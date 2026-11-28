Fünf Weltkonzerne setzen auf Flugtaxis: Toyota, Intel, Uber, Amazon und GE halten Aktien für 1,6 Milliarden Dollar – die Wette auf das fliegende Auto

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 09:38 3 Min.

Elektrische Lufttaxis gelten seit Jahren als Zukunftsversprechen. Fünf große Konzerne haben dafür echtes Geld eingesetzt: Toyota, Intel und Uber sind an Joby Aviation beteiligt, Amazon und GE Aerospace an BETA Technologies. Wer wie viel hält, mit ISIN und US-Handelssymbol, was Akio Toyoda und Larry Culp dazu sagen und warum die Bilanz bisher gemischt ausfällt.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert (gpt-image-2)

Flugtaxis sollen in wenigen Jahren Fahrgäste über verstopfte Städte tragen und Pakete ohne Pilot ausliefern. Ob das gelingt, ist offen. Klar ist, dass fünf Weltkonzerne daran glauben, sonst stünden die Aktien nicht in ihren Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht. Zum 30. September hielten sie zusammen Joby- und BETA-Aktien im Wert von 1,6 Milliarden Dollar. Joby- und BETA-Aktien der fünf Konzerne zusammen 1,62 Mrd. $ Joby-Aktien bei Toyota, Intel und Uber 150,9 Mio. BETA-Aktien bei GE Aerospace und Amazon 32,1 Mio. Anteil von Joby am gemeldeten Depot von Toyota 100 % Quelle : Form 13F von Toyota, Intel, Uber, Amazon und General Electric zum 30. September 2026; eigene Rechnung Joby Aviation Der Taxi-Ansatz: drei Großaktionäre 01 Toyota – 128,5 Millionen Joby-Aktien Wert 777 Millionen Dollar, die einzige verbliebene Position im Toyota Depot. Toyota und Joby bauen gemeinsam eine Fabrik für Flugtaxis. 02 Intel – 15,3 Millionen Joby-Aktien Wert 93 Millionen Dollar, eine alte Beteiligung der Wagniskapitalsparte, im Intel Depot. 03 Uber – 7,1 Millionen Joby-Aktien Wert 43 Millionen Dollar. Joby übernahm 2020 Ubers Flugtaxi-Sparte Elevate, im Uber Depot. BETA Technologies Der Fracht- und Hybrid-Ansatz: zwei Großaktionäre 01 GE Aerospace – 20,3 Millionen BETA-Aktien Wert 449 Millionen Dollar, 95 Prozent des GE Aerospace Depots. GE entwickelt mit BETA einen hybridelektrischen Antrieb. 02 Amazon – 11,75 Millionen BETA-Aktien Wert 260 Millionen Dollar, im Amazon Depot. Amazon interessiert sich für elektrische Flugzeuge in der Logistik. Die Bilanz ist gemischt. Toyotas Joby-Paket hat seit Ende 2025 mehr als die Hälfte seines Werts verloren. BETA dagegen legte allein im dritten Quartal um knapp 32 Prozent zu, GE liegt mit seinem Einsatz von 300 Millionen Dollar rechnerisch im Plus. Was Anleger beachten sollten Weder Joby noch BETA verdienen bisher nennenswert Geld, Zulassungen stehen aus

Die Kurse schwanken extrem, Joby hat sich 2026 mehr als halbiert

Für die beteiligten Konzerne sind die Pakete klein. Über deren Aktien entscheidet das Kerngeschäft

Die Meldungen zeigen den Stand vom 30. September Stammdaten ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien Joby Aviation: ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY

BETA Technologies: US-Handelssymbol BETA

Toyota Motor: ISIN JP3633400001, WKN 853510, Handelssymbol TOM, US-Handelssymbol TM

Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC

Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER

Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN

GE Aerospace: ISIN US3696043013, WKN A3EUJ6, Handelssymbol GEC, US-Handelssymbol GE Fazit: Viel Prominenz, wenig Umsatz Fünf Weltkonzerne als Aktionäre sind ein starkes Signal für eine Branche, die noch fast nichts verdient. Sie sind aber kein Beweis für den Erfolg. Toyota und GE zeigen, wie unterschiedlich dieselbe Wette ausgehen kann. Die Bestände zeigen künftig die Depots von Toyota und GE Aerospace auf AktienCheck.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.