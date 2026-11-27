Wer hat FRoSTA-Aktien gekauft?

Volker Kuhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats, am 10. November 2026.

Wie viel hat er investiert?

62.100 Euro für 600 Aktien zu 103,50 Euro.

Hat der Vorstand zuletzt verkauft?

Ja, im Juni und August 2026 wurden zusammen 1.102 Aktien zu 99,20 und 102 Euro verkauft.

Welche ISIN und WKN hat die FRoSTA Aktie?

ISIN DE0006069008, WKN 606900, Handelssymbol NLM.