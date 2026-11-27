Der oberste Kontrolleur greift zu. Volker Kuhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats der FRoSTA AG, hat am 10. November 600 Aktien des Bremerhavener Tiefkühlkostherstellers zu 103,50 Euro gekauft, zusammen 62.100 Euro. Gehandelt wurde an der Börse Frankfurt. Die FRoSTA Aktie notierte am 18. November bei 104 Euro.
FRoSTA Aktie: Der Aufsichtsratschef kauft für 62.100 Euro – nachdem der Vorstand im Sommer verkaufte
Der Vorsitzende des Aufsichtsrats von FRoSTA, Volker Kuhn, hat 600 Aktien des Tiefkühlspezialisten gekauft. Im Sommer hatte ein Vorstand noch verkauft, zu niedrigeren Kursen. Was der Insiderkauf über die FRoSTA Aktie aussagt.
Die Stammdaten: Die FRoSTA Aktie trägt die ISIN DE0006069008 und die WKN 606900. Das Handelssymbol lautet NLM.
Die Insider Trades
Ein Kauf nach mehreren Verkäufen
Spannend wird der Kauf durch die Vorgeschichte. Vorstandsmitglied Hinnerk Ehlers hatte im Juni 500 Aktien zu 99,20 Euro verkauft. Im August folgten weitere Verkäufe aus dem Vorstand: 602 Aktien zu 102 Euro. Nun kauft der Aufsichtsratschef zu 103,50 Euro, also höher, als im Sommer verkauft wurde.
Juni: Vorstand verkauft 500 Aktien
Zu 99,20 Euro, zusammen 49.600 Euro.
August: Vorstand verkauft 602 Aktien
Zu 102 Euro, zusammen rund 61.400 Euro.
10. November: Aufsichtsratschef kauft 600 Aktien
Zu 103,50 Euro, zusammen 62.100 Euro.
Die Einordnung
Ein Dividendenwert mit Familienhintergrund
FRoSTA ist eine Aktie für geduldige Anleger. Das Unternehmen ist Marktführer für Tiefkühlgerichte in Deutschland, wird von der Gründerfamilie Ahlers geprägt und zahlt verlässlich Dividende, zuletzt 2,40 Euro je Aktie. Der Handel ist dünn, große Kurssprünge sind selten. Ein Kauf des Aufsichtsratschefs ist in diesem Umfeld ein ruhiges, aber deutliches Signal: Er hält den Preis nahe dem oberen Ende der Jahresspanne noch für angemessen.
Häufige Fragen zum Insiderkauf bei FRoSTA
Wer hat FRoSTA-Aktien gekauft?
Volker Kuhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats, am 10. November 2026.
Wie viel hat er investiert?
62.100 Euro für 600 Aktien zu 103,50 Euro.
Hat der Vorstand zuletzt verkauft?
Ja, im Juni und August 2026 wurden zusammen 1.102 Aktien zu 99,20 und 102 Euro verkauft.
Welche ISIN und WKN hat die FRoSTA Aktie?
ISIN DE0006069008, WKN 606900, Handelssymbol NLM.
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