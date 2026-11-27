Beide Meldungen folgen demselben Muster. Burns übte alte Optionen aus und verkaufte die Aktien noch am selben Tag. Am 18. November löste er 180.000 Optionen zu je 45,71 Dollar ein und verkaufte zu Kursen zwischen 232,61 und 245,90 Dollar. Am 23. und 24. November folgten 100.000 Optionen zu je 30,92 Dollar, verkauft in zehn Tranchen zwischen 250,00 und 256,98 Dollar. Grundlage ist ein Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Burns am 20. August 2026 abgeschlossen hat.

Direkt hält Burns danach 65.060 Aktien, davon 48.673 noch nicht ausgegebene Aktienzusagen. Der Großteil seines Vermögens liegt jedoch in fünf Familien- und Treuhandfonds, die zusammen knapp 1,7 Millionen Glaukos-Aktien halten. Von den Verkäufen sind sie nicht berührt.