Hombre Muerto West liegt in der argentinischen Provinz Catamarca und gehört Galan zu 100 Prozent. Im Mai 2026 meldete das Unternehmen das erste verarbeitete Lithiumchlorid in den Verdunstungsbecken. Verkauft wird kein fertiges Lithiumcarbonat, sondern ein Konzentrat mit einem Zielgehalt von 6 Prozent Lithium – Abnehmer ist der Partner Authium.

Die erste Phase ist auf 4.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) pro Jahr ausgelegt; diese Durchsatzrate soll im ersten Halbjahr 2027 erreicht werden. Eine Erweiterung auf 5.200 Tonnen ist für das zweite Halbjahr 2027 geplant, die Erdarbeiten dafür haben begonnen. Genehmigt sind bis zu 21.000 Tonnen, langfristig spricht Galan von 60.000 Tonnen. In den Becken lagert nach Unternehmensangaben ein Solevorrat von rund 10.000 Tonnen LCE.