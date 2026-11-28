Fuchs Aktie: Minus 2,6 Prozent – der Schmierstoffspezialist ist MDAX Verlierer der Woche, unter der 50-Tage-Linie

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:47 2 Min.

Die Fuchs Vorzugsaktie fällt in der Woche bis zum 27. November um 2,64 Prozent auf 42,74 Euro und gehört zu den MDAX Verlierern der Woche. Der Mannheimer Konzern rutscht unter eine wichtige Chartmarke, Analysten bleiben neutral.

Bild: KI-generiert

Die Fuchs Vorzugsaktie gehört zu den wenigen Verlierern einer freundlichen Börsenwoche. Vom 23. bis 27. November fiel das Papier des Mannheimer Schmierstoffherstellers um 2,64 Prozent und schloss am Freitag bei 42,74 Euro. Damit gehört Fuchs zu den MDAX Verlierern der Woche. Schlusskurs der Fuchs Aktie am Freitag 42,74 EUR Wochenverlust als MDAX Verlierer der Woche −2,64 % Unterschreiten der 50-Tage-Linie am 25.11. 43,10 EUR 52-Wochen-Hoch vom 21.10.2026 46,22 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; Xetra; Jefferies; Kepler Cheuvreux Die Woche Warum die Fuchs Aktie MDAX Verlierer der Woche ist Fuchs bröckelte im Wochenverlauf Tag für Tag ab: Von 43,90 Euro am vorangegangenen Freitag ging es über 43,78 Euro am Montag und 43,24 Euro am Dienstag weiter nach unten. Am Mittwoch rutschte die Aktie bei 43,10 Euro unter ihre 50-Tage-Linie. Zum 52-Wochen-Hoch vom 21. Oktober fehlen inzwischen rund 7,5 Prozent. Neue Kaufargumente lieferten die Analysten nicht: Jefferies bestätigte am 26. November nach dem Eigenkapitalforum die Einstufung „Hold“ mit einem Kursziel von 42 Euro. Kepler Cheuvreux hatte am 19. November das Ziel von 43 auf 45 Euro angehoben, aber ebenfalls an „Hold“ festgehalten. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für eine Stabilisierung sprechen könnte Defensives, stabiles Geschäft

Kurs nahe am Jefferies-Ziel

Weit über dem 52-Wochen-Tief von 31,88 Euro Was Anleger bedenken sollten Unter der 50-Tage-Linie

Neutrale Analystenvoten

Umschichtung in Zykliker Einordnung der Redaktion: Die Fuchs Aktie ist MDAX Verlierer der Woche, weil Anleger defensive Werte gegen Zykliker tauschten. Die 50-Tage-Linie ist nun der Widerstand. FAQ Häufige Fragen zur Fuchs Aktie Warum war die Fuchs Aktie MDAX Verlierer der Woche?

Die Aktie rutschte unter die 50-Tage-Linie, Analysten blieben neutral und Anleger bevorzugten zyklische Werte. Welche Kursziele nennen Analysten für Fuchs?

Jefferies 42 Euro, Kepler Cheuvreux 45 Euro, jeweils mit „Hold“. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fuchs Aktie?

ISIN DE000A3E5D64, WKN A3E5D6 (Vorzugsaktie). Handelssymbol an deutschen Börsen: FPE3. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Fuchs Aktie Die Fuchs Aktie ist MDAX Verlierer der Woche und schließt unter 43 Euro.

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