Am 9. November legte GEA ein Quartal mit zwei Gesichtern vor. Der Auftragseingang stieg um rund 20 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, die Analysten hatten beim Wachstum allerdings mit dem oberen Ende der Prognosespanne gerechnet. Das bereinigte EBITDA kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, die Marge erreichte 17,9 Prozent.

Die Ziele für 2026 bestätigte Vorstandschef Stefan Klebert: ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent. Nach anfänglichen Gewinnmitnahmen erholte sich die Aktie noch am selben Vormittag.