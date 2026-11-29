Am 30. April 2026 platzierte Frontier Lithium 20 Millionen Einheiten zu 0,75 Kanadischen Dollar. Sieben Monate später, am 26. November, wurde die Frontier Lithium Aktie an der TSX Venture Exchange bei 0,31 Dollar gehandelt – 59 Prozent darunter und nur knapp über dem Zwölfmonatstief von 0,28 Dollar. Das Hoch der vergangenen zwölf Monate lag bei 1,18 Dollar. Am selben Tag legte das Unternehmen seinen Halbjahresbericht vor. Er zeigt einen Entwickler, der Geld hat, aber vor allem eines braucht: Zeit.
Frontier Lithium Aktie: 59 Prozent unter dem Preis der letzten Kapitalrunde – reicht die Kasse bis zu den Genehmigungen 2027?
Im April zahlten Investoren 0,75 Kanadische Dollar je Einheit, heute kostet die Frontier Lithium Aktie 0,31 Dollar. Das PAK-Projekt in Ontario ist auf 31 Jahre Laufzeit ausgelegt – aber vor Ende 2027 ist keine Projektgenehmigung zu erwarten. Die große Analyse.
Das Projekt
PAK: 31 Jahre Laufzeit, aber kein Straßenanschluss
Das PAK-Projekt liegt im abgelegenen Nordwesten der Provinz Ontario. Frontier hält 92,5 Prozent, ein japanischer Handelskonzern die übrigen 7,5 Prozent. Die Machbarkeitsstudie von 2025 nennt einen Kapitalwert nach Steuern von 932 Millionen Kanadischen Dollar, eine interne Verzinsung von 17,9 Prozent und eine Minenlaufzeit von 31 Jahren. Das Ingenieurbüro DRA Americas überarbeitet die Studie derzeit; die Aktualisierung wird für 2027 erwartet. Parallel prüft Frontier einen Standort in Thunder Bay für die Weiterverarbeitung zu Lithiumchemikalien.
Die Hürde ist die Erschließung. Für die rund 56 Kilometer lange Junction Road strebt das Unternehmen die Genehmigungen im ersten Quartal 2027 an, für das Projekt selbst im vierten Quartal 2027. PAK ist das erste Vorhaben, das Ontario nach dem neuen Verfahren „One Project, One Process" bearbeitet – das Ziel der Provinz sind Genehmigungen binnen 24 Monaten. Kanadas Rohstoffministerium beteiligt sich mit bis zu 2,3 Millionen Dollar an den Arbeiten.
Die Zahlen
Die Kasse hält – der Kredit wurde billiger wandelbar
Zum 30. September 2026 verfügte Frontier über 15,3 Millionen Kanadische Dollar. Das Geld stammt im Wesentlichen aus der Kapitalrunde vom April, die brutto 15,0 Millionen Dollar einbrachte; jede Einheit enthielt einen halben Optionsschein mit einem Ausübungspreis von 1,00 Dollar. Diese Scheine sind beim aktuellen Kurs weit aus dem Geld.
Aufschlussreich ist ein Detail aus dem Bericht: Ein Wandeldarlehen über 3,35 Millionen Dollar wurde bis zum 25. Februar 2028 verlängert, der Wandlungspreis dabei von 0,65 auf 0,455 Dollar gesenkt. Auch dieser Preis liegt noch knapp 50 Prozent über dem Aktienkurs. Gebohrt wurde auf dem Projekt seit September 2024 nicht mehr – das Unternehmen konzentriert die Mittel auf Studien und Genehmigungen.
Frontier Lithium hat kein akutes Geldproblem. Das Unternehmen hat ein Kalenderproblem: Bis Ende 2027 muss die Kasse reichen, ohne dass der Markt etwas zu feiern bekommt.
Der Markt
Ein Lithiumpreis, der keine Geduld belohnt
Der Lithiumcarbonat-Future in Guangzhou schloss am 26. November bei 81.520 Yuan je Tonne, rund 61 Prozent unter dem Hoch vom 13. Mai. Spodumenkonzentrat (SC6) kostete zuletzt etwa 1.120 Dollar je Tonne nach 2.945 Dollar im Mai. Für ein Projekt, dessen Bau frühestens nach 2027 beginnt, ist der heutige Preis nicht entscheidend. Für die Aktie eines Entwicklers ohne Umsatz ist er es sehr wohl: Der Börsenwert liegt bei rund 76 Millionen Kanadischen Dollar – etwa 8 Prozent des Kapitalwerts aus der Studie.
Die Szenarien
Drei Wege für die Frontier Lithium Aktie
Genehmigungen im Zeitplan
Kommen die Straßengenehmigung Anfang 2027 und die aktualisierte Studie wie geplant, hätte das Projekt wieder messbare Meilensteine. Das neue Verfahren in Ontario würde seinen ersten Praxistest bestehen.
Neue Kapitalrunde im Tief
Reichen die Mittel nicht bis zur Baugenehmigung, müsste Frontier erneut Aktien ausgeben – zu einem Kurs, der deutlich unter dem der letzten Runde liegt.
Der Partner greift zu
Der japanische Minderheitspartner ist bereits am Projekt beteiligt. Eine größere Rolle ist möglich, angekündigt ist dazu nichts.
Häufige Fragen zur Frontier Lithium Aktie
Was ist das PAK-Projekt?
Ein Lithium-Hartgesteinsvorkommen im Nordwesten Ontarios mit den Lagerstätten PAK und Spark. Frontier Lithium hält 92,5 Prozent.
Wann könnte gebaut werden?
Das Unternehmen strebt die wesentlichen Projektgenehmigungen im vierten Quartal 2027 an. Davor steht die Genehmigung der Zufahrtsstraße.
Hat Frontier Lithium genug Geld?
Zum 30. September 2026 lagen 15,3 Millionen Kanadische Dollar in der Kasse. Für den Bau der Mine wäre eine deutlich größere Finanzierung nötig.
Wo wird die Frontier Lithium Aktie gehandelt?
An der TSX Venture Exchange (Symbol FL). In Frankfurt lautet das Kürzel HL2, in den USA LITOF.
Stammdaten der Frontier Lithium Aktie
- Unternehmen
- Frontier Lithium Inc.
- ISIN
- CA35910P1099
- WKN
- A2ANKZ
- Handelssymbol
- FL (TSX Venture Exchange)
- Handelssymbol Frankfurt
- HL2
- US-Handelssymbol
- LITOF
- Kurs
- 0,31 Kanadische Dollar
Stand: 26.11.2026, Kurs TSX Venture Exchange vom 26. November 2026
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.