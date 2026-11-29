Kaum ein Unternehmen spürt den Lithiumpreis so unmittelbar wie Ganfeng Lithium. Als der Preis im Frühjahr explodierte, sprudelten die Gewinne. Als er drehte, drehte auch das Ergebnis – und zwar brutal. Die Ganfeng Lithium Aktie schloss am Freitag in Hongkong bei 20,36 Hongkong-Dollar, ein Tagesplus von 6 Prozent. Nur zwei Tage zuvor war sie im Handelsverlauf um fast 5 Prozent auf 19,18 Hongkong-Dollar gefallen, als die Terminkontrakte auf Lithiumcarbonat um 8 Prozent abstürzten. Mitte November hatte das Papier noch über 22 Hongkong-Dollar gekostet.
Ganfeng Lithium Aktie: Gewinn bricht zum Vorquartal um 69 Prozent ein – und der Lithiumpreis liegt schon wieder 43 Prozent tiefer
Ganfeng Lithium hat in neun Monaten mehr als 5 Milliarden Yuan verdient – doch im dritten Quartal brach der Gewinn gegenüber dem Vorquartal um 69 Prozent ein. Seitdem ist der Lithiumpreis weiter abgerutscht. Die Ganfeng Lithium Aktie schwankt heftig, der Konzern kauft eigene Aktien zurück. Die große Analyse: was den Gewinn gedrückt hat, warum das vierte Quartal noch schwieriger wird und was für Chinas Lithium-Riesen spricht.
Die Zahlen
Neun starke Monate, ein schwaches Quartal
Auf Jahressicht wirken die Zahlen spektakulär. In den ersten neun Monaten setzte Ganfeng 36,2 Milliarden Yuan um, 147 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn erreichte 5,01 Milliarden Yuan – nach nur 25,5 Millionen Yuan ein Jahr zuvor. Doch der Blick auf das dritte Quartal allein zeigt den Bruch: 13,1 Milliarden Yuan Umsatz, 6 Prozent weniger als im zweiten Quartal, und nur noch 755 Millionen Yuan Gewinn. Die Bruttomarge fiel binnen drei Monaten um 12,5 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent.
Die Schweizer Großbank UBS nennt den Hauptgrund: Ganfeng hatte Spodumen zu hohen Preisen eingekauft und musste das daraus hergestellte Lithiumcarbonat zu fallenden Preisen verkaufen. Diesen Effekt beziffert die Bank auf rund 630 Millionen Yuan. Dazu kamen niedrigere Beteiligungserträge – im zweiten Quartal hatte Ganfeng noch Gewinne aus dem Verkauf von Aktien des australischen Produzenten PLS Group verbucht.
Die Rechnung
Warum das vierte Quartal noch härter wird
Die eigentliche Brisanz liegt in einem Vergleich. Im dritten Quartal kostete Lithiumcarbonat in China im Schnitt rund 148.000 Yuan je Tonne. Am Freitag waren es laut dem Preisdienst SMM noch 84.350 Yuan – nach Rechnung der Redaktion 43 Prozent weniger. Der Preis liegt damit inzwischen unter den Kosten der Verarbeiter, die ihr Spodumen zukaufen müssen.
Für Ganfeng ist das doppelt relevant. Der Konzern ist einer der größten Lithiumverarbeiter der Welt und kauft einen Teil seiner Rohstoffe am Markt. Zugleich besitzt er eigene Vorkommen, etwa in Argentinien und Mali. Je höher der Anteil der Eigenversorgung, desto besser lässt sich ein Preissturz abfedern. Mehrere chinesische Brokerhäuser haben ihre Gewinnschätzungen dennoch deutlich gesenkt – Huatai Securities etwa um gut 22 Prozent auf rund 6 Milliarden Yuan für das Gesamtjahr 2026.
Die Reaktion
Aktienrückkauf und ein Management, das den Boden sieht
Das Management gibt sich gelassen. Die Lithiumpreise seien nahe am Boden, die Risiken eher nach oben gerichtet, hieß es nach den Zahlen. Die Ausbaupläne lägen im Zeitplan, der operative Cashflow habe sich im dritten Quartal verbessert. Passend dazu kauft Ganfeng eigene Papiere: Am 27. November erwarb der Konzern 294.100 A-Aktien für rund 9,8 Millionen Yuan zu Kursen zwischen 33,16 und 33,58 Yuan. Das Volumen ist klein – als Signal taugt es trotzdem.
Dazu kommt ein zweites Standbein. Das Batteriegeschäft liefert nach Einschätzung von Soochow Securities weiter Gewinnbeiträge, und die Arbeit an Feststoffbatterien eröffnet mittelfristig Wachstum. Damit ist Ganfeng weniger reiner Rohstoffwert als viele Wettbewerber.
Im Aufschwung verdient der Verarbeiter an steigenden Lagerwerten. Im Abschwung zahlt er dafür die Rechnung.
Die Szenarien
Drei Wege für die Ganfeng Lithium Aktie
Der Preis hält die Zone um 85.000 Yuan
Dann wären die teuren Lagerbestände bald abgearbeitet, die Marge könnte sich im ersten Halbjahr 2027 erholen.
Die Preise fallen weiter
Berichten zufolge haben Batteriehersteller ihre Produktionspläne für Dezember und das erste Quartal 2027 gekürzt, während das Angebot aus Übersee wächst. Ein weiteres schwaches Quartal wäre die Folge.
Die Lager werden aufgefüllt
Die Lithiumcarbonat-Bestände in China sinken seit Wochen. Beginnen die Verarbeiter, für 2027 einzukaufen, könnte der Preis schnell drehen.
Häufige Fragen zur Ganfeng Lithium Aktie
Warum ist der Gewinn von Ganfeng Lithium eingebrochen?
Weil der Konzern teuer eingekauftes Spodumen zu gefallenen Lithiumpreisen verarbeiten und verkaufen musste und die Beteiligungserträge sanken.
Wie viel hat Ganfeng Lithium 2026 bisher verdient?
5,01 Milliarden Yuan in den ersten neun Monaten, davon 755 Millionen Yuan im dritten Quartal.
Kauft Ganfeng Lithium eigene Aktien zurück?
Ja. Am 27. November 2026 erwarb der Konzern 294.100 A-Aktien für rund 9,8 Millionen Yuan.
An welchen Börsen wird die Ganfeng Lithium Aktie gehandelt?
In Hongkong (H-Aktie, Kürzel 1772), in Shenzhen (A-Aktie, 002460) sowie in Deutschland unter dem Kürzel 39EA.
Stammdaten der Ganfeng Lithium Aktie
- Unternehmen
- Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.
- ISIN
- CNE1000031W9
- WKN
- A2N6UN
- Handelssymbol
- 1772 (Hongkong), 39EA (Frankfurt)
- US-Handelssymbol
- GNENF (außerbörslich)
- Schlusskurs
- 20,36 Hongkong-Dollar
Stand: 27.11.2026, H-Aktie, Schlusskurs Hongkong vom 27. November 2026
Weitere im Artikel genannte Aktien: Tianqi Lithium (ISIN CNE100005F09, WKN A3DQVD, Handelssymbol 9696 in Hongkong und 2220 in Frankfurt, US-Handelssymbol TQLCF) und PLS Group (ISIN AU000000PLS0, WKN A0YGCV, Handelssymbol PLS in Sydney und PLR in Frankfurt, US-Handelssymbol PILBF).
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