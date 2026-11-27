GoDaddy-Aktie S&P 500 Verlierer: Internet-Dienstleister gibt nach – warum die Aktie um 1,1 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:30 1 Min.

Die GoDaddy-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,10 Prozent auf 103,98 US-Dollar gibt der Anbieter von Domains und Webseiten-Diensten im starken Markt nach.

Die GoDaddy-Aktie (ISIN: US3802371076, WKN: A14QAF, Handelssymbol: GDDY) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,10 Prozent auf 103,98 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. GDDY GDDY — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr GDDY — — — GoDaddy im laufenden Handel -1,10 % Kurs im laufenden Handel 103,98 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Software ohne Rückenwind Während Chip- und Hardwarewerte den Markt am Black Friday treiben, bleiben Softwarewerte wie GoDaddy zurück. Eine mögliche Erklärung ist die Sorge, dass KI klassische Webdienste unter Druck setzt; belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Sektorrotation möglich Hardware gefragt, Software weniger. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht GoDaddy verdient an Domains, Hosting und Webseiten-Werkzeugen für kleine Unternehmen. Ein Minus von 1,1 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die GoDaddy-Aktie spricht Wiederkehrende Erlöse: Abonnements bei Domains und Hosting.

Große Kundenbasis: Kleine Unternehmen weltweit. Was die GoDaddy-Aktie belasten kann KI-Konkurrenz: Neue Werkzeuge könnten Geschäft verdrängen.

Rotation: Softwarewerte weniger gefragt. Steckbrief der GoDaddy-Aktie Unternehmen: GoDaddy Inc.

ISIN: US3802371076 · WKN: A14QAF

Handelssymbol: GDDY (NYSE)

Branche: Internet-Dienste Häufige Fragen zur GoDaddy-Aktie Warum ist die GoDaddy-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,10 Prozent auf 103,98 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US3802371076, WKN A14QAF, Handelssymbol GDDY. Fazit: Der S&P 500 Verlierer GoDaddy ohne Nachricht Die GoDaddy-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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