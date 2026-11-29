Selten klaffen Geschäft und Kurs so weit auseinander. Die GlobalFoundries Aktie stieg am Freitag zwar um 4,2 Prozent auf 37,71 Dollar. Doch in den beiden Wochen zuvor hatte sie gleich mehrere Tagesverluste von sechs bis zehn Prozent erlitten, und vom 52-Wochen-Hoch bei 92,55 Dollar ist sie 59 Prozent entfernt. Dabei meldet der drittgrößte Auftragsfertiger der westlichen Welt gerade die höchste Marge seiner Geschichte. Was die Anleger verschreckt, ist nicht die Gegenwart – es ist die Rechnung für die Zukunft.
GlobalFoundries Aktie: Rekordmarge, Washington als Aktionär, 4 Milliarden Dollar für neue Fabriken – und der Kurs liegt 59 Prozent unter dem Hoch
Die GlobalFoundries Aktie schließt die Woche bei 37,71 Dollar, nahe ihrem Jahrestief. Der Chipfertiger mit großem Werk in Dresden meldet die höchste Marge seiner Geschichte und ein boomendes Geschäft mit Lichtchips für KI-Rechenzentren. Doch die Investitionen sollen sich vervielfachen und neue Aktien für den US-Staat verwässern die Anteile. Die große Analyse zur GlobalFoundries Aktie.
GlobalFoundries Inc. · ISIN: KYG393871085 · WKN: A3C6AF · Handelssymbol: 76J · US-Handelssymbol: GFS
Die Zahlen
Das beste Quartal seit Langem
GlobalFoundries fertigt Chips im Auftrag anderer – nicht die allerkleinsten Strukturen, sondern Spezialchips für Funk, Autos, Sensoren und Datenleitungen.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 13 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar, das Wachstum beschleunigte sich das dritte Quartal in Folge. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,53 Dollar über den Erwartungen von 0,51 Dollar. Die bereinigte Bruttomarge erreichte mit 31,4 Prozent einen Rekord. Erstmals seit 2023 stiegen auch die Durchschnittspreise wieder, um rund 5 Prozent. Für das Schlussquartal erwartet der Vorstand rund 2,0 Milliarden Dollar Umsatz.
Nach den offiziellen Bilanzregeln stand allerdings ein Verlust von 270 Millionen Dollar. Der Grund ist eine nicht zahlungswirksame Belastung von 441 Millionen Dollar: GlobalFoundries hat 9,9 Millionen neue Aktien an die US-Regierung ausgegeben, die sich im Gegenzug für ihre Förderung am Unternehmen beteiligt.
Die KI-Story
Licht statt Kupfer: der heimliche Wachstumstreiber
Siliziumphotonik
In KI-Rechenzentren übertragen immer öfter Lichtsignale statt Kupferkabel die Daten. Die Chips dafür baut GlobalFoundries aus Silizium. Der Umsatz soll 2026 rund 500 Millionen Dollar erreichen und Ende 2027 auf das Jahr gerechnet 1 Milliarde Dollar. Die Kapazität soll sich 2027 etwa verdreifachen und ist nach Unternehmensangaben bereits ausgebucht.
Rechenzentren plus 81 Prozent
Das Geschäft mit Kommunikationsinfrastruktur und Rechenzentren wuchs um 81 Prozent. Für das Gesamtjahr hob der Vorstand die Wachstumserwartung für diesen Bereich auf 60 bis 70 Prozent an.
Neue Werke in den USA
Im Oktober wurde GlobalFoundries ausgewählt, im Rahmen einer amerikanisch-japanischen Initiative zwei neue Fabriken im Bundesstaat New York zu betreiben. Am 13. November war Spatenstich für die erste. Mit dem Marktführer TSMC vereinbarte der Konzern zudem eine mehrjährige Lieferbeziehung für Bauteile der KI-Chipverpackung im Volumen von rund 2 Milliarden Dollar.
Dresden
Das Werk in Dresden ist mit rund 3.000 Beschäftigten einer der größten Chipstandorte Europas. Seit 2009 flossen nach Unternehmensangaben 10 Milliarden Euro in den Standort, der weiter ausgebaut wird.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) · ISIN: US8740391003 · WKN: 909800 · Handelssymbol: TSFA · US-Handelssymbol: TSM
Das Geschäft läuft so gut wie nie – aber wer wachsen will, muss erst einmal Milliarden in Beton und Maschinen stecken.
Die Sorge
Warum die GlobalFoundries Aktie trotzdem fällt
Am Tag der Zahlen verlor die Aktie rund sechs Prozent, am Tag darauf fast zehn Prozent. Der Auslöser stand im Ausblick: 2027 sollen die Netto-Investitionen auf rund 4 Milliarden Dollar steigen. In den vergangenen Jahren lagen sie bei etwa einem Zehntel des Umsatzes, also bei einem Bruchteil davon. Etwa ein Drittel sollen Kunden über Vorauszahlungen tragen. Zugleich steigt die Zahl der Aktien durch die Beteiligung des Staates von rund 557 Millionen auf voraussichtlich etwa 600 Millionen im Jahr 2027. Ein US-Analysehaus senkte daraufhin seinen Zielwert und verwies auf die hohen Ausgaben.
Dazu kommt eine Schwäche im größten Einzelgeschäft: Der Umsatz mit Chips für Smartphones, der noch 32 Prozent ausmacht, sank um 19 Prozent. Mehrheitsaktionär bleibt der Staatsfonds Mubadala aus Abu Dhabi.
Häufige Fragen zur GlobalFoundries Aktie
Warum ist die GlobalFoundries Aktie trotz guter Zahlen gefallen?
Der Konzern will 2027 rund 4 Milliarden Dollar investieren und gibt neue Aktien an den US-Staat aus. Beides drückt kurzfristig auf den freien Mittelzufluss und den Gewinn je Aktie.
Was hat GlobalFoundries mit KI zu tun?
Der Konzern fertigt Chips, die Daten in Rechenzentren per Licht übertragen. Dieses Geschäft soll 2026 rund 500 Millionen Dollar Umsatz bringen.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Der Bericht zum vierten Quartal wird für den 10. Februar 2027 erwartet.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.