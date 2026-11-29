Gerresheimer Aktie: Halbjahresbericht da, Woche im Minus – JPMorgan bleibt bei 46 Euro

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 09:00 2 Min.

Die Gerresheimer Aktie schließt am Freitag bei 30,38 Euro und verliert auf Wochensicht 3,74 Prozent. Am selben Tag legte der Pharmaverpackungs-Spezialist seinen Halbjahresbericht vor. JPMorgan bleibt bei Overweight und einem Zielwert von 46 Euro.

Bild: Gerresheimer AG

Die Gerresheimer Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 30,38 Euro geschlossen. Am Donnerstag hatte sie bei 30,64 Euro gelegen, am Freitag der Vorwoche bei 31,56 Euro. Auf Wochensicht verliert die Gerresheimer Aktie damit 3,74 Prozent. Am Freitag veröffentlichte das Unternehmen den Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2025/2026. Gerresheimer AG · ISIN: DE000A0LD6E6 · WKN: A0LD6E · Handelssymbol: GXI (Xetra) Xetra-Schlusskurs am 27.11.2026 30,38 € Wochenveränderung −3,74 % Zielwert von JPMorgan 46 € Aktien 34,54 Mio. Quelle : AD HOC NEWS (Xetra), dpa-AFX, Stand 27.11.2026 Die Zahlen Der Halbjahresbericht liegt vor Nach einer bei TradingView verbreiteten Zusammenfassung des Dienstes Quartr ging der Umsatz im ersten Halbjahr währungsbereinigt um 1,7 Prozent zurück. Das bereinigte EBITDA fiel demnach um 22,6 Prozent. Der Bericht betrifft das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/2026. Gerresheimer stellt Verpackungen und Verabreichungssysteme für Arzneimittel her, etwa Fläschchen, Spritzen und Inhalatoren aus Glas und Kunststoff. Kunden kommen aus Pharma, Biopharma und Tiermedizin. Die Analysten JPMorgan sieht große Chancen Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Zielwert von 46 Euro auf „Overweight“ belassen. Die Experten um David Adlington schrieben am Donnerstag, 26. November, in ihrem Ausblick für die Medizintechnik-Branche, 2027 könne fundamental schwierig werden, biete aber eine Menge Chancen. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für Gerresheimer spricht Eine positive Einstufung durch JPMorgan und ein Geschäft mit Kunden aus der Pharmaindustrie, die auf Verpackungen angewiesen sind. Was dagegen spricht Laut der Quartr-Zusammenfassung ein deutlich gesunkenes bereinigtes EBITDA im Halbjahr und eine schwache Wochenbilanz der Aktie. Häufige Fragen zur Gerresheimer Aktie Wann hat Gerresheimer den Halbjahresbericht vorgelegt?

Am Freitag, 27. November 2026. Wie bewertet JPMorgan die Aktie?

Mit „Overweight“ und einem Zielwert von 46 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE000A0LD6E6, WKN A0LD6E, Handelssymbol GXI. Fazit: Die Ergebnisse müssen wieder wachsen Die Gerresheimer Aktie schließt die Woche mit Verlust. JPMorgan bleibt positiv. Entscheidend ist, wann das Ergebnis wieder zulegt.

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