Was sagt Bernstein?

Market-Perform mit einem Kursziel von 71 Euro. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.

Was treibt das Geschäft?

Proteine, Tablettenpressen, Service und Preissetzungsmacht.

Wie hoch war der Quartalsumsatz?

1,46 Milliarden Euro im dritten Quartal.

Welche ISIN und WKN hat die GEA Aktie?

ISIN DE0006602006, WKN 660200, Handelssymbol G1A, US-Handelssymbol GEAGY.