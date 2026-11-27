GE Aerospace baut die Triebwerke, mit denen ein Großteil der Verkehrsflugzeuge der Welt fliegt. Ihre Zukunft sieht der Konzern auch in hybridelektrischen Antrieben. Dafür hat er sich an BETA Technologies beteiligt, einem Hersteller elektrischer Flugzeuge aus Vermont. Die Pflichtmeldung zum 30. September zeigt, wie sich das ausgezahlt hat.
GE Aerospace hat 300 Millionen Dollar in Elektroflugzeuge gesteckt – jetzt ist die Beteiligung 449 Millionen wert
Der Triebwerksbauer GE Aerospace meldet ein Depot mit nur zwei Aktien. 95 Prozent davon entfallen auf BETA Technologies, einen Entwickler elektrischer Flugzeuge, mit dem GE ein Hybridtriebwerk baut. Im dritten Quartal ist die Position um fast ein Drittel gestiegen. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Begründung von Larry Culp und die Risiken.
Der Chef
Hybride Antriebe beschleunigen: Larry Culp im Wortlaut
Im September 2025 kündigte GE Aerospace an, 300 Millionen Dollar in BETA zu investieren, verbunden mit einem Sitz im Verwaltungsrat. Gemeinsam entwickeln beide einen hybridelektrischen Turbogenerator für neue Flugzeugklassen wie Lufttaxis und kleine Regionalflieger. Vorstandschef Larry Culp begründete den Schritt damit, die eigene Technik schneller voranzubringen.
Die Partnerschaft mit BETA wird die Entwicklung hybridelektrischer Technik ausweiten und beschleunigen.
Das Depot
Elektroflug und Wasserstoff: die zwei Positionen
Im dritten Quartal hat GE Aerospace keine Aktie gekauft oder verkauft. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im GE Aerospace Depot auf AktienCheck.
BETA Technologies – US-Handelssymbol BETA
20,3 Millionen Aktien im Wert von 449 Millionen Dollar, 95,1 Prozent. BETA entwickelt elektrische Flugzeuge für Passagiere, Fracht und Militär. Auch Amazon hält Anteile. Rechnerisch liegt GE mit seiner Beteiligung rund 150 Millionen Dollar im Plus.
Hyliion – ISIN US4491091074 · US-Handelssymbol HYLN
5,5 Millionen Aktien im Wert von 23 Millionen Dollar, 4,9 Prozent. Hyliion entwickelt Generatoren für Strom vor Ort, etwa für Rechenzentren. Der Wert sank im Quartal um 20 Prozent.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
GE Aerospace: ISIN US3696043013, WKN A3EUJ6, Handelssymbol GEC, US-Handelssymbol GE
BETA Technologies: US-Handelssymbol BETA
Hyliion: ISIN US4491091074, US-Handelssymbol HYLN
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