Etliche australische Lithiumwerte haben seit Mai zwischen einem Drittel und fast vier Fünfteln ihres Werts verloren. Die Global Lithium Aktie liegt dagegen seit Jahresbeginn rund 50 Prozent im Plus – und ist trotzdem ein Rätsel. Am 22. September 2026 vereinbarte Global Lithium Resources die Übernahme durch Titan Australia Mining für 1,15 Australische Dollar je Aktie in bar. Am 27. November schloss die Aktie in Sydney bei 0,93 Dollar. Wer heute kauft und am Ende 1,15 Dollar erhält, verdient rechnerisch knapp 24 Prozent. Die Börse sagt damit: So sicher ist das nicht.
Global Lithium Aktie: 1,15 Dollar in bar geboten, Kurs bei 0,93 – warum lässt die Börse 24 Prozent liegen?
Für Global Lithium Resources liegt ein Barangebot von 1,15 Australischen Dollar je Aktie vor, der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme, am 22. Dezember stimmen die Aktionäre ab. Trotzdem notiert die Global Lithium Aktie fast ein Fünftel darunter. Die große Analyse.
Das Angebot
333 Millionen Dollar für ein Projekt vor dem Bau
Der Käufer gehört zu Titan Lithium, einer Gruppe mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die nach eigenen Angaben eine integrierte Lithiumkette vom Bergwerk bis zum Batteriematerial aufbaut. Das Angebot bewertet Global Lithium mit rund 333 Millionen Australischen Dollar und lag 73 Prozent über dem letzten Kurs vor der Ankündigung von 0,665 Dollar. Titan stellt zudem ein Darlehen von bis zu 120 Millionen Dollar in vier Tranchen bereit, damit das Manna-Projekt während des Verfahrens weiterentwickelt werden kann.
Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme einstimmig; die Direktoren halten zusammen 12,5 Prozent. Der unabhängige Gutachter BDO stuft das Angebot als fair und angemessen ein. Die Unterlagen wurden am 23. November an die Aktionäre verschickt. Abgestimmt wird am 22. Dezember in Perth, der Vollzug ist nach einem Bericht des Analysehauses Smartkarma für den 29. Januar 2027 vorgesehen. Das Verfahren steht unter üblichen Bedingungen, darunter behördliche Genehmigungen.
Das Projekt
Manna plus Nova: Die Abkürzung zur Produktion
Warum Titan zugreift, zeigt eine Studie vom September. Global Lithium hat vom Bergbaukonzern IGO für 7 Millionen Dollar den Nickelbetrieb Nova gekauft, dessen Abbau und Verarbeitung IGO beendet hat. Statt eine neue Aufbereitung zu bauen, soll das Erz aus Manna 135 Kilometer per Lkw dorthin gebracht und in der umgerüsteten Anlage mit 1,8 Millionen Tonnen Jahreskapazität verarbeitet werden.
Die Wirkung auf die Rechnung ist groß: Der Finanzbedarf bis zum Produktionsstart sinkt um 59 Prozent auf 180,1 Millionen Dollar. Der Kapitalwert nach Steuern verdoppelt sich gegenüber der Machbarkeitsstudie vom Dezember 2025 auf 945,7 Millionen Dollar, die Amortisationszeit fällt von 3,5 Jahren auf rund elf Monate. Die Erzreserve beträgt 21,0 Millionen Tonnen mit 0,89 Prozent Lithiumoxid. Die erste Produktion ist für 2027 geplant, die Vorarbeiten in Manna haben begonnen.
Ein empfohlenes Barangebot mit Gutachten und Termin – und trotzdem ein Abschlag von fast einem Fünftel. Der Markt preist hier nicht das Projekt, sondern den Vollzug.
Die Lücke
Was der Abschlag bedeuten kann
Die Differenz ist kein neues Phänomen. Schon am Tag der Ankündigung schloss die Aktie mit 1,00 Dollar klar unter dem Gebot; Mitte November bezifferte Smartkarma den Abstand auf knapp 20 Prozent. Zuletzt gab der Kurs weiter nach: Am 26. November verlor die Aktie 3,6 Prozent, am 27. November weitere 0,5 Prozent.
Das Umfeld ist rau. Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou schloss am 26. November bei 81.520 Yuan je Tonne, nach einem Tagesverlust von 7,1 Prozent am Vortag und rund 61 Prozent unter dem Hoch vom 13. Mai. In solchen Phasen fragen Anleger bei jeder Barofferte, ob Genehmigungen, Finanzierung und Zeitplan halten. Hinweise darauf, dass Titan von seinem Gebot abrückt, liegen nicht vor. Fällt die Übernahme aber aus, stünde die Aktie ohne Prämie da – vor der Ankündigung kostete sie 0,665 Dollar.
Die Szenarien
Drei Wege für die Global Lithium Aktie
Zustimmung und Vollzug
Stimmen die Aktionäre am 22. Dezember zu und liegen alle Genehmigungen vor, erhalten sie 1,15 Dollar je Aktie in bar. Der Abschlag würde sich bis zum Vollzug schließen.
Verzögerung
Ziehen sich behördliche Freigaben hin, verschiebt sich der Zahltag. Der Abstand zum Gebot bliebe bestehen.
Scheitern
Kommt die Übernahme nicht zustande, müsste Global Lithium Manna allein finanzieren – in einem schwachen Lithiummarkt.
Häufige Fragen zur Global Lithium Aktie
Wer will Global Lithium übernehmen?
Titan Australia Mining, eine Tochter der Titan Lithium Group mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Geboten werden 1,15 Australische Dollar je Aktie in bar.
Wann stimmen die Aktionäre ab?
Die Versammlung ist für den 22. Dezember 2026 in Perth angesetzt.
Warum notiert die Global Lithium Aktie unter dem Angebot?
Bis zum Vollzug sind Aktionärszustimmung und Genehmigungen nötig. Der Abschlag spiegelt das Risiko, dass sich die Transaktion verzögert oder scheitert.
Wo wird die Global Lithium Aktie gehandelt?
An der ASX in Sydney (Symbol GL1). In Frankfurt lautet das Kürzel 5DH, in den USA GBLRF.
Stammdaten der Global Lithium Aktie
- Unternehmen
- Global Lithium Resources Limited
- ISIN
- AU0000142929
- WKN
- A3C5BH
- Handelssymbol
- GL1 (ASX Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- 5DH
- US-Handelssymbol
- GBLRF
- Schlusskurs
- 0,93 Australische Dollar
Stand: 27.11.2026, Schlusskurs ASX vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: IGO (ISIN AU000000IGO4, WKN 765651, Handelssymbol IGO in Sydney und IDZ in Frankfurt, US-Handelssymbol IPGDF).
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