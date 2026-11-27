Givaudan Aktie: SMI-Gewinner am Abend – vom Tabellenende ins Plus

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 18:10 2 Min.

Die Givaudan Aktie schließt am Freitag 0,74 Prozent höher bei 4.069,00 Franken und zählt zu den SMI-Gewinnern. Am Morgen war der Aromen- und Riechstoffhersteller noch einer der größten Verlierer im Leitindex.

Die Givaudan Aktie zählt am Freitagabend zu den SMI-Gewinnern: Das Papier des Genfer Aromen- und Riechstoffherstellers schließt 0,74 Prozent höher bei 4.069,00 Franken. Am Morgen hatte die Aktie noch 0,72 Prozent im Minus gelegen und mit Nestlé das Tabellenende gebildet. Der SMI gewinnt 0,42 Prozent auf 14.879,97 Punkte. SMI-Gewinner am Abend Warum die Givaudan Aktie gedreht hat Zwischen Morgenkurs und Schlusskurs liegen 59 Franken. Die Käufer kamen im Tagesverlauf zurück. Kurz nach Handelsbeginn notierte die Givaudan Aktie bei 4.010,00 Franken. Zu dieser Zeit ließen Anleger defensive Titel liegen und griffen zu Technologie- und Finanzwerten. Im weiteren Verlauf machten auch die defensiven Schwergewichte Boden gut: Novartis und Roche holten ihre Verluste vom Mittag laut cash.ch wieder auf. Givaudan drehte deutlicher und schloss 30 Franken über dem Vortag. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Givaudan Aktie am Freitag +0,74 % Schlusskurs der Givaudan Aktie 4.069,00 CHF Kurs am Morgen (-0,72 %) 4.010,00 CHF Gesamtbelastung aus dem Kartellverfahren rund 375 Mio. CHF Quelle : comdirect (27.11.2026, 17.31 Uhr), cash.ch, Givaudan Givaudan Aktie: Zwei Drittel des Bußgeld-Verlusts aufgeholt Am Mittwoch hatte die Givaudan Aktie nach den Kartellbußen der EU und Großbritanniens 95 Franken verloren. Am Donnerstag gewann sie 37 Franken zurück, am Freitag weitere 30 Franken. Damit sind gut zwei Drittel des Rückschlags ausgeglichen. Zum 52-Wochen-Hoch bei 4.148,00 Franken, erreicht am Mittwochvormittag vor Bekanntgabe der Bußen, fehlen noch 1,9 Prozent. Was bei der Givaudan Aktie offen bleibt Kartellbuße: Die EU-Kommission verhängte 252,4 Millionen Euro. Givaudan beziffert die Gesamtbelastung auf rund 375 Millionen Franken.

Weitere Verfahren: Für Untersuchungen in anderen Ländern hat der Konzern 50 Millionen Franken zurückgestellt.

Führungswechsel: Der Chef des Riechstoffgeschäfts gibt sein Amt zum Jahresende ab. Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter? Operativ steht Givaudan gut da: Im dritten Quartal wuchs der Konzern organisch um 8,6 Prozent. Der SMI-Gewinner hat die Marke von 4.000 Franken in dieser Woche zweimal verteidigt. Die Jahreszahlen Ende Januar 2027 zeigen, wie die Buße verbucht wird. Stammdaten der Givaudan Aktie Givaudan SA: ISIN CH0010645932, WKN 938427, Handelssymbol GIVN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GVDNY (OTC-ADR)

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