Eine Woche, zwei Meldungen, rund 68 Millionen Dollar: Glaukos-Vorstandschef Thomas Burns hat Kasse gemacht. Am 18. November verkaufte er 180.000 Aktien für rund 42,6 Millionen Dollar, am 23. und 24. November folgten weitere 100.000 Aktien für rund 25,3 Millionen Dollar. Zur selben Zeit verkauften auch der operative Chef Joseph Gilliam und Verwaltungsrat Gilbert Kliman. Für die Glaukos Aktie ist es die größte Verkaufswelle aus der Chefetage seit Jahresbeginn.
Glaukos Aktie: Chef Burns verkauft in einer Woche für 68 Millionen Dollar – nach Kursverdreifachung
Glaukos-Gründer und Vorstandschef Thomas Burns hat laut SEC-Meldungen zwischen dem 18. und 24. November 280.000 Aktien für rund 68 Millionen Dollar verkauft. Auch der operative Chef und ein Verwaltungsrat trennten sich von Aktien. Was hinter den Insider Trades bei dem Augenheilkunde-Spezialisten steckt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- Glaukos Corporation
- Sitz
- Aliso Viejo, Kalifornien
- US-Handelssymbol
- GKOS (NYSE)
- Vorstandschef
- Thomas Burns
- Geschäft
- Glaukom-, Hornhaut- und Netzhauttherapien
Stand: 26.11.2026, Transaktionen laut SEC-Meldungen
Die Stammdaten für Anleger: Die Glaukos-Aktie wird in den USA unter dem Kürzel GKOS an der New York Stock Exchange gehandelt.
Die Meldungen
Optionen eingelöst, sofort verkauft
Beide Meldungen folgen demselben Muster. Burns übte alte Optionen aus und verkaufte die Aktien noch am selben Tag. Am 18. November löste er 180.000 Optionen zu je 45,71 Dollar ein und verkaufte zu Kursen zwischen 232,61 und 245,90 Dollar. Am 23. und 24. November folgten 100.000 Optionen zu je 30,92 Dollar, verkauft in zehn Tranchen zwischen 250,00 und 256,98 Dollar. Grundlage ist ein Handelsplan nach Rule 10b5-1, den Burns am 20. August 2026 abgeschlossen hat.
Direkt hält Burns danach 65.060 Aktien, davon 48.673 noch nicht ausgegebene Aktienzusagen. Der Großteil seines Vermögens liegt jedoch in fünf Familien- und Treuhandfonds, die zusammen knapp 1,7 Millionen Glaukos-Aktien halten. Von den Verkäufen sind sie nicht berührt.
Die Kollegen
Auch der COO verkauft nach Plan
Joseph Gilliam, Präsident und operativer Chef, verkaufte am 23. November 14.112 Aktien zu durchschnittlich 251,97 Dollar, rund 3,6 Millionen Dollar. Sein Handelsplan vom 13. August erlaubt den Verkauf von bis zu 59.890 Aktien ab dem 12. November. Verwaltungsrat Gilbert Kliman gab am selben Tag 5.000 Aktien zu 250 Dollar ab.
Rekordzahlen
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 58 Prozent auf 211 Millionen Dollar. Glaukos schrieb zudem schwarze Zahlen.
Rekordkurse
Vom Tief bei rund 76 Dollar im vergangenen Jahr hat sich der Kurs mehr als verdreifacht. Die Verkäufe fielen in diese Stärke.
Planmäßig
Die Verkäufe von Burns und Gilliam wurden im August festgelegt, also vor dem jüngsten Kurssprung.
Häufige Fragen zu den Insiderverkäufen bei Glaukos
Wie viel hat Thomas Burns verkauft?
280.000 Aktien für rund 68 Millionen Dollar zwischen dem 18. und 24. November 2026.
Liefen die Verkäufe über einen Plan?
Ja. Burns hat seinen 10b5-1-Plan am 20. August 2026 abgeschlossen.
Wie viele Aktien hält Burns noch?
Direkt rund 65.000 Aktien, über Familien- und Treuhandfonds knapp 1,7 Millionen Aktien.
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