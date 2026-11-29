Das PAK-Projekt liegt im abgelegenen Nordwesten der Provinz Ontario. Frontier hält 92,5 Prozent, ein japanischer Handelskonzern die übrigen 7,5 Prozent. Die Machbarkeitsstudie von 2025 nennt einen Kapitalwert nach Steuern von 932 Millionen Kanadischen Dollar, eine interne Verzinsung von 17,9 Prozent und eine Minenlaufzeit von 31 Jahren. Das Ingenieurbüro DRA Americas überarbeitet die Studie derzeit; die Aktualisierung wird für 2027 erwartet. Parallel prüft Frontier einen Standort in Thunder Bay für die Weiterverarbeitung zu Lithiumchemikalien.

Die Hürde ist die Erschließung. Für die rund 56 Kilometer lange Junction Road strebt das Unternehmen die Genehmigungen im ersten Quartal 2027 an, für das Projekt selbst im vierten Quartal 2027. PAK ist das erste Vorhaben, das Ontario nach dem neuen Verfahren „One Project, One Process" bearbeitet – das Ziel der Provinz sind Genehmigungen binnen 24 Monaten. Kanadas Rohstoffministerium beteiligt sich mit bis zu 2,3 Millionen Dollar an den Arbeiten.