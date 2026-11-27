GE Aerospace hat 300 Millionen Dollar in Elektroflugzeuge gesteckt – jetzt ist die Beteiligung 449 Millionen wert

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 13:46 2 Min.

Der Triebwerksbauer GE Aerospace meldet ein Depot mit nur zwei Aktien. 95 Prozent davon entfallen auf BETA Technologies, einen Entwickler elektrischer Flugzeuge, mit dem GE ein Hybridtriebwerk baut. Im dritten Quartal ist die Position um fast ein Drittel gestiegen. Die Positionen mit ISIN und US-Handelssymbol, die Begründung von Larry Culp und die Risiken.

GE Aerospace baut die Triebwerke, mit denen ein Großteil der Verkehrsflugzeuge der Welt fliegt. Ihre Zukunft sieht der Konzern auch in hybridelektrischen Antrieben. Dafür hat er sich an BETA Technologies beteiligt, einem Hersteller elektrischer Flugzeuge aus Vermont. Die Pflichtmeldung zum 30. September zeigt, wie sich das ausgezahlt hat. Wert der zwei gemeldeten Positionen 472 Mio. $ Anteil von BETA Technologies 95,1 % Einsatz von GE bei BETA im Jahr 2025 300 Mio. $ Wertzuwachs der BETA-Position im Quartal +31,9 % Quelle : Form 13F von General Electric (GE Aerospace) zum 30. September 2026, eingereicht am 22. Oktober 2026, nach Equibles und 13f.info; Mitteilung von GE Aerospace vom 4. September 2025 Der Chef Hybride Antriebe beschleunigen: Larry Culp im Wortlaut Im September 2025 kündigte GE Aerospace an, 300 Millionen Dollar in BETA zu investieren, verbunden mit einem Sitz im Verwaltungsrat. Gemeinsam entwickeln beide einen hybridelektrischen Turbogenerator für neue Flugzeugklassen wie Lufttaxis und kleine Regionalflieger. Vorstandschef Larry Culp begründete den Schritt damit, die eigene Technik schneller voranzubringen. Das Depot Elektroflug und Wasserstoff: die zwei Positionen Im dritten Quartal hat GE Aerospace keine Aktie gekauft oder verkauft. Sobald die Seite freigeschaltet ist, steht der Bestand im GE Aerospace Depot auf AktienCheck. 01 BETA Technologies – US-Handelssymbol BETA 20,3 Millionen Aktien im Wert von 449 Millionen Dollar, 95,1 Prozent. BETA entwickelt elektrische Flugzeuge für Passagiere, Fracht und Militär. Auch Amazon hält Anteile. Rechnerisch liegt GE mit seiner Beteiligung rund 150 Millionen Dollar im Plus. 02 Hyliion – ISIN US4491091074 · US-Handelssymbol HYLN 5,5 Millionen Aktien im Wert von 23 Millionen Dollar, 4,9 Prozent. Hyliion entwickelt Generatoren für Strom vor Ort, etwa für Rechenzentren. Der Wert sank im Quartal um 20 Prozent. Was Anleger beachten sollten BETA verdient noch kein Geld mit Serienflugzeugen und braucht Zulassungen

Die Position ist gemessen am Börsenwert von GE Aerospace verschwindend klein

Ende 2025 war das Depot noch 655 Millionen Dollar wert, die Kurse schwanken stark

Der Stand ist vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien GE Aerospace: ISIN US3696043013, WKN A3EUJ6, Handelssymbol GEC, US-Handelssymbol GE

BETA Technologies: US-Handelssymbol BETA

Hyliion: ISIN US4491091074, US-Handelssymbol HYLN Fazit: Eine strategische Wette mit Buchgewinn GE Aerospace hat bei BETA nicht als Finanzinvestor gekauft, sondern um sich Technik für die nächste Generation von Antrieben zu sichern. Dass die Beteiligung dabei im Plus liegt, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Über die GE-Aktie entscheiden aber weiter Wartung und Ersatzteile für die großen Triebwerke. Den Bestand zeigt künftig das Depot von GE Aerospace auf AktienCheck.

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