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Gold: Chance auf nachhaltige Erholung

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 09:14 1 Min. BNP Paribas

Gold nimmt nach der steilen Erholung die Marke von 3.689 USD ins Visier.

Bild: Photo by Zlaťáky.cz on Unsplash

Der Ende August bei 4.696 USD gestartete Abwärtstrend beim Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) setzte in den vergangenen Wochen die große Korrektur seit dem Allzeithoch des Edelmetalls fort und drückte den Kurs dabei auch unter das bisherige Jahrestief bei 3.942 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. Damit habe sich der Kurssturz beschleunigt, ehe auf Höhe der mittelfristigen Unterstützung bei 3.499 USD und nach einem neuen Verlaufstief am Abwärtsziel bei 3.420 USD am Mittwoch eine steile Erholung begonnen habe. Sie schiebe den Kurs aktuell an die Unterseite eines zuletzt unterschrittenen Abwärtstrendkanals. Die Uhr ticke für die Bullen. Die Chance auf eine nachhaltige Erholung sei dank des steilen Konters mit Händen zu greifen und schon ein Anstieg über das Zwischenhoch bei 3.689 USD könnte einen Aufwärtsschub bis 3.740 USD auslösen. An dieser Stelle sollte eine Korrektur folgen, ehe ein zweiter Schub bereits zu Zugewinnen bis 3.850 USD führen könne. Sollte der Goldpreis an den Hürden bei 3.689 USD und 3.721 USD dagegen abdrehen, wäre ausgehend von 3.580 USD bzw. den Zwischentiefs um 3.550 USD mit einer weiteren Kaufwelle zu rechnen. Erst unter 3.499 USD wäre die Erholung gestoppt.

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