Die GEA Aktie legte am Donnerstag um 1,8 Prozent auf 69,10 Euro zu. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 74,45 Euro fehlen damit noch rund 7 Prozent. Rückenwind kommt von einer frischen Studie.
GEA Aktie: Protein-Boom und Rückkäufe – Bernstein hebt die Gewinnerwartungen bis 2029
Plus 1,8 Prozent, klarer Rückenwind von Bernstein und ein Aktienrückkauf, der den Gewinn je Aktie treibt: Die GEA Aktie läuft wieder Richtung Jahreshoch. Die große Analyse des Anlagenbauers.
Die Stammdaten: Die GEA Aktie trägt die ISIN DE0006602006 und die WKN 660200. In Deutschland lautet das Handelssymbol G1A, in den USA wird ein Hinterlegungsschein außerbörslich unter dem US-Handelssymbol GEAGY gehandelt.
Die Studie
Protein, Tabletten, Service
Bernstein bestätigte Market-Perform mit einem Kursziel von 71 Euro. Positiv bewertet das Haus die Nachfrage nach Anlagen für Proteine, das Geschäft mit Tablettenpressen, den wachsenden Service und die Preissetzungsmacht. Wegen des Aktienrückkaufs hob Bernstein die Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2029 an. Das sind Einschätzungen des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
GEA verkauft Technik für Dinge, die immer gebraucht werden: Lebensmittel, Getränke, Medikamente. Das macht den Konzern weniger zyklisch als viele Maschinenbauer.
Der Hebel
Rückkauf treibt den Gewinn je Aktie
Im dritten Quartal setzte GEA 1,46 Milliarden Euro um. Weil das Unternehmen eigene Aktien zurückkauft, verteilt sich der Gewinn auf weniger Papiere. Für die GEA Aktie bedeutet das: Selbst bei moderatem Wachstum kann der Gewinn je Aktie spürbar steigen.
Häufige Fragen zur GEA Aktie
Was sagt Bernstein?
Market-Perform mit einem Kursziel von 71 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
Was treibt das Geschäft?
Proteine, Tablettenpressen, Service und Preissetzungsmacht.
Wie hoch war der Quartalsumsatz?
1,46 Milliarden Euro im dritten Quartal.
Welche ISIN und WKN hat die GEA Aktie?
ISIN DE0006602006, WKN 660200, Handelssymbol G1A, US-Handelssymbol GEAGY.
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