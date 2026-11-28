GEA Aktie: Aufträge plus 20 Prozent – der DAX-Neuling füllt die Bücher, aber der Umsatz hinkt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:14 3 Min.

GEA meldet einen Auftragsschub aus Lebensmittel- und Pharmaindustrie und steigert die Marge. Der Umsatz blieb jedoch unter den Erwartungen. Was das für die GEA Aktie bedeutet.

Bild: GEA Group Aktiengesellschaft

Separatoren, Melkroboter, Anlagen für Milchpulver und Medikamente: GEA baut Maschinen, die kaum jemand kennt und fast jeder braucht. Im dritten Quartal sammelte der Düsseldorfer Konzern so viele Aufträge ein wie selten. Die GEA Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 69,20 Euro, ein Plus von 0,14 Prozent. GEA Group AG · ISIN: DE0006602006 · WKN: 660200 · Handelssymbol: G1A · US-Handelssymbol: GEAGY Auftragseingang im dritten Quartal (1,65 Mrd. €) +20 % EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand 17,9 % Umsatz, plus 7,0 Prozent 1,46 Mrd. € Xetra-Schluss am 27. November 69,20 € Quelle : GEA, Quartalsmitteilung vom 9. November 2026; Xetra-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Starke Bestellungen, solide Marge Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal um rund ein Fünftel auf 1,65 Milliarden Euro und lag deutlich über den Schätzungen. Treiber waren vor allem die Lebensmittelindustrie und der Pharmasektor. Auf Sicht von neun Monaten legten die Bestellungen um 12,3 Prozent auf rund 4,60 Milliarden Euro zu. Der Umsatz wuchs um 7,0 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro – weniger, als Analysten erwartet hatten. Das bereinigte EBITDA stieg dagegen um 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro, die Marge auf 17,9 Prozent. Trotz des im August gestarteten Aktienrückkaufs wies GEA zum 30. September eine Nettoliquidität von 115,2 Millionen Euro aus. Der Ausblick Prognose bestätigt, Schlussspurt nötig Vorstandschef Stefan Klebert bestätigte die im Juli angehobene Prognose: 6,0 bis 8,0 Prozent organisches Umsatzwachstum und eine EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von 17,0 bis 17,4 Prozent. Um die Wachstumsspanne zu treffen, braucht GEA ein starkes viertes Quartal. Sven Weier von der Schweizer Großbank UBS beließ GEA am 9. November 2026 auf „Buy“ mit einem Kursziel von 74 Euro und verwies auf eine branchenweit starke Auftragslage. JPMorgan hob am selben Tag ebenfalls den Auftragseingang hervor, blieb aber bei „Neutral“ mit einem Kursziel von 68 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die GEA Aktie spricht Kräftiger Auftragseingang, steigende Marge, schuldenfreie Bilanz mit Nettoliquidität und ein laufender Aktienrückkauf. Was dagegen spricht Umsatz unter den Erwartungen, ambitionierte Bewertung für einen Maschinenbauer und Abhängigkeit von Investitionszyklen der Kunden. Häufige Fragen zur GEA Aktie Wo steht die GEA Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie auf Xetra bei 69,20 Euro (plus 0,14 Prozent). Was macht GEA?

Der Konzern baut Maschinen und Anlagen vor allem für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Was erwartet GEA für 2026?

Ein organisches Umsatzwachstum von 6,0 bis 8,0 Prozent und eine EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent. Fazit: Volle Bücher, offene Rechnung Die GEA Aktie stützt sich auf einen Auftragsbestand, der Wachstum für die kommenden Quartale verspricht. Kurzfristig zählt, ob der Umsatz im Schlussquartal aufholt. Gelingt das, wäre die bestätigte Prognose mehr als eine Pflichtübung.

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