Ein Großaktionär, der nachlegt, wenn der Kurs fällt: Tether, Emittent des weltgrößten Stablecoins, hat am 23. November weitere 150.000 Aktien von Gold.com gekauft. Der Preis lag bei 38,31 Dollar je Aktie, zusammen rund 5,7 Millionen Dollar. Für die Gold.com Aktie ist bemerkenswert, wo Tether eingestiegen ist: Im Februar zahlte der Konzern für seinen ersten großen Block noch 44,50 Dollar je Aktie.
Gold.com Aktie: Tether kauft für 5,7 Millionen Dollar nach – 14 Prozent unter dem eigenen Einstiegspreis
Der Stablecoin-Riese Tether hat laut SEC-Meldung am 23. November weitere 150.000 Aktien von Gold.com gekauft, zu 38,31 Dollar je Aktie. Seinen großen Anteil hatte Tether im Februar noch zu 44,50 Dollar erworben. Was der Insiderkauf für die Gold.com Aktie bedeutet.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Gold.com, Inc.
- Sitz
- Costa Mesa, Kalifornien
- Handelssymbol
- AND
- US-Handelssymbol
- GOLD (NYSE)
- Vorstandschef
- Greg Roberts
- Großaktionär
- Tether (Giancarlo Devasini)
Stand: 26.11.2026, Transaktion laut SEC-Meldung
Die Stammdaten für Anleger: Die Gold.com-Aktie wird in Deutschland unter dem Handelssymbol AND gehandelt, in den USA unter GOLD an der New York Stock Exchange.
Die Meldung
Der dritte Zukauf am offenen Markt
Gekauft hat Tether Investments, eine Tochter von Tether Global Investments Fund. Mehr als die Hälfte der Stimmrechte an Tether hält Giancarlo Devasini, der die Meldung mitunterzeichnet hat. Nach dem Kauf hält die Tochter 650.000 Gold.com-Aktien. Weitere 3.370.787 Aktien liegen bei der Schwestergesellschaft TPM aus dem großen Einstieg vom Februar und Mai.
Zusammen kontrolliert Tether damit gut 4 Millionen Aktien, nach unserer Rechnung rund 14 Prozent des Unternehmens. Der Weg dorthin zeigt eine klare Linie: Im Februar und Mai kaufte Tether direkt beim Unternehmen 3,37 Millionen Aktien zu 44,50 Dollar, zusammen für 150 Millionen Dollar. Seit Mai kauft Tether am Markt zu, zuletzt im Oktober zu knapp 39 Dollar und nun zu gut 38 Dollar.
Die Einordnung
Verbilligen statt verkaufen
Günstiger als der Einstieg
Der jüngste Kaufpreis liegt rund 14 Prozent unter dem, was Tether im Februar bezahlt hat.
Strategischer Partner
Neben dem Aktienkauf schloss Gold.com mit Tether Vereinbarungen über die Lagerung, Verleihung und den Handel von Edelmetallen.
Echter Kauf
Anders als bei Optionsausübungen setzt Tether eigenes Geld zu Marktpreisen ein.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei Gold.com
Wer hat bei Gold.com Aktien gekauft?
Tether über seine Tochter Tether Investments, ein Großaktionär mit mehr als 10 Prozent.
Wie viel wurde gekauft?
150.000 Aktien zu 38,31 Dollar, zusammen rund 5,7 Millionen Dollar.
Wie viele Aktien hält Tether jetzt?
Insgesamt 4.020.787 Aktien über zwei Gesellschaften.
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