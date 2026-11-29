Die GitLab Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, bei 45,57 Dollar geschlossen, ein Plus von 0,89 Prozent. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 18,73 bis 58,01 Dollar. Am Dienstag, 1. Dezember, legt der Anbieter von Software für Entwickler nach US-Börsenschluss die Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Der Optionsmarkt preist eine Kursbewegung von 14,5 Prozent ein.
GitLab Aktie: 60 Prozent Rally, dann der Absturz – am Dienstag zählt nur der Ausblick
Die GitLab Aktie schließt bei 45,57 Dollar, mehr als 20 Prozent unter dem Jahreshoch. Am 1. Dezember kommen Zahlen. Analysten erwarten 15 Prozent Umsatzplus, aber weniger Gewinn je Aktie.
GitLab Inc. · ISIN: US37637K1088 · US-Handelssymbol: GTLB
Die Erwartung
Mehr Umsatz, weniger Gewinn je Aktie
GitLab hat für das Quartal einen Umsatz von 281 bis 283 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn von 19 bis 20 Cent je Aktie in Aussicht gestellt. Nach Angaben von Yahoo Finance erwarten Analysten 15,4 Prozent Umsatzwachstum, beim Gewinn je Aktie aber einen Rückgang um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2026 war der Umsatz um 25,8 Prozent auf 955 Millionen Dollar gestiegen.
Im zweiten Quartal lieferte GitLab starke Kennzahlen. Der Neuzugang beim wiederkehrenden Umsatz stieg laut einer Analyse bei Seeking Alpha um rund 42 Prozent, die Zahl der Erstbestellungen hat sich mehr als verdoppelt. Die Kunden gaben im Schnitt 17 Prozent mehr aus als im Vorjahr.
Wenn die Schätzungen schon am oberen Rand der eigenen Prognose liegen, ist ein Treffer eingepreist. Bewegen wird der Ausblick.
Die Stimmen
Ein Haus bleibt zuversichtlich
Das Analysehaus Rosenblatt hat am 27. November seine Einstufung „Buy“ und einen Zielwert von 55 Dollar bestätigt. Es erwartet ein Quartal im Rahmen der Erwartungen oder leicht darüber und eine bereinigte operative Marge von 13 Prozent. Den Durchschnitt der Zielwerte gibt Stock Analysis mit 56,13 Dollar an. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur GitLab Aktie
Wann legt GitLab Zahlen vor?
Am Dienstag, 1. Dezember 2026, nach US-Börsenschluss.
Was hat GitLab in Aussicht gestellt?
281 bis 283 Millionen Dollar Umsatz und 19 bis 20 Cent bereinigten Gewinn je Aktie.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch?
Bei 58,01 Dollar.
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