Der Käufer gehört zu Titan Lithium, einer Gruppe mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die nach eigenen Angaben eine integrierte Lithiumkette vom Bergwerk bis zum Batteriematerial aufbaut. Das Angebot bewertet Global Lithium mit rund 333 Millionen Australischen Dollar und lag 73 Prozent über dem letzten Kurs vor der Ankündigung von 0,665 Dollar. Titan stellt zudem ein Darlehen von bis zu 120 Millionen Dollar in vier Tranchen bereit, damit das Manna-Projekt während des Verfahrens weiterentwickelt werden kann.

Der Verwaltungsrat empfiehlt die Annahme einstimmig; die Direktoren halten zusammen 12,5 Prozent. Der unabhängige Gutachter BDO stuft das Angebot als fair und angemessen ein. Die Unterlagen wurden am 23. November an die Aktionäre verschickt. Abgestimmt wird am 22. Dezember in Perth, der Vollzug ist nach einem Bericht des Analysehauses Smartkarma für den 29. Januar 2027 vorgesehen. Das Verfahren steht unter üblichen Bedingungen, darunter behördliche Genehmigungen.