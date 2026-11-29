Auf Jahressicht wirken die Zahlen spektakulär. In den ersten neun Monaten setzte Ganfeng 36,2 Milliarden Yuan um, 147 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettogewinn erreichte 5,01 Milliarden Yuan – nach nur 25,5 Millionen Yuan ein Jahr zuvor. Doch der Blick auf das dritte Quartal allein zeigt den Bruch: 13,1 Milliarden Yuan Umsatz, 6 Prozent weniger als im zweiten Quartal, und nur noch 755 Millionen Yuan Gewinn. Die Bruttomarge fiel binnen drei Monaten um 12,5 Prozentpunkte auf 20,2 Prozent.

Die Schweizer Großbank UBS nennt den Hauptgrund: Ganfeng hatte Spodumen zu hohen Preisen eingekauft und musste das daraus hergestellte Lithiumcarbonat zu fallenden Preisen verkaufen. Diesen Effekt beziffert die Bank auf rund 630 Millionen Yuan. Dazu kamen niedrigere Beteiligungserträge – im zweiten Quartal hatte Ganfeng noch Gewinne aus dem Verkauf von Aktien des australischen Produzenten PLS Group verbucht.