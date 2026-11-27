Die GoDaddy-Aktie (ISIN: US3802371076, WKN: A14QAF, Handelssymbol: GDDY) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,10 Prozent auf 103,98 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
GoDaddy-Aktie S&P 500 Verlierer: Internet-Dienstleister gibt nach – warum die Aktie um 1,1 Prozent fällt
Die GoDaddy-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,10 Prozent auf 103,98 US-Dollar gibt der Anbieter von Domains und Webseiten-Diensten im starken Markt nach.
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Die Gründe für den Kursverlust
Software ohne Rückenwind
Während Chip- und Hardwarewerte den Markt am Black Friday treiben, bleiben Softwarewerte wie GoDaddy zurück. Eine mögliche Erklärung ist die Sorge, dass KI klassische Webdienste unter Druck setzt; belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Sektorrotation möglich
Hardware gefragt, Software weniger.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
GoDaddy verdient an Domains, Hosting und Webseiten-Werkzeugen für kleine Unternehmen. Ein Minus von 1,1 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur GoDaddy-Aktie
Warum ist die GoDaddy-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,10 Prozent auf 103,98 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US3802371076, WKN A14QAF, Handelssymbol GDDY.
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