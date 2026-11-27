Wer hat bei Gold.com Aktien gekauft?

Tether über seine Tochter Tether Investments, ein Großaktionär mit mehr als 10 Prozent.

Wie viel wurde gekauft?

150.000 Aktien zu 38,31 Dollar, zusammen rund 5,7 Millionen Dollar.

Wie viele Aktien hält Tether jetzt?

Insgesamt 4.020.787 Aktien über zwei Gesellschaften.