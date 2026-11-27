Seither habe sich das Edelmetall mit einem scharfen Kursverfall von über 2.000 USD bzw. 38% konfrontiert gesehen. Ein Rückschlag in dieser Größenordnung sei bemerkenswert. Zum Vergleich: Im Jahr 2022 habe der zwischenzeitliche „drawdown“ 22% betragen - im Corona-Jahrgang 2020 seien es 19% gewesen. Nur einmal in diesem Jahrtausend - nämlich 2008 - musste der Goldpreis mit -34% einen in der Höhe vergleichbaren Rücksetzer verkraften. Diese historische Dimension habe bspw. dazu geführt, dass der MACD auf Wochenbasis seit März von rekordhohen Werten auf absolute Tiefstände korrigiert habe. Im Tagesbereich habe die jüngste Kursschwäche zu einem Wiedersehen mit den Hochs von 2025 bei rund 3.400 USD geführt. Auf dieser Basis habe das Edelmetall ein markantes „Hammer“-Umkehrmuster ausgeprägt. Da mit diesem konstruktiven Kerzenmuster auch die Rückkehr in die Bollinger Bänder gelungen sei, werde eine technische Aufwärtsreaktion in Richtung der Marke von 3.800 USD zusehends wahrscheinlicher. Aufgrund des antizyklischen Charakters eines solchen Engagements gelte es, ein striktes Money Management auf Basis des „Hammer“-Tiefs bei 3.426 USD bzw. der o. g. Haltemarken bei 3.400 USD unbedingt zu beachten.