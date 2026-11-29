Der Weg vom Entwickler zum Produzenten endet nicht mit der ersten Tonne, sondern mit der ersten Rechnung. Genau an dieser Schwelle steht Galan Lithium. Das Unternehmen hat mehrfach bekräftigt, im vierten Quartal 2026 erstmals Lithiumchlorid-Konzentrat aus seinem Projekt Hombre Muerto West zu verkaufen. Bis zum 19. November lag dazu noch keine Vollzugsmeldung vor. Die Galan Lithium Aktie wurde am 26. November in Sydney bei 0,18 Australischen Dollar gehandelt. Im September waren es noch 0,38 Dollar.
Galan Lithium Aktie: Seit September mehr als halbiert – jetzt muss bis Jahresende der erste Verkauf gelingen
Galan Lithium hat den ersten Verkauf von Lithiumchlorid aus Argentinien für das vierte Quartal zugesagt. Gut vier Wochen bleiben. Die Galan Lithium Aktie notiert bei 0,18 Australischen Dollar – 56 Prozent unter dem Preis der Januar-Kapitalrunde. Die große Analyse.
Das Projekt
Hombre Muerto West: klein starten, groß planen
Hombre Muerto West liegt in der argentinischen Provinz Catamarca und gehört Galan zu 100 Prozent. Im Mai 2026 meldete das Unternehmen das erste verarbeitete Lithiumchlorid in den Verdunstungsbecken. Verkauft wird kein fertiges Lithiumcarbonat, sondern ein Konzentrat mit einem Zielgehalt von 6 Prozent Lithium – Abnehmer ist der Partner Authium.
Die erste Phase ist auf 4.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent (LCE) pro Jahr ausgelegt; diese Durchsatzrate soll im ersten Halbjahr 2027 erreicht werden. Eine Erweiterung auf 5.200 Tonnen ist für das zweite Halbjahr 2027 geplant, die Erdarbeiten dafür haben begonnen. Genehmigt sind bis zu 21.000 Tonnen, langfristig spricht Galan von 60.000 Tonnen. In den Becken lagert nach Unternehmensangaben ein Solevorrat von rund 10.000 Tonnen LCE.
Die Zahlen
Schuldenfrei, aber die Kasse wird kleiner
Zum 30. September 2026 wies Galan 25 Millionen Australische Dollar Barmittel aus und keine Finanzschulden. Hinzu kommt eine noch nicht abgerufene Vorauszahlung aus dem Abnahmevertrag über 6 Millionen US-Dollar. Im Januar hatte das Unternehmen 40 Millionen Dollar zu 0,41 Dollar je Aktie eingesammelt, um die Erweiterung der ersten Phase zu finanzieren; mit dabei war der Großaktionär Clean Elements.
Technisch läuft es nach Angaben des Unternehmens: Die Abtrennung von Verunreinigungen per Nanofiltration entspreche den Ergebnissen der Pilotversuche. Das Projekt ist zudem in das argentinische Investitionsförderprogramm RIGI aufgenommen. Auf der Hauptversammlung am 26. November wurden alle Beschlüsse angenommen.
Galan hat ein Datum genannt, und der Markt hat es sich gemerkt. Der erste Verkauf ist klein in Tonnen, aber groß für die Glaubwürdigkeit.
Der Markt
Start im fallenden Markt
Der Zeitpunkt ist undankbar. Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou schloss am 26. November bei 81.520 Yuan je Tonne, rund 61 Prozent unter dem Hoch vom 13. Mai. Im Januar hatte Galan seine Kapitalrunde noch mit einer schnellen Erholung der Lithiumpreise begründet. Für einen Produzenten in der Anlaufphase bedeutet der Rückgang: Die ersten Erlöse fallen niedriger aus, während die Kosten des Hochlaufs anfallen.
Der Kursverlauf spiegelt das. Von 0,38 Dollar im September ging es über 0,30 Dollar Anfang Oktober und 0,20 Dollar am 23. Oktober auf zuletzt 0,18 Dollar. Wer im Januar gezeichnet hat, liegt 56 Prozent im Minus.
Die Szenarien
Drei Wege für die Galan Lithium Aktie
Verkauf im Dezember
Meldet Galan den ersten Verkauf fristgerecht, ist das Versprechen eingelöst. Der Blick richtet sich dann auf den Hochlauf zur Nennkapazität im ersten Halbjahr 2027.
Verschiebung ins neue Jahr
Rutscht der erste Verkauf über den Jahreswechsel, wäre das operativ verkraftbar. Am Kapitalmarkt würde es Vertrauen kosten.
Ausbau unter Vorbehalt
Bleibt der Lithiumpreis niedrig, könnte Galan die Erweiterung strecken, um die Kasse zu schonen. Angekündigt ist das nicht.
Häufige Fragen zur Galan Lithium Aktie
Was produziert Galan Lithium?
Ein Lithiumchlorid-Konzentrat aus Sole im Projekt Hombre Muerto West in Argentinien. Der Zielgehalt liegt bei 6 Prozent Lithium.
Wann soll der erste Verkauf stattfinden?
Galan hat dafür das vierte Quartal 2026 genannt und diesen Zeitplan zuletzt mehrfach bestätigt.
Wie groß ist die Produktion?
Die erste Phase ist auf 4.000 Tonnen Lithiumcarbonat-Äquivalent pro Jahr ausgelegt, eine Erweiterung auf 5.200 Tonnen ist für das zweite Halbjahr 2027 geplant.
Wo wird die Galan Lithium Aktie gehandelt?
An der ASX in Sydney (Symbol GLN). In Frankfurt lautet das Kürzel 9CH, in den USA GLNLF.
Stammdaten der Galan Lithium Aktie
- Unternehmen
- Galan Lithium Limited
- ISIN
- AU0000021461
- WKN
- A2N4CD
- Handelssymbol
- GLN (ASX Sydney)
- Handelssymbol Frankfurt
- 9CH
- US-Handelssymbol
- GLNLF
- Kurs
- 0,18 Australische Dollar
Stand: 26.11.2026, Kurs ASX vom 26. November 2026
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