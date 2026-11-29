Die GEA Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 69,20 Euro geschlossen, ein Plus von 0,14 Prozent. Auf Wochensicht legte die GEA Aktie 1,39 Prozent zu. Der Anlagenbauer aus Düsseldorf, seit September im DAX, liefert Prozesstechnik für Molkereien, Brauereien, die Pharmaindustrie und viele weitere Branchen.
GEA Aktie: Aufträge plus 20 Prozent, Umsatz unter den Erwartungen – wohin steuert der Anlagenbauer?
Die GEA Aktie schließt am Freitag bei 69,20 Euro. Im dritten Quartal sprang der Auftragseingang um ein Fünftel, das Umsatzwachstum blieb hinter den Schätzungen zurück. Die Jahresziele hat der Düsseldorfer Konzern bestätigt.
GEA Group AG · ISIN: DE0006602006 · WKN: 660200 · Handelssymbol: G1A (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): GEAGY
Die Zahlen
Volle Auftragsbücher, ein Umsatz mit Lücke
Am 9. November legte GEA ein Quartal mit zwei Gesichtern vor. Der Auftragseingang stieg um rund 20 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, die Analysten hatten beim Wachstum allerdings mit dem oberen Ende der Prognosespanne gerechnet. Das bereinigte EBITDA kletterte um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, die Marge erreichte 17,9 Prozent.
Die Ziele für 2026 bestätigte Vorstandschef Stefan Klebert: ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent. Nach anfänglichen Gewinnmitnahmen erholte sich die Aktie noch am selben Vormittag.
JPMorgan hob den starken Auftragseingang als positiven Punkt hervor, blieb aber bei „Neutral“ mit einem Zielwert von 68 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Aufträge von heute sind der Umsatz von morgen. Im Schlussquartal muss GEA zeigen, dass die Lücke beim Wachstum nur eine Frage des Timings war.
Häufige Fragen zur GEA Aktie
Wo hat die GEA Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 69,20 Euro, ein Plus von 0,14 Prozent.
Welche Ziele gelten für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent und eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0006602006, WKN 660200, Handelssymbol G1A.
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