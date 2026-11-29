GitLab hat für das Quartal einen Umsatz von 281 bis 283 Millionen Dollar und einen bereinigten Gewinn von 19 bis 20 Cent je Aktie in Aussicht gestellt. Nach Angaben von Yahoo Finance erwarten Analysten 15,4 Prozent Umsatzwachstum, beim Gewinn je Aktie aber einen Rückgang um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2026 war der Umsatz um 25,8 Prozent auf 955 Millionen Dollar gestiegen.