Flugtaxis sollen in wenigen Jahren Fahrgäste über verstopfte Städte tragen und Pakete ohne Pilot ausliefern. Ob das gelingt, ist offen. Klar ist, dass fünf Weltkonzerne daran glauben, sonst stünden die Aktien nicht in ihren Pflichtmeldungen an die US-Börsenaufsicht. Zum 30. September hielten sie zusammen Joby- und BETA-Aktien im Wert von 1,6 Milliarden Dollar.
Fünf Weltkonzerne setzen auf Flugtaxis: Toyota, Intel, Uber, Amazon und GE halten Aktien für 1,6 Milliarden Dollar – die Wette auf das fliegende Auto
Elektrische Lufttaxis gelten seit Jahren als Zukunftsversprechen. Fünf große Konzerne haben dafür echtes Geld eingesetzt: Toyota, Intel und Uber sind an Joby Aviation beteiligt, Amazon und GE Aerospace an BETA Technologies. Wer wie viel hält, mit ISIN und US-Handelssymbol, was Akio Toyoda und Larry Culp dazu sagen und warum die Bilanz bisher gemischt ausfällt.
Joby Aviation
Der Taxi-Ansatz: drei Großaktionäre
Toyota – 128,5 Millionen Joby-Aktien
Wert 777 Millionen Dollar, die einzige verbliebene Position im Toyota Depot. Toyota und Joby bauen gemeinsam eine Fabrik für Flugtaxis.
Intel – 15,3 Millionen Joby-Aktien
Wert 93 Millionen Dollar, eine alte Beteiligung der Wagniskapitalsparte, im Intel Depot.
Uber – 7,1 Millionen Joby-Aktien
Wert 43 Millionen Dollar. Joby übernahm 2020 Ubers Flugtaxi-Sparte Elevate, im Uber Depot.
Wir sehen Luftmobilität als natürliche Erweiterung dieser Philosophie.
BETA Technologies
Der Fracht- und Hybrid-Ansatz: zwei Großaktionäre
GE Aerospace – 20,3 Millionen BETA-Aktien
Wert 449 Millionen Dollar, 95 Prozent des GE Aerospace Depots. GE entwickelt mit BETA einen hybridelektrischen Antrieb.
Amazon – 11,75 Millionen BETA-Aktien
Wert 260 Millionen Dollar, im Amazon Depot. Amazon interessiert sich für elektrische Flugzeuge in der Logistik.
Die Partnerschaft mit BETA wird die Entwicklung hybridelektrischer Technik ausweiten und beschleunigen.
Die Bilanz ist gemischt. Toyotas Joby-Paket hat seit Ende 2025 mehr als die Hälfte seines Werts verloren. BETA dagegen legte allein im dritten Quartal um knapp 32 Prozent zu, GE liegt mit seinem Einsatz von 300 Millionen Dollar rechnerisch im Plus.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole der genannten Aktien
Joby Aviation: ISIN KYG651631007, US-Handelssymbol JOBY
BETA Technologies: US-Handelssymbol BETA
Toyota Motor: ISIN JP3633400001, WKN 853510, Handelssymbol TOM, US-Handelssymbol TM
Intel: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL, US-Handelssymbol INTC
Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
GE Aerospace: ISIN US3696043013, WKN A3EUJ6, Handelssymbol GEC, US-Handelssymbol GE
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.