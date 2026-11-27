Die Furukawa-Electric-Aktie ist Nikkei 225 Gewinner: Laut comdirect steigt sie am Morgen um 7,15 Prozent auf 10,554 Euro. Der Nikkei 225 gewinnt 2,1 Prozent auf 58.711 Punkte.
Furukawa-Electric-Aktie: Rechenzentrumszulieferer legt kräftig zu
Die Furukawa-Electric-Aktie steigt im Nikkei 225 um über sieben Prozent. Der Kabel- und Glasfaserhersteller profitiert von der KI-Erholung.
Nikkei 225 Gewinner
Was die Furukawa-Electric-Aktie stützt
Furukawa Electric liefert Kabel und Komponenten für Rechenzentren und zählt zu den Gewinnern der KI-Welle. Am Dienstag war die Furukawa-Electric-Aktie nach der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang um rund 13 Prozent gesprungen. Heute setzt sich die Erholung fort.
Als Nikkei 225 Gewinner zeigt die Furukawa-Electric-Aktie die Breite der KI-Erholung.
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