eigener Dow-Übersicht bei 906,22 US-Dollar, am Freitag bei 812,87 US-Dollar. Das Wochenplus macht den Rückgang nur zum Teil wett. 02 Breite Erholung Der Dow Jones stieg um rund 5 %, 27 von 30 Werten schlossen am Freitag im Plus. Goldman gewann am Freitag 1,48 %. 03 Kursschwergewicht Als Titel mit dem höchsten Kurs im Dow bewegt Goldman den Index stark, wie die eigene Dow-Analyse zeigt. Wichtig für die Einordnung: Die Woche war durch Thanksgiving verkürzt, am Freitag endete der US-Handel schon um 19 Uhr MEZ. Einordnung Erholung nach starkem Rücksetzer Der Titel liegt rund 10 % unter dem Stand vom 9. November. Eigene Impulse fehlen in dieser Woche. Was für die Goldman-Sachs-Aktie spricht Erholung nach dem Rücksetzer.

Verdopplung auf Fünfjahressicht.

Breite Marktstimmung. Was gegen die Goldman-Sachs-Aktie spricht Minus von 10,85 % auf Monatssicht.

Kein eigener Auslöser erkennbar.

Abhängigkeit von Kapitalmarktgeschäft und Zinsen. FAQ Häufige Fragen zur Goldman-Sachs-Aktie Warum ist die Goldman-Sachs-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche? Die Aktie erholt sich nach einem schwachen Monat. Eine neue Nachricht gibt es nicht.

Wie stark ist die Goldman-Sachs-Aktie in der Woche gestiegen? Laut Wochenübersicht um 2,81 %.

Welche ISIN und WKN hat die Goldman-Sachs-Aktie? ISIN US38141G1040, WKN 920332. US-Symbol GS (NYSE). Steckbrief Unternehmen The Goldman Sachs Group, Inc. ISIN US38141G1040 WKN 920332 US-Handelssymbol GS (NYSE) Kurs 812,87 Dollar (27.11.) Rang im Dow Jones Gewinner der Woche Nr. 25 (KW 48/2026) Stand: 28.11.2026, Wochenübersicht, Stand 28.11.2026, 8:37 Uhr Fazit: Goldman-Sachs-Aktie als Dow Jones Gewinner der Woche Die Goldman-Sachs-Aktie erholt sich, bleibt aber im Monat klar im Minus.

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