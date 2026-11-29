Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar, das Wachstum beschleunigte sich das dritte Quartal in Folge. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,53 Dollar über den Erwartungen von 0,51 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge erreichte mit 31,4 Prozent einen Rekord. Erstmals seit 2023 stiegen auch die Durchschnittspreise wieder, um rund 5 Prozent. Für das Schlussquartal erwartet der Vorstand rund 2,0 Milliarden Dollar Umsatz.

Nach den offiziellen Bilanzregeln stand allerdings ein Verlust von 270 Millionen Dollar. Der Grund ist eine nicht zahlungswirksame Belastung von 441 Millionen Dollar: GlobalFoundries hat 9,9 Millionen neue Aktien an die US-Regierung ausgegeben, die sich im Gegenzug für ihre Förderung am Unternehmen beteiligt.